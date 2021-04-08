Убавляем звук страсти — любовный гороскоп на 9 апреля

Будьте осторожнее сегодня с чувствами — можно наломать немало дров.

Овен

Сегодня Овны не в лучшей форме и могут произвести на своих возлюбленных не самое яркое впечатление. Особенно легко разочаровать пассию, если еще невелик кредит доверия (при первом знакомстве, в недавно завязанном романе). Плохую шутку может сыграть алкогольное опьянение, прием каких-либо лекарств.

Телец

Атмосфера этих суток не добавляет влюбленным Тельцам уверенности в будущем и не способствует ясности в настоящем. Предложения и признания, получаемые вами сегодня, не заслуживают особого доверия. Не исключено, что они будут делаться «с задней мыслью» или прикрывать неприятное вам положение вещей.

Близнецы

Сегодня Близнецы легко поддаются фантазии, искушению, минутному импульсу, непоследовательны и нервозны. Их слабостями могут пользоваться завистники и обиженные бывшие. Отложите романтические инициативы: любой ваш шаг будет сопровождаться ошибкой, которую вы заметите не сразу и о которой пожалеете.

Рак

Сегодня влюбленных Раков на каждом шагу караулит разочарование или загадочное осложнение. Чем тоньше и возвышеннее их чувства, тем охотнее жизнь будет смеяться над их мечтами и чинить им препятствия. Чтобы не разувериться в своих надеждах, чувствах и любовных идеалах, просто пропустите этот день.

Лев

Сегодня Львы не застрахованы от нечаянных ошибок и сомнительных ситуаций, не сразу обнаруживают промах, просчет и подвох. Им не стоит заводить в этот день новые знакомства, быстро сближаться, допускать чрезмерную откровенность в общении с постоянным партнером и доверять свои чувства третьим лицам.

Дева

Сегодня Девы сталкиваются со сложностями чужого характера. Их разброс широк, от плаксивости или болезненной подозрительности до вредных привычек и тайных маний. Не стоит искать правду, делать конструктивные предложения: этот день лишь обостряет имеющиеся противоречия и ничего не помогает прояснить.

Весы

Этот день ставит много ловушек Весам и их партнерам, вытаскивает на свет их тайные уязвимости и слабости. Не стоит ждать от любимого человека безупречного поведения, соответствия идеалу супер-мужчины или супер-женщины. Сегодня важны терпимость, забота, сочувствие, готовность понять и подстроиться.

Скорпион

Скорпионам стоит учесть, что приключения этого дня небезопасны. Они способны толкнуть на ложный путь, внести в отношения недоверие или обнажить в них интимный болезненный нерв. Если вас тянет на тайные запретные авантюры, подумайте о последствиях и о корне зла: возможно, вы все еще живете прошлым.

Стрелец

Сегодня в отношениях Стрельцов царит напряжение. Оно не обязательно выйдет на поверхность, но подводные течения не скрыть: тайное недовольство, нечестность или другая проблема проявит себя в тысяче неосознаваемых мелочей. Не стоит ссориться, пока сохраняется возможность прояснения и примирения.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше отложить романтические мероприятия и отказаться от новых шагов в любви (особенно, продиктованных сиюминутными эмоциями). Если вы поддались импульсу и совершили ошибку, постарайтесь в ней не упорствовать: пытаясь взять контроль над такой ситуацией, вы рискуете в ней увязнуть.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит поддаваться соблазну сделать в любви хитроумный тайный ход. Их мотивы будут поняты неверно, а результат маневра под вопросом. Все, что вы сможете получить в этот день - утечку ресурсов и минус к собственной репутации. Отклоните искушение и приберегите силы для уик-энда.

Рыбы

Сегодня Рыбы способны наломать дров под влиянием обстановки и собственных страстей. Даже привязчивого и смелого партнера могут отпугнуть их пагубные привычки. День может спровоцировать распущенность и разгул фантазий, придать силу тайным зависимостям и маниям. Вредна вспыльчивость, импульсивность.