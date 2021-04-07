Снесет течением эмоций — любовный гороскоп на 8 апреля

Сегодня стоит быть осторожнее с чувствами и эмоциями — они могут навредить вашему союзу.

Овен

Сегодня влюбленные Овны уверены в своих чувствах, но теряют уверенность в себе и порой сами создают путаницу. Слабохарактерные Овны начнут хитрить и лукавить, скрывая от партнера свои реальные грехи или мнимые недостатки. Есть риск опоздать на свидание, неверно использовать вчерашний момент удачи.

Телец

Сегодня у влюбленных Тельцов разыгрывается воображение, возможен уход в воспоминания или в фантазии. Романтичность и чувствительность грозят создать завесу тумана, за которой им не виден истинный чужой мотив или сомнительный маневр. В счастливом союзе все обойдется легким забавным недоразумением.

Близнецы

Сегодня Близнецы целиком и полностью за честность в отношениях, но люди, обстоятельства или собственные иллюзии норовят сбить их с пути истинного. Искренность и прямота могут оказаться невозможны как в силу внешних причин, так и в результате стойких личных заблуждений. Свидание лучше отменить.

Рак

Сегодня влюбленные Раки чаще обычного идут вслед за своими фантазиями и давними мечтами, игнорируя реальность. Неудивительно, что реальность отвечает им искаженным эхом, путаницей и хаосом. Живя в воображаемом мире, забывая про свои обещания и пренебрегая правилами, не обижайтесь на последствия.

Лев

Сегодня влюбленные Львы немного наивны. Они склонны верить в лучшее, могут не замечать подозрительных нюансов и чужих происков. Девиз «доверяя, проверяй» они сочтут ниже своего достоинства. Недопонимание с партнером вероятнее на этапе конкретных действий - например, осуществления совместных планов.

Дева

Сегодня влюбленным Девам пригодится проницательность и умение распознавать чужое коварство еще на подлете. Мирное предложение после ссоры - провокация. В гармоничных союзах потребуется деликатность: партнеры Дев чрезмерно чувствительны и мнительны, готовы надуться или вспыхнуть по любому поводу.

Весы

Весы сегодня не во всем могут положиться на любимого человека, что может подпортить его идеальный образ. Не спешите уличать его в небрежности, мнимой неверности и других прегрешениях: скорее всего, вы не видите недостающего паззла. Не ломайте голову над загадкой, через день-другой все прояснится.

Скорпион

Сегодня звезды предостерегают Скорпионов от излишне хитроумных манеров в любви: это путь в ловушку. Даже очевидные достоинства в эти сутки могут стать недостатками. Ваша проницательность обернется против вас, если вы используете ее в неблаговидных целях (например, для прикрытия своих слабостей).

Стрелец

Сегодня между Стрельцами и их партнерами не все гладко, но из-за приятных моментов романа им на многое хочется закрыть глаза. Звезды говорят, что завуалированные капканы ничуть не лучше открытой атаки, и советуют иногда прислушиваться к своим подозрениям (особенно, если прецеденты уже случались).

Козерог

Сегодня тонкая проницательность не спасает влюбленных Козерогов от ошибок, и это неудивительно: вплоть до ночи нестабильна обстановка вокруг, ненадежны ориентиры и подспорья. Тщательно продуманный план подпортит досадиая мелочь, а гармонию отношений - несовпадение планов, вкусов и потребностей.

Водолей

Сегодня любовная удача отворачивается от Водолеев (к счастью, ненадолго). Звезды советуют им не спорить с ходом событий, на время выйти из игры или поддерживать контакты по минимуму. Будет проблематична честность в тонких эмоциональных и интимных сферах, возможно недопонимание в финансовой части.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам приходится постоянно выправлять курс, так как их упорно сносит течением эмоций. Многие Рыбы окажутся в плену у ложных желаний и противоречивых ощущений, что сделает точную навигацию в волнах романтических чувств невозможной. В эти сутки им опасно быть в любви идеалистами.