Топ-5 самых робких знаков зодиака

Наглость, как известно, – второе счастье, но есть люди, от рождения им ненаделенные.

Как правило, они очень стеснительны и скромны, боятся сказать лишнего и не лезут на рожон. Астрологи определили, какие представители гороскопа по праву заслуживают называться самыми робкими.

Рак – тревожный и ранимый знак, поэтому чаще всего предпочитает держаться в стороне от бурных событий. Раки часто воображают себе предполагаемый исход ситуации, в котором кто-то обязательно заденет их нежные чувства, поэтому запираются в панцире и не желают выходить наружу, дабы избежать развития такого сценария. В кругу самых близких людей, которым водный знак точно доверяет, Рак способен раскрыться во всей своей красе, но для незнакомых людей будет казаться закрытой и малоизвестной личностью.

Девы умеют держать под контролем практически все, кроме собственной чувствительности. Чрезмерная самокритичность Девы не позволяет ей рисковать, заставляя снова и снова анализировать совершенную ошибку. Девы часто боятся публичных выступлений, избегают лишних взглядов и внимания, не желая оказываться центром обсуждения для других людей. Знак не кичится собственным превосходством в какой-то области, поэтому часто в разговоре опускает подробности своей жизни, искренне веря, что ему точно есть куда расти. ТелецТельца сложно назвать неуверенным в себе человеком, но знак достаточно скромен и держится на людях сдержанно, предпочитая лишний раз не заострять внимания на своей персоне. Он ведет уединенную, закрытую жизнь, стараясь не впускать ненужных людей в свое окружение. Даже увлечения Тельца достаточно скромны, ведь большинство представителей знака предпочитают уютный домашний диван шумным вечеринкам.

Рыбы часто бывают настолько неуверенными в себе, что начинают замыкаться и сильнее отдаляться от окружающих. Рыбам сложно выступать на публике, читать отчет или произносить заготовленную речь. Водный знак окутан комплексами, избавиться от которых без помощи специалиста у Рыб зачастую не хватает сил. Робость знака обычно сильно мешает ему жить, поэтому многие Рыбы в течение жизни оказываются в кабинете психолога, вытирая слезы о заботливо предложенные салфетки.

Водолеи по сути своей не конфликтные, предпочитают решать все мирным путем, поэтому никогда не лезут в споры, обходя гнетущую атмосферу стороной. Большинство Водолеев – очень вежливые и воспитанные люди, им не понаслышке знакомо чувство такта. Поэтому пересекать личные границы чужого человека Водолеи не станут так же, как и не позволят пересечь свои.