Тайные желания выйдут наружу — гороскоп на 9 апреля

26-27 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Рыбах подогревают тайные страсти, способствуют импульсивности, нервозности, непоследовательности, одержимости.

Расцветают психологические и химические зависимости, дурные привычки, давние пороки. За мнимой силой и агрессией скрывается уязвимость. В делах подведет небрежность, рассеянность, конфликтность. Возможно мошенничество, склонность к аферам и авантюрам, имитация работы, измена, саботаж. Чтобы преобразовать негативный импульс этого дня в конструктивный, нужно усилие. Не помешает осторожность в обращении с жидкостями. Опасно злоупотреблять алкоголем и лекарствами.

Овен

Овнов день заманивает в ловушку. Он провоцирует сонливость, дезориентацию, рассеянность, низкий тонус. Не всегда доступны друзья и надежные сервисы, а случайные попутчики не вызовут доверия. Сомнительны инициативы: легко попасть в зависимость, начать с ложного шага, не заметить интригу у себя за спиной. Непродуктивны и опасны поездки. Вредны алкоголь и седативные средства (особенно, за рулем).

Телец

Сегодня Тельцам лучше отменить сделки и отложить важные планы. В эти сутки велик риск убытков, пропаж, утечки средств из-за небрежности и обмана. Кто-то может воспользоваться вашим зависимым статусом или старой дружбой с вами, чтобы предложить вам сомнительную услугу. Общее стечение обстоятельств не способствует ясности и уверенности. Минутные ошибки и слабости этого дня плохо влияют на будущее.

Близнецы

Сегодня Близнецы уязвимы, дезориентированы и не всегда видят, откуда им ждать удара. Есть риск столкнуться с завуалированной агрессией, вредительством или коварной интригой - но звезды предупреждают, что своим главным врагом все же можете быть вы сами. Постарайтесь контролировать свои импульсы, избегать сомнительных и провоцирующих ситуаций, исключить прием алкоголя и сильнодействующих лекарств.

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам воплощать свои мечты в реальность: досадные искажения и разочарования, которыми будет сопровождаться исполнение желания, сведут на нет радость от его реализации. Не стоит искать в этот день работу, напарника, попутчика, нужный сервис, отправляться в путь или развивать бизнес за рубежом: легко столкнуться с ненадежным человеком или услугой сомнительного качества.

Лев

Львам стоит помнить, что все начинания этого дня полны уязвимостей. Не стоит сотрудничать со случайными людьми: велика вероятность обмана, осечки. Также, звезды советуют избегать сотрудничества с друзьями, включая зарубежных и иногородних: дружба может быть мнимой и вместе с душевным разочарованием принести практические проблемы (поломку, срыв сделки, риски в пути, утечку данных или средств).

Дева

Этот день, как и предшествующий, Девам лучше провести в режиме повышенной осторожности. Не стоит сожалеть о мнимых выгодах и упущенных шансах: сегодня из-за своего отказа вы не только ничего не теряете, но и удачно избавляете себя от неприятностей. Не спешите реагировать на провокационные маневры: вам придется принять навязанные правила игры, велика вероятность запутаться в расставленных сетях.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам снизить требования к партнерам, помощникам и сервисам. Возрастает вероятность столкнуться с чужой слабостью, небрежностью, отсутствием, оплошностью, недоразумением в ходе обслуживания, лечения, сопровождения или выполнения обещаний. Не лучший момент для подбора штата, персонала. Уязвимы питомцы, не стоит подвергать их перегрузкам и опасным процедурам, брать в дорогу.

Скорпион

Сегодня Скорпионы рискуют запутаться в сетях, которые сами себе расставили. Если вы попали в ловушку нечаянно, не спешите никого винить: возможно, в вашем приключении «виновата» ситуация, полная неясностей и скрытых подвохов. Этот день не подходит для деловых акций или для занятий, требующих аккуратности. Он обостряет воображение, чувства, инстинкты, таланты, мании, неосознанную тягу к опасности.

Стрелец

Стрельцам сегодня лучше уклониться от лишней суеты и работы на доверии. Любая инициатива будет ложной. Чужие поступки не слишком последовательны и толковы, а иногда загадочны, подозрительны и небезопасны. Партнеры могут действовать с тайным умыслом, конкуренты будут вести нечестную игру, продавцы и покупатели не настроены на прозрачную сделку. Могут подвести самые близкие люди (семья, домочадцы).

Козерог

Сегодня надежды Козерогов на нормализацию обстановки вряд ли сбудутся. Вплоть до ночи вокруг них может сохраняться хаос, многое будет отвлекать. Будет расти нервозность, копиться список недочетов или тревожных сигналов. Это день, когда сложно на кого-то положиться, не стоит без срочной необходимости просить о помощи, раздавать поручения и делегировать обязанности, лучше отложить визит к врачу.

Водолей

В этот день Водолеям придется довольствоваться фантазиями, так как реального поля для действий нет. Если вам покажется, что оно есть, будьте осторожны: скорее всего, это иллюзия, вы напрасно теряете время и разбазариваете ресурсы. Сегодня не лучший момент для сделок, покупок, любовных инициатив, продолжения игры. Возможны минуты слабости, психосоматические проявления недомоганий и переутомления.

Рыбы

Сегодня Рыбам сложно сохранять спокойствие и не делать ошибок - зато легко поддаться страсти, дурной привычке, обиде, зависимости, мании, минутному импульсу, перейти от порыва защитить свой дом (идеалы, интересы) к агрессии. Важно свести раздражающие факторы и риски к минимуму, избегать интриг, семейных ссор и ложных ситуаций. Нежелательно садиться за руль, употреблять алкоголь и стимуляторы.