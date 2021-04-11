День сами идут в руки — финансовый гороскоп на 12-18 апреля

Открываются новые возможности для развития бизнеса и увеличения финансового благополучия.

Неделя уникальна сочетанием позитивных влияний и планетарных аспектов, которые будут влиять на деловую сферу сильнее, чем на какую бы то ни было еще сферу человеческой деятельности.

Ингрессия Венеры в знак Тельца в среду вечером постепенно позитивно отразится на финансовых делах в целом, начнет вносить в работу всех структур более стабильный, спокойный, размеренный ритм. Эта тенденция может сказаться и на уровне доходов, и на снижении издержек, и на репутации бизнеса в целом, если только мы сами своими действиями будем стараться соответствовать этому доброму влиянию. В среду в небе произойдет секстиль Солнца с Марсом, в четверг — секстиль Солнца с Юпитером, а в субботу Марс будет в тригоне к Юпитеру, а Меркурий сделает секстиль к Юпитеру и секстиль к Марсу.

Такое огромное количество аспектов будет благоприятствовать заключению сделок, устройству на работу, ведению переговоров, достижению договоренностей, увеличению потока клиентов, получению финансирования или кредитования, возврату долгов, деловым и другим поездкам, открытию новых возможностей для развития бизнеса и увеличению финансового благополучия. Остается тенденция к конфликтности, но при минимальном умении и главное, при должном качестве вашей работы, все сложности должны быть решаемыми. Использовать эту неделю наиболее полно получится у тех, у кого большинство планет, отвечающих в карте рождения за деньги и бизнес, находятся в огненных и воздушных знаках Зодиака. Оптимальным временем для самых крупных и важных дел являются первая половина дня понедельника, четверг, пятница и первая половина дня субботы. В остальное время стоит доделывать уже начатое ранее, и не инициировать принципиально новых дел. Если вы чувствуете, что все идет как надо именно сейчас, используйте эту неделю, ибо тенденция скоро изменится, и для вас наступит время, хорошее скорее для отдыха и поддержания достигнутого, нежели для ключевых изменений и достижений.

Овен

У Овнов на этой неделе будет прекрасное время для обмена мнениями и опытом с коллегами. Общение в неформальной обстановке способствует лучшему усвоению информации, что благоприятно отразится на росте вашего профессионального уровня. Бизнес, основанный на коллективном взаимодействии, типа акционерных обществ или холдинг-групп, на этой неделе получит мощный импульс к развитию. Если вы уже входите в такую группу, то в ваш бизнес вольются новые капиталы и новые структуры. Успешно проходят многосторонние переговоры, на которых вы получите возможность сверить и согласовать свои личные планы по бизнесу с планами деловых партнеров. Это даст существенный выигрыш с точки зрения экономии ресурсов. Активнее идите на контакты с людьми, занимайтесь поиском интересующей вас информации, закрывайте пробелы в знаниях. Это хороший период для психологических тренингов, направленных на обучение эффективному сотрудничеству с коллегами в трудовом коллективе.

Телец

Эта неделя складывается удачно для тех Тельцов, которые работают в крупных фирмах или в государственных учреждениях. Ориентируйте себя в первую очередь на четкое и своевременное исполнение плановых заданий. Отношения с вышестоящим начальством складываются благоприятные, вы сможете обращаться за помощью по любым рабочим вопросам – вас обязательно внимательно выслушают и постараются сделать все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос. У имеющих собственный бизнес может значительно укрепиться дисциплина труда. Также улучшается деловое взаимодействие между вами и вашими подчиненными. Вы можете быть уверены, что ваши приказы и распоряжения будут исполняться точно и своевременно. Используйте эти дни для совершенствования профессионального мастерства. Особенно это относится к более правильной и четкой организации в работе с аналитической обработкой информации при делопроизводстве. Возможно, вам предложат занять более высокую должность.

Близнецы

Близнецам звезды советуют использовать эту неделю для личностного развития и профессионального обучения. Постарайтесь сделать максимум возможного, чтобы расширить горизонты своих познаний и углубить степень понимания профессиональных вопросов. Открываются многообразные возможности для успешного продвижения бизнеса. Прежде всего, следует использовать рекламу в любых видах, начиная со смены вывески на фасаде вашего офиса или магазина, и заканчивая публикацией рекламных объявлений в средствах массовой информации и Интернете. Положительный эффект от подобных акций в виде притока новых клиентов не заставит себя долго ждать. Немаловажным фактором успеха станет укрепление вашей деловой репутации. Ваши интеллектуальные способности в этот период будут выше среднего. В этом смысле неделя может стать прорывной для студентов, совмещающих учебу с работой. Также это удачный период для прохождения стажировки, производственной практики, возможно в командировке.

Рак

Звезды советуют Ракам на этой неделе сосредоточить внимание на укреплении безопасности своего бизнеса. Сейчас вашему бизнесу ничего не угрожает, но вы должны быть уверены, что в будущем будете застрахованы от всяких чрезвычайных происшествий. Поэтому желательно провести ревизию всего вашего движимого и недвижимого имущества и закрыть наиболее уязвимые места путем заключения договора на страхование. Также вам удастся добиться урегулирования некоторых деликатных вопросов, не подлежащих широкой публичной огласки. Успешно проходят любые разбирательства, расследования, научно-исследовательские разработки. Вы сможете узнать и понять такие факты, которые прежде были вам недоступными. Возможно, вы получите доступ к секретной конфиденциальной информации, для служебного пользования, и сможете эффективно ею воспользоваться. Другое удачное направление – техническая модернизация производственных и торговых площадок, оснащение своего бизнеса новой техникой.

Лев

У Львов в первой половине недели деловые партнерские отношения получат гармоничное развитие. Особенно хорошо пойдет многосторонний переговорный процесс, когда требуется договориться о компромиссных решениях целому коллективу переговаривающихся сторон. У вас имеется благоприятный шанс трансформировать свою энергию в позитивную конструктивную деятельность. Прямолинейными поступками вы не сумеете решить проблемы своего бизнеса. Сейчас гораздо важнее сосредоточиться на проработке технических вопросов. Цель этой недели – добиться выхода на более производительный и качественный труд, на эффективное использование рабочего времени и на техническую модернизацию. Возможно, вас пригласят поучаствовать в научно-практической конференции или семинаре – не отказывайтесь от предоставляющейся возможности обменяться опытом с коллегами и поучиться чему-то в своей профессии. Также в эти дни повысится ваша популярность, что положительно отразится на привлечении клиентов в сфере услуг.

Дева

Девы смогут на этой неделе произвести необходимые изменения в своей работе, что может привести к повышению эффективности. Руководителям рекомендуется оптимизировать бюджетные расходы и делать кадровые перестановки. Избавляйтесь от всего устаревшего и того, что мешает вам двигаться вперед. Для занятых поисками новой работы, эта неделя складывается благоприятно. Можно звонить по объявлениям о вакансиях, рассылать и публиковать свои резюме. Вас могут пригласить на собеседование. Это удачное время для тех, кто работает в фирмах с иерархической структурой управления, где существует строгая соподчиненная вертикаль между начальством и подчиненными. Начальство может быть уверено, что подчиненные точно и в срок выполнят все их распоряжения. Хорошо проявят себя изобретатели, рационализаторы, инженеры и мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей. Растут финансовые поступления от партнерского бизнеса.

Весы

У типичных Весов на этой неделе могут открыться колоссальные резервы для развития партнерского бизнеса. Используйте это время для установления, укрепления и развития деловых связей. Успешно будет проходить переговорный процесс. Вы сможете добиться выгодных для себя условий при заключении, как двусторонних, так и многосторонних соглашений о сотрудничестве. Ваши потенциальные партнеры будут настроены на компромиссы, поэтому куйте железо пока горячо и не медлите с подписанием итоговых документов. Второе успешное направление – реклама и самореклама. Наверняка вам есть что показать другим людям. Поэтому рекомендуется принимать участие в конкурсах, кастингах, выступая со сцены. У вас прекрасные шансы на то, что вас заметят и положительно оценят. Это время укрепления вашей профессиональной репутации. Ваш интеллект будет работать на уровне выше среднего, а потребность в знаниях значительно возрастает. Поэтому хорошо проходить курсы платного обучения и заниматься повышением квалификации любыми иными способами.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе звезды советуют ориентировать себя на полное завершение ранее начатых дел. Если вы последнее время много работали над проектами, которые близились к окончательной фазе, то сейчас настало время сделать последний рывок и полностью закончить проект. Вам удастся сочетать творческий подход, азарт, способность идти на разумный риск в бизнесе, с умением подходить к любому делу практически и доводить начатые дела до логического завершения. Удачное время для подведения итогов, сведения баланса бюджета по расходам и доходам, с оценкой прочности и успешности своего положения. Возрастает положительная роль и значимость членов семьи и близких родственников в принятии решений по карьере и другим профессиональным делам. Эта неделя потребует от вас большого интеллектуального напряжения, связанного с осмыслением поступающей информации и оперативным принятием решений. Желательно уплотнить график своей деятельности по максимуму, дабы успеть сделать больше.

Стрелец

У Стрельцов, имеющих свой бизнес, благоприятное время для проведения рекламных мероприятий, направленных на привлечение клиентов к вашим товарам и услугам. Процветает бизнес, связанный с оказанием услуг в индустрии шоу-бизнеса, туризма, отдыха, развлечений, и всего того, что делает жизнь людей красивее, приятнее и комфортнее. Во второй половине недели может состояться деловой контакт с влиятельным человеком. И именно это может стать отправной точкой, мощным импульсом в вашем движении вперед. Возможно, этому будет способствовать посредничество кого-то из ваших деловых партнеров. Также в это время хорошо вести переговоры и подписывать документы. Вырастут доходы от оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи. Удача сопутствует тем, кто не боится идти на риск. Чем больше вы размахнетесь в своих планах, тем больше вам будет дано в итоге. Не бойтесь мечтать и ставить перед собой крупные задачи. В эту волшебную неделю многое будет исполнено.

Козерог

Неделя благоприятствует тем Козерогам, кто не занимает высоких должностей и не имеет широкого круга ответственности за порученную работу. Успешно поработают обычные государственные и офисные служащие, работающие на подчиненных должностях в бухгалтериях и отделах. Старайтесь правильно спланировать рабочее время, чтобы максимально точно уложиться в сроки. Производительность труда увеличится за счет правильной организации производственного процесса и конструктивных отношений с коллегами по трудовому коллективу. У бизнесменов благоприятное время для успешной реализации поставленных долгосрочных стратегических задач. Эта неделя на редкость удачная с точки зрения роста доходов. Вам удастся заключить долгосрочный контракт, который сразу резко улучшит финансовые показатели вашего бизнеса. Отношения с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу складываются вполне конструктивные, деловые. Успешно поработают строители и коммунальщики. Продуктивной будет работа по подготовке отчетной документации.

Водолей

У типичных Водолеев эта неделя складывается благоприятно для творческого развития. Можно записаться на курсы повышения квалификации, либо пойди на другие обучающие курсы, не имеющие прямого отношения к вашей профессии, но способствующие расширению кругозора и творческого мышления. Если вы ищите интересную работу, то в среду будет благоприятный день для рассылки и публикации резюме. Звезды ждут от бизнесменов экономической экспансии по завоеванию новых рынков. Наиболее успешным будет направление на расширение географии бизнеса. В этом смысле будут полезными как ознакомительные поездки в другие страны и регионы (на начальном этапе), так и конкретные действия в виде приобретения недвижимости в других регионах, открытия точек по предоставлению услуг, филиалов фирмы и пр. Хорошо принимать участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах на замещение вакантной должности. Любые рекламные мероприятия будут способствовать вашему карьерному росту.

Рыбы

Деньги, деньги и еще раз деньги – вот что будет характерно для деловой активности Рыб на этой неделе. Уровень доходов имеет устойчивую тенденцию к росту. Финансовое положение может существенно улучшиться. Эти дни складываются благоприятно для урегулирования наиболее трудных и затяжных вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Если у вас набрано много кредитов и висят банковские ссуды, то имеет смысл провести ревизию своих финансовых возможностей по погашению задолженности. В случае необходимости звезды советуют провести переговоры с кредиторами о новом, льготном графике погашения долгов. В результате подобных манипуляций вы значительно оздоровите финансовую обстановку вокруг вашего бизнеса. Офисные служащие смогут улучшить условия труда за счет более удобной и эргономичной расстановки мебели в кабинете. Возможно, работодатель заменит вам старую офисную технику на новую, более компактную и производительную. Это хорошее время для тех, кто специализируется на сделках с недвижимостью, работает в строительных фирмах, занимается коммунальным и городским хозяйством.