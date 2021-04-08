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Меньше тратим, больше бережем — финансовый гороскоп на 9 апреля

8 апреля 2021ГороскопыРамблер

Сегодня не лучший день для покупок — вещи не прослужат долго.

Меньше тратим, больше бережем — финансовый гороскоп на 9 апреля
Фото: depositphotos

Овен

Овны в этот день будут склонны действовать весьма эмоционально и торопливо. Однако такая поспешность может негативно отразиться на эффективности в работе. Возможно, из-за частых ошибок вам придется что-то заново переделывать. Особенно это относится к работникам кредитно-финансового сектора. Есть риск отправить сумму денег не по назначению.

Телец

Тельцам в этот день звезды не советуют подписывать документы о партнерском сотрудничестве. Возможно, вам придется иметь дело с ненадежными партнерами или клиентами. Не следует доверять даваемым обещаниям, все вопросы требуется лично перепроверять. У торговцев могут возникнуть сложности с продажей товаров из-за снижения покупательского спроса.

Близнецы

У Близнецов в этот день может произойти торможение при исполнении плановых работ из-за новых неожиданных обстоятельств. Не исключена конфликтная ситуация в трудовом коллективе или технические неполадки. Также это не лучшее время для контактов с начальством. Будьте предельно осмотрительными при работе с техникой и механизмами – есть риск поломок.

Рак

Достаточно напряженный день для Раков, проходящих обучение на курсах повышения профессиональной квалификации. Новые знания вам будут даваться с трудом, поэтому сейчас лучше сосредоточиться на повторении пройденного материала. Воздержитесь от публикации резюме в поисках работы. Запланированное на этот день собеседование при трудоустройстве может не оправдать ваших ожиданий.

Лев

Львам, работающим в офисе, сегодня, возможно, придется претерпеть некоторые неудобства на своем рабочем месте. Будьте внимательнее при систематизации документов и при подготовке отчетов. В самый ответственный момент вы можете не найти у себя запрашиваемый документ. Не исключено, что часть работы придется переделывать.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам быть более осмотрительными в контактах с деловыми партнерами и клиентами. Неприятности в делах могут исходить из-за неадекватных контактов с разными людьми. Особенно следует опасаться обманов и необязательности – здесь вы наиболее уязвимые. Возможно, вам придется подстраиваться под неблагоприятные внешние обстоятельства.

Весы

Весам, работающим с клиентскими заказами, возможно, придется столкнуться со случаем возврата выполненного заказа на переделку. Также в поле вашего зрения могут появиться люди, с которыми вам раньше пришлось иметь общие дела. Возможно, вас попросят вернуть долг раньше договорного срока. В текущих делах старайтесь не откладывать работу в долгий ящик.

Скорпион

Скорпионам сегодня будет сложнее добиваться реализации своих деловых инициатив. Причин для этого может быть две. Первая причина – ваша недостаточно энергичная позиция, внутренние сомнения. Вторая причина – торможение из-за отсутствия поддержки и понимания коллег. Старайтесь дистанцироваться от всевозможных ссор и интриг в трудовом коллективе.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют сосредоточиться на выполнении своей обычной работы и не браться за новые дела. Вы можете столкнуться с трудностями при попытке довести какое-то дело до полного логического завершения. С затруднениями пойдет работа у офисных служащих. Возможно, ухудшатся условия труда на рабочем месте. Например, вас временно переведут в другой кабинет, где все будет непривычно.

Козерог

Козерогам в этот день не рекомендуется принимать на веру поступающую информацию. Сегодня вы легко можете стать жертвой обмана или же собственного заблуждения. Поэтому, прежде всего, следует быть осмотрительнее в деловых контактах и при работе с информацией. Наиболее уязвимыми могут оказаться торговцы, консультанты и социальные работники.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется не торопиться принимать решения относительно тех или иных финансовых расходов, покупок. Возможно, у вас сложится ложное представление о том, что в реальности вам сейчас необходимо приобрести. Не исключены финансовые потери. Бизнесменам пока лучше воздержаться от инвестиций в рискованные проекты.

Рыбы

Рыбам, работающим дистанционно, через интернет, могут сегодня задержать оплату за выполненную работу. Также это не лучший день для денежных переводов в другие города или за границу – ваш перевод может зависнуть из-за программного сбоя. Рекомендуется усилить контроль над исполнением финансовых операций. Своевременно оплачивайте счета, связанные с погашением кредитов.

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