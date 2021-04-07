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Самые доверчивые женщины по знаку зодиака

7 апреля 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи назвали представительниц трех знаков зодиака, которые не ревнуют своих партнеров.

Самые доверчивые женщины по знаку зодиака

Эксперты объяснили, какие женщины полностью доверяют своим возлюбленным, а какие — влюблены только в себя.

Лев

Львы считают ревность скрытой неуверенностью в себе, которая не свойственна представительницам данного знака зодиака. Женщины-Львы считают себя идеальными, они не допустят мысли о том, что могут не устраивать партнера. По мнению таких женщин, никто не сможет увести у них возлюбленного.

Стрелец

Свободолюбивые Стрельцы не стремятся начинать серьезные отношения. У них нет необходимости следить за партнером и контролировать каждый его шаг. Представительницы данного знака зодиака считают, что измена — это выбор человека, который невозможно предотвратить.

Рыбы

Мечтательные и наивные Рыбы не замечают недостатков своих возлюбленных. Представительницы данного знака зодиака не могут и предположить, что любимый мужчина может им изменить. Рыбы также не будут контролировать партнера, так как ценят его личные границы и свободу.

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