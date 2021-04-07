Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Снесет течением эмоций — любовный гороскоп на 8 апреля

7 апреля 2021ГороскопыРамблер

Сегодня стоит быть осторожнее с чувствами и эмоциями — они могут навредить вашему союзу.

Снесет течением эмоций — любовный гороскоп на 8 апреля
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня влюбленные Овны уверены в своих чувствах, но теряют уверенность в себе и порой сами создают путаницу. Слабохарактерные Овны начнут хитрить и лукавить, скрывая от партнера свои реальные грехи или мнимые недостатки. Есть риск опоздать на свидание, неверно использовать вчерашний момент удачи.

Телец

Сегодня у влюбленных Тельцов разыгрывается воображение, возможен уход в воспоминания или в фантазии. Романтичность и чувствительность грозят создать завесу тумана, за которой им не виден истинный чужой мотив или сомнительный маневр. В счастливом союзе все обойдется легким забавным недоразумением.

Близнецы

Сегодня Близнецы целиком и полностью за честность в отношениях, но люди, обстоятельства или собственные иллюзии норовят сбить их с пути истинного. Искренность и прямота могут оказаться невозможны как в силу внешних причин, так и в результате стойких личных заблуждений. Свидание лучше отменить.

Рак

Сегодня влюбленные Раки чаще обычного идут вслед за своими фантазиями и давними мечтами, игнорируя реальность. Неудивительно, что реальность отвечает им искаженным эхом, путаницей и хаосом. Живя в воображаемом мире, забывая про свои обещания и пренебрегая правилами, не обижайтесь на последствия.

Лев

Сегодня влюбленные Львы немного наивны. Они склонны верить в лучшее, могут не замечать подозрительных нюансов и чужих происков. Девиз «доверяя, проверяй» они сочтут ниже своего достоинства. Недопонимание с партнером вероятнее на этапе конкретных действий - например, осуществления совместных планов.

Дева

Сегодня влюбленным Девам пригодится проницательность и умение распознавать чужое коварство еще на подлете. Мирное предложение после ссоры - провокация. В гармоничных союзах потребуется деликатность: партнеры Дев чрезмерно чувствительны и мнительны, готовы надуться или вспыхнуть по любому поводу.

Весы

Весы сегодня не во всем могут положиться на любимого человека, что может подпортить его идеальный образ. Не спешите уличать его в небрежности, мнимой неверности и других прегрешениях: скорее всего, вы не видите недостающего паззла. Не ломайте голову над загадкой, через день-другой все прояснится.

Скорпион

Сегодня звезды предостерегают Скорпионов от излишне хитроумных манеров в любви: это путь в ловушку. Даже очевидные достоинства в эти сутки могут стать недостатками. Ваша проницательность обернется против вас, если вы используете ее в неблаговидных целях (например, для прикрытия своих слабостей).

Стрелец

Сегодня между Стрельцами и их партнерами не все гладко, но из-за приятных моментов романа им на многое хочется закрыть глаза. Звезды говорят, что завуалированные капканы ничуть не лучше открытой атаки, и советуют иногда прислушиваться к своим подозрениям (особенно, если прецеденты уже случались).

Козерог

Сегодня тонкая проницательность не спасает влюбленных Козерогов от ошибок, и это неудивительно: вплоть до ночи нестабильна обстановка вокруг, ненадежны ориентиры и подспорья. Тщательно продуманный план подпортит досадиая мелочь, а гармонию отношений - несовпадение планов, вкусов и потребностей.

Водолей

Сегодня любовная удача отворачивается от Водолеев (к счастью, ненадолго). Звезды советуют им не спорить с ходом событий, на время выйти из игры или поддерживать контакты по минимуму. Будет проблематична честность в тонких эмоциональных и интимных сферах, возможно недопонимание в финансовой части.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам приходится постоянно выправлять курс, так как их упорно сносит течением эмоций. Многие Рыбы окажутся в плену у ложных желаний и противоречивых ощущений, что сделает точную навигацию в волнах романтических чувств невозможной. В эти сутки им опасно быть в любви идеалистами.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
Дата рождения

24-25 лунные сутки. Луна в Водолее дает нам не только позитивный настрой и море энергии, но и другие инструменты, которые помогут поймать за длинный...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков

25-26 лунные сутки. Луна в Рыбах не даст нам сидеть на месте. Чертовка размоет нам горизонты и почву под ногами, подбросит сюрпризы и запудрит мозги...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Не все дела вам по зубам — финансовый гороскоп на 8 апреля
Снесет течением эмоций — любовный гороскоп на 8 апреля
Почва уходит из-под ног — гороскоп на 8 апреля
Как научиться лечить тело руками
Почему нельзя долго стоять перед зеркалом
Самые практичные знаки зодиака
Топ-5 самых робких знаков зодиака
Что такое денежные травы и как их использовать
Стань супергероиней с новыми гороскопами
В чем знакам зодиака будет везти в 2021 году
Знаки зодиака, которые никогда не бросят в беде
Самые доверчивые женщины по знаку зодиака
Приметы на 8 апреля: что нельзя делать в этот день
Храним свои секреты — любовный гороскоп на 7 апреля
Учимся на чужих ошибках — финансовый гороскоп на 7 апреля
Стань супергероиней с новыми гороскопами

Мы в Рамблер/гороскопах растем и меняемся для вас – только посмотрите, как преобразился дизайн нашего сайта. А теперь перемены добрались и до женских...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков

Венера, планета любви и красоты, продолжает свое движение по знаку Овна. Такое положение Венеры символизирует агрессивное, заносчивое поведение...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на апрель для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...

Читать продолжение
Нравится 5