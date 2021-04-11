Расставляет точки над «i» — любовный гороскоп на 12-18 апреля

На этой недели нам захочется выяснять отношения и откровенно говорить с партнером.

Венера покидает знак Овна, место своего изгнания, и переходит в среду вечером в Тельца, знак своей обители, где ей тепло и уютно.

Мы почувствуем это, так как все вокруг становится менее напряженным, более красивым и спокойным в классическом смысле этого слова. Время благоприятствует любви, теплому и близкому общению, приведению всего к своей оптимальной, правильной внешней форме, приведению отношений в более консервативное русло. Люди спокойного, консервативного, а также интровертивного и эмоционально восприимчивого склада характера почувствуют растущее увеличение комфорта, так как окружающая атмосфера постепенно становится более разряженной и неторопливой.

Впрочем, как всегда, все зависит от конкретной карты рождения — в каждой карте могут быть разные, иногда противоречивые тенденции. Также это время хорошо для косметических процедур, если их не запрещает врач, для покупки одежды, вообще для решения всех эстетических и личных вопросов, но больше в консервативном, традиционном, иногда даже главным образом формальном, внешнем ключе, нежели в плане налаживания диалога и отношений с партнером. Также не стоит забывать, что, несмотря на переход Венеры в свой знак, еще остаются в силе многие аспекты планет в знаках Овна, Близнецов и Водолея. Поэтому эта неделя является апогеем общения, контактов, объяснений, выяснения отношений, либо может принести новые знакомства с потенциалом развития отношений. Велика вероятность, что многие любовные треугольники развалятся именно сейчас, по причине выхода из треугольника одной из сторон, что может, наконец, принести ясность в отношения.

Овен

На этой неделе влюбленные Овны стараются скрыть свое разочарование, так как ситуация меняется не в их пользу. Возможно, они больше не смогут удерживать партнера своим обаянием или щедростью, а возможно, «прошла любовь». Если еще не все сказано, затевайте разговор в период с четверга по субботу.

Телец

На этой неделе приятные перемены в любви ждут Тельцов «после дождика в четверг», и это лишь наполовину шутка. Дождя звезды не гарантируют, а вот почувствовать вкус новых волнующих чувств смогут все без исключения Тельцы. Их возросшая привлекательность даст им в руки мощное оружие соблазнения.

Близнецы

На этой неделе Близнецы заметят в своем романе признаки перемен. Наблюдения или предчувствия их не обманут: во второй половине недели им придется столкнуться с каким-то сюрпризом. Звезды говорят, что им дело не ограничится, советуют не спешить с выводами и готовиться к дальнейшему развитию событий.

Рак

На этой неделе боги любви протянут руку помощи Ракам, пребывающим в сомнениях или в тупике. День 15 апреля станет водоразделом не только в текущей семидневке и в календарном месяце, но и в запутанной летописи их отношений: они получат неожиданное волнующее продолжение или сменятся новым увлечением.

Лев

Львы на этой неделе хотят удержать в отношениях статус-кво, но ничего не выйдет: ситуация меняется. Середина недели сулит очередной непредсказуемый поворот, который способен изменить не только их личную жизнь, но и общие планы. Возможно, влюбленный партнер сделает предложение или поставит условие.

Дева

На этой неделе до Дев доберется «свежий ветер» в любви. В первой половине недели они поглощены недавним кризисом, зато вторая откроет перед ними новые волнующие перспективы. Они могут внезапно проникнуться симпатией к жителю другой страны или найти неожиданные достоинства в том (той), кто рядом.

Весы

Весам стоит приготовиться к непредвиденному повороту отношений. Идеальный союз может выйти на другой уровень близости и доверия, но может и дать трещину - причем, из-за поведения самих Весов. Им стоит получше разобраться в своих новых симпатиях и ощущениях, особенно, во второй половине недели.

Скорпион

Во второй половине недели Скорпионы будут чем-то приятно удивлены. Они откроют новые черты в своем партнере или окунутся в крышесносный роман. Во втором случае, их любовная инициатива пока затруднена. Им придется довольствоваться дружбой или созерцать объект симпатий на почтительном расстоянии.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы не утратят общих с любимым человеком интересов, но могут заметить перемены в эмоциональном фоне отношений. Не исключено, что у партнера появятся новые капризы, которые станут для них полнейшей неожиданностью. Стрельцы-идеалисты столкнутся с «земной» стороной своего романа.

Козерог

Любовные перспективы Козерогов заметно улучшатся во второй половине этой недели. Их ждет приятный сюрприз, счастливый случай или новый неожиданный поворот событий. Но многие Козероги не поверят в бесплатный дар, заподозрят судьбу в подвохе и предпочтут подождать дополнительных подтверждений.

Водолей

В понедельник Водолеи уверены, что в личной жизни у них все под контролем - но события второй половины недели смешают их карты и опрокинут расчеты. Возможен сюрприз от партнера. Лихой оригинальный кульбит может сделать и сердце самих Водолеев: они способны внезапно влюбиться или вдруг разлюбить.

Рыбы

Вторая половина недели радует одиноких Рыб, а также тех представителей знака, которые обожглись на многочисленных ошибках и уже отчаялись когда-либо встретить свой идеал. Они вдруг обнаружат, что рядом есть кто-то, достойный внимания. Действовать рано, но взять на заметку свое открытие явно стоит.