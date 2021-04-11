День сами идут в руки — финансовый гороскоп на 12-18 апреля

Открываются новые возможности для развития бизнеса и увеличения финансового благополучия.
Неделя уникальна сочетанием позитивных влияний и планетарных аспектов, которые будут влиять на деловую сферу сильнее, чем на какую бы то ни было еще сферу человеческой деятельности.
Ингрессия Венеры в знак Тельца в среду вечером постепенно позитивно отразится на финансовых делах в целом, начнет вносить в работу всех структур более стабильный, спокойный, размеренный ритм. Эта тенденция может сказаться и на уровне доходов, и на снижении издержек, и на репутации бизнеса в целом, если только мы сами своими действиями будем стараться соответствовать этому доброму влиянию. В среду в небе произойдет секстиль Солнца с Марсом, в четверг — секстиль Солнца с Юпитером, а в субботу Марс будет в тригоне к Юпитеру, а Меркурий сделает секстиль к Юпитеру и секстиль к Марсу.
Такое огромное количество аспектов будет благоприятствовать заключению сделок, устройству на работу, ведению переговоров, достижению договоренностей, увеличению потока клиентов, получению финансирования или кредитования, возврату долгов, деловым и другим поездкам, открытию новых возможностей для развития бизнеса и увеличению финансового благополучия. Остается тенденция к конфликтности, но при минимальном умении и главное, при должном качестве вашей работы, все сложности должны быть решаемыми. Использовать эту неделю наиболее полно получится у тех, у кого большинство планет, отвечающих в карте рождения за деньги и бизнес, находятся в огненных и воздушных знаках Зодиака. Оптимальным временем для самых крупных и важных дел являются первая половина дня понедельника, четверг, пятница и первая половина дня субботы. В остальное время стоит доделывать уже начатое ранее, и не инициировать принципиально новых дел. Если вы чувствуете, что все идет как надо именно сейчас, используйте эту неделю, ибо тенденция скоро изменится, и для вас наступит время, хорошее скорее для отдыха и поддержания достигнутого, нежели для ключевых изменений и достижений.
У Овнов на этой неделе будет прекрасное время для обмена мнениями и опытом с коллегами. Общение в неформальной обстановке способствует лучшему усвоению информации, что благоприятно отразится на росте вашего профессионального уровня. Бизнес, основанный на коллективном взаимодействии, типа акционерных обществ или холдинг-групп, на этой неделе получит мощный импульс к развитию. Если вы уже входите в такую группу, то в ваш бизнес вольются новые капиталы и новые структуры. Успешно проходят многосторонние переговоры, на которых вы получите возможность сверить и согласовать свои личные планы по бизнесу с планами деловых партнеров. Это даст существенный выигрыш с точки зрения экономии ресурсов. Активнее идите на контакты с людьми, занимайтесь поиском интересующей вас информации, закрывайте пробелы в знаниях. Это хороший период для психологических тренингов, направленных на обучение эффективному сотрудничеству с коллегами в трудовом коллективе.
Эта неделя складывается удачно для тех Тельцов, которые работают в крупных фирмах или в государственных учреждениях. Ориентируйте себя в первую очередь на четкое и своевременное исполнение плановых заданий. Отношения с вышестоящим начальством складываются благоприятные, вы сможете обращаться за помощью по любым рабочим вопросам – вас обязательно внимательно выслушают и постараются сделать все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос. У имеющих собственный бизнес может значительно укрепиться дисциплина труда. Также улучшается деловое взаимодействие между вами и вашими подчиненными. Вы можете быть уверены, что ваши приказы и распоряжения будут исполняться точно и своевременно. Используйте эти дни для совершенствования профессионального мастерства. Особенно это относится к более правильной и четкой организации в работе с аналитической обработкой информации при делопроизводстве. Возможно, вам предложат занять более высокую должность.
Близнецам звезды советуют использовать эту неделю для личностного развития и профессионального обучения. Постарайтесь сделать максимум возможного, чтобы расширить горизонты своих познаний и углубить степень понимания профессиональных вопросов. Открываются многообразные возможности для успешного продвижения бизнеса. Прежде всего, следует использовать рекламу в любых видах, начиная со смены вывески на фасаде вашего офиса или магазина, и заканчивая публикацией рекламных объявлений в средствах массовой информации и Интернете. Положительный эффект от подобных акций в виде притока новых клиентов не заставит себя долго ждать. Немаловажным фактором успеха станет укрепление вашей деловой репутации. Ваши интеллектуальные способности в этот период будут выше среднего. В этом смысле неделя может стать прорывной для студентов, совмещающих учебу с работой. Также это удачный период для прохождения стажировки, производственной практики, возможно в командировке.
Звезды советуют Ракам на этой неделе сосредоточить внимание на укреплении безопасности своего бизнеса. Сейчас вашему бизнесу ничего не угрожает, но вы должны быть уверены, что в будущем будете застрахованы от всяких чрезвычайных происшествий. Поэтому желательно провести ревизию всего вашего движимого и недвижимого имущества и закрыть наиболее уязвимые места путем заключения договора на страхование. Также вам удастся добиться урегулирования некоторых деликатных вопросов, не подлежащих широкой публичной огласки. Успешно проходят любые разбирательства, расследования, научно-исследовательские разработки. Вы сможете узнать и понять такие факты, которые прежде были вам недоступными. Возможно, вы получите доступ к секретной конфиденциальной информации, для служебного пользования, и сможете эффективно ею воспользоваться. Другое удачное направление – техническая модернизация производственных и торговых площадок, оснащение своего бизнеса новой техникой.
У Львов в первой половине недели деловые партнерские отношения получат гармоничное развитие. Особенно хорошо пойдет многосторонний переговорный процесс, когда требуется договориться о компромиссных решениях целому коллективу переговаривающихся сторон. У вас имеется благоприятный шанс трансформировать свою энергию в позитивную конструктивную деятельность. Прямолинейными поступками вы не сумеете решить проблемы своего бизнеса. Сейчас гораздо важнее сосредоточиться на проработке технических вопросов. Цель этой недели – добиться выхода на более производительный и качественный труд, на эффективное использование рабочего времени и на техническую модернизацию. Возможно, вас пригласят поучаствовать в научно-практической конференции или семинаре – не отказывайтесь от предоставляющейся возможности обменяться опытом с коллегами и поучиться чему-то в своей профессии. Также в эти дни повысится ваша популярность, что положительно отразится на привлечении клиентов в сфере услуг.
Девы смогут на этой неделе произвести необходимые изменения в своей работе, что может привести к повышению эффективности. Руководителям рекомендуется оптимизировать бюджетные расходы и делать кадровые перестановки. Избавляйтесь от всего устаревшего и того, что мешает вам двигаться вперед. Для занятых поисками новой работы, эта неделя складывается благоприятно. Можно звонить по объявлениям о вакансиях, рассылать и публиковать свои резюме. Вас могут пригласить на собеседование. Это удачное время для тех, кто работает в фирмах с иерархической структурой управления, где существует строгая соподчиненная вертикаль между начальством и подчиненными. Начальство может быть уверено, что подчиненные точно и в срок выполнят все их распоряжения. Хорошо проявят себя изобретатели, рационализаторы, инженеры и мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей. Растут финансовые поступления от партнерского бизнеса.
У типичных Весов на этой неделе могут открыться колоссальные резервы для развития партнерского бизнеса. Используйте это время для установления, укрепления и развития деловых связей. Успешно будет проходить переговорный процесс. Вы сможете добиться выгодных для себя условий при заключении, как двусторонних, так и многосторонних соглашений о сотрудничестве. Ваши потенциальные партнеры будут настроены на компромиссы, поэтому куйте железо пока горячо и не медлите с подписанием итоговых документов. Второе успешное направление – реклама и самореклама. Наверняка вам есть что показать другим людям. Поэтому рекомендуется принимать участие в конкурсах, кастингах, выступая со сцены. У вас прекрасные шансы на то, что вас заметят и положительно оценят. Это время укрепления вашей профессиональной репутации. Ваш интеллект будет работать на уровне выше среднего, а потребность в знаниях значительно возрастает. Поэтому хорошо проходить курсы платного обучения и заниматься повышением квалификации любыми иными способами.
Скорпионам на этой неделе звезды советуют ориентировать себя на полное завершение ранее начатых дел. Если вы последнее время много работали над проектами, которые близились к окончательной фазе, то сейчас настало время сделать последний рывок и полностью закончить проект. Вам удастся сочетать творческий подход, азарт, способность идти на разумный риск в бизнесе, с умением подходить к любому делу практически и доводить начатые дела до логического завершения. Удачное время для подведения итогов, сведения баланса бюджета по расходам и доходам, с оценкой прочности и успешности своего положения. Возрастает положительная роль и значимость членов семьи и близких родственников в принятии решений по карьере и другим профессиональным делам. Эта неделя потребует от вас большого интеллектуального напряжения, связанного с осмыслением поступающей информации и оперативным принятием решений. Желательно уплотнить график своей деятельности по максимуму, дабы успеть сделать больше.
У Стрельцов, имеющих свой бизнес, благоприятное время для проведения рекламных мероприятий, направленных на привлечение клиентов к вашим товарам и услугам. Процветает бизнес, связанный с оказанием услуг в индустрии шоу-бизнеса, туризма, отдыха, развлечений, и всего того, что делает жизнь людей красивее, приятнее и комфортнее. Во второй половине недели может состояться деловой контакт с влиятельным человеком. И именно это может стать отправной точкой, мощным импульсом в вашем движении вперед. Возможно, этому будет способствовать посредничество кого-то из ваших деловых партнеров. Также в это время хорошо вести переговоры и подписывать документы. Вырастут доходы от оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи. Удача сопутствует тем, кто не боится идти на риск. Чем больше вы размахнетесь в своих планах, тем больше вам будет дано в итоге. Не бойтесь мечтать и ставить перед собой крупные задачи. В эту волшебную неделю многое будет исполнено.
Неделя благоприятствует тем Козерогам, кто не занимает высоких должностей и не имеет широкого круга ответственности за порученную работу. Успешно поработают обычные государственные и офисные служащие, работающие на подчиненных должностях в бухгалтериях и отделах. Старайтесь правильно спланировать рабочее время, чтобы максимально точно уложиться в сроки. Производительность труда увеличится за счет правильной организации производственного процесса и конструктивных отношений с коллегами по трудовому коллективу. У бизнесменов благоприятное время для успешной реализации поставленных долгосрочных стратегических задач. Эта неделя на редкость удачная с точки зрения роста доходов. Вам удастся заключить долгосрочный контракт, который сразу резко улучшит финансовые показатели вашего бизнеса. Отношения с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу складываются вполне конструктивные, деловые. Успешно поработают строители и коммунальщики. Продуктивной будет работа по подготовке отчетной документации.
У типичных Водолеев эта неделя складывается благоприятно для творческого развития. Можно записаться на курсы повышения квалификации, либо пойди на другие обучающие курсы, не имеющие прямого отношения к вашей профессии, но способствующие расширению кругозора и творческого мышления. Если вы ищите интересную работу, то в среду будет благоприятный день для рассылки и публикации резюме. Звезды ждут от бизнесменов экономической экспансии по завоеванию новых рынков. Наиболее успешным будет направление на расширение географии бизнеса. В этом смысле будут полезными как ознакомительные поездки в другие страны и регионы (на начальном этапе), так и конкретные действия в виде приобретения недвижимости в других регионах, открытия точек по предоставлению услуг, филиалов фирмы и пр. Хорошо принимать участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах на замещение вакантной должности. Любые рекламные мероприятия будут способствовать вашему карьерному росту.
Деньги, деньги и еще раз деньги – вот что будет характерно для деловой активности Рыб на этой неделе. Уровень доходов имеет устойчивую тенденцию к росту. Финансовое положение может существенно улучшиться. Эти дни складываются благоприятно для урегулирования наиболее трудных и затяжных вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Если у вас набрано много кредитов и висят банковские ссуды, то имеет смысл провести ревизию своих финансовых возможностей по погашению задолженности. В случае необходимости звезды советуют провести переговоры с кредиторами о новом, льготном графике погашения долгов. В результате подобных манипуляций вы значительно оздоровите финансовую обстановку вокруг вашего бизнеса. Офисные служащие смогут улучшить условия труда за счет более удобной и эргономичной расстановки мебели в кабинете. Возможно, работодатель заменит вам старую офисную технику на новую, более компактную и производительную. Это хорошее время для тех, кто специализируется на сделках с недвижимостью, работает в строительных фирмах, занимается коммунальным и городским хозяйством.
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