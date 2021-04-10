Тлеющие конфликты вновь вспыхнут – гороскоп на 12-18 апреля

На этой неделе на небе формируется 7 значимых планетных аспектов.

Это примерно в два раза больше, чем бывает в среднем, что, несомненно, создает очень пёструю картину небесных влияний.

12 апреля Венера делает квадратуру к Плутону. Венера – планета любовного влечения, но в напряженном аспекте к Плутону это влечение становится сверхсильным, выходя за приемлемые рамки. В результате аспект может приводить к сильным сексуальным страстям, иногда с элементами насилия или болезненного влечения. Для этого аспекта характерно чувство ревности, собственнические инстинкты. Романтические отношения под влиянием этого аспекта могут захлестнуть сильные страсти с непредсказуемыми последствиями. Поскольку обе планеты также имеют отношение к финансам и материальным ценностям, то аспект может приводить к алчности и желанию обладать деньгами любой ценой, даже если для этого потребуется пойти на преступление. Поэтому аспект связан с усилением преступности на сексуальной и финансовой почве.

14 апреля секстиль Солнце-Марс – аспект способствует усилению энергетики организма человека, чей гороскоп попадет в зону его влияния. Прекрасное время для интенсивной трудовой деятельности. Физический труд может быть особенно проявлен в виде высокого уровня работоспособности и отсутствия усталости. Хорошее время для тренировок спортсменов – мышечная масса наращивается быстрым темпом, приводя к нарастанию физической силы и выносливости.

15 апреля секстиль Солнце-Юпитер – один из лучших аспектов для популярности и расширения сферы влияния. На таком аспекте хорошо проводить рекламные мероприятия, публиковать статьи и делать публичные заявления – в этом случае такие начинания получат широкое распространение и поддержку. Любые личные проекты могут привести укреплению авторитета и репутации. Прекрасно для расширения географии бизнеса и выхода на договоренности с иностранцами.

16 апреля квадратура Солнце-Плутон. Поскольку обе планеты имеют отношение к энергетике и проявлению физической силы, то напряженный аспект между ними может привести к проявлению насилия, выходящего за рамки закона. Могут участиться криминальные проявления с применением грубой физической силы. Также могут обостриться тлеющие военные конфликты.

17 апреля максимально проявлены сразу три гармоничных аспекта, что делает этот день исключительно удачным: трин Марс-Сатурн, секстиль Меркурий-Юпитер и секстиль Меркурий-Марс. Вместе эти три аспекта образуют гармоничную планетную конфигурацию – бисекстиль – с участием Меркурия-Юпитера и Марса. Это очень динамичное сочетание планет, способное привести к успеху в бизнесе и любых иных индивидуальных начинаний. Меркурий позволяет точно просчитать последствия и составить рациональный план действий на основе имеющейся информации, а также подключить к процессу нужные деловые связи. Марс придает действиям силу и направленность энергии. А Юпитер обеспечивает широкую поддержку, популярность и распространение всему тому, что было начато в этот день. Хорошо проходят поездки, контакты, новые знакомства.

Овен

Овнам на этой неделе необходимы новые впечатления. И вы их найдете в поездках и в дружеском общении. Не отказываетесь от счастливого случая отметить праздничное мероприятие в теплой дружеской компании, где все свои и где вы чувствуете себя легко и свободно. В конце недели может исполниться ваша заветная мечта. Например, вы можете встретиться или познакомиться с человеком, появления которого давно ждали. Также вы найдете ту информацию, которую давно искали. Многое будет даваться легко и свободно. Это время подарков и приятных сюрпризов. Ваши экстрасенсорные способности усиливаются (особенно это касается дара предвидения), и вы это почувствуете через подобные события. Другая тема, которая порадует вас – активизация отношений с друзьями. Вы начнете больше времени проводить в веселых дружеских компаниях. Для реализации некоторых своих планов вам не придется прикладывать усилий – многое к вам придет само собой, как по волшебству. Усиливается ваш интерес к эзотерическим знаниям и всему таинственному. Во многом это будет связано с проявлением в вашей жизни странных и загадочных явлений, ярких сновидений, предсказаний, предчувствий, которые исполняются. Неделя благоприятствует посещению клубов по интересам, творческим занятиям в составе группы единомышленников.

Телец

Тельцам на этой неделе удастся многого добиться, если вы будете действовать изобретательно и целеустремленно. Прежде всего, это относится к решению вопросов карьеры и материального обеспечения. Если вы поставите себе цель купить какую-то вещь, и начнете откладывать деньги на покупку, то необходимая сумма соберется достаточно быстро. Также в это время усиливается ваш аппетит. Постарайтесь не переедать и держать себя под контролем – иначе сами не заметите, как прибавите в весе пару килограммов. Рекомендуется сосредоточиться на исполнении своих планов и прилагать к этому максимум усилий. Именно сейчас начнут успешно решаться многие ваши дела, которые раньше не удавалось сдвинуть с мертвой точки. Внешние обстоятельства будут благоприятствовать вам. Отношения с родителями улучшаются. Это хорошее время для посещения увеселительных мероприятий, дружеских вечеринок, клубов по интересам типа фитнеса или общества любителей животных. Старайтесь бережнее относиться к тем людям, с которыми вас связала судьба. Это благоприятное время для карьерного продвижения. Вам могут предложить более высокую должность. Женщины, наделенные властными полномочиями, могут оказывать вам поддержку и протекцию в карьере.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе будет благоприятное время для урегулирования вопросов, связанных с учебой и поездками. Если жизненные обстоятельства этому не противоречат (например, вы не связаны обязательствами в семье и по работе, и имеется достаточно денег), то ничто не удержит вас от поездки. Возможно, вы неожиданно получите приглашение составить компанию друзьям в их поездке. Если это время застало вас в туристической поездке, то там вы обязательно получите много впечатлений и познакомитесь с новыми друзьями. В любых делах, за которые вы бы ни взялись, вы будете чувствовать поддержку окружающих людей. В карьере ситуация стабильная, вполне предсказуемая. Это хорошее время для учебы, расширения кругозора, самообразования. Студентам не составит труда сдать все необходимые экзаменационные задания, изучить и понять учебный материал. Будет замечательно, если вы совместите учебный процесс с путешествием. Например, отправитесь в туристическую поездку с целью совершенствования в знании иностранного языка. Удачное стечение обстоятельств будет сопутствовать вам в решении любых вопросов, которые вы ставите своей целью.

Рак

Раки на этой неделе смогут проявить свои незаурядные способности находить ответы на самые загадочные и таинственные явления. Если вас последнее время волновали какие-то странные и непонятные события, то вы сможете провести расследование и понять истинную причину происходящего. Рекомендуется принимать участие в творческих конкурсах, викторинах, телевизионных передачах. Есть шанс стать более известным и популярным человеком, о котором будут говорить окружающие. Эта неделя складывается удачно для любви, творчества и учебы. Студенческая жизнь будет наполнена приятными впечатлениями. У вас будут прекрасные отношения с преподавателями, вы сможете закрыть все хвосты задолженностей по учебе. Это хорошее время для урегулирования щепетильных вопросов с представителями власти и закона, которые желательно не подвергать широкой огласке. Возможно, вам окажет поддержку влиятельный покровитель. У вас будет необычайно гармоничный полный контакт со своим ребенком. Более того, в процессе воспитания ребенка вы можете открыть в себе педагогический талант. Сделайте что-нибудь приятное для тех людей, которых вы любите.

Лев

<p>У Львов эта неделя будет связана с расцветом семейной жизни и супружеских отношений. Это будет время, сравнимое со вторым рождением семьи и брака. Возможно, вы посмотрите на своего партнера по браку новыми глазами и как-бы заново откроете для себя его с положительной стороны. Возможно, случай предоставит вам возможность сравнить свою семейную жизнь с другими семейными парами. И такое сравнение будет в пользу вашей семьи.</p>

Дева

Девам на этой неделе звезды советуют заниматься наведением порядка в делах дома и на работе. Настройтесь на конструктивное решение проблем, подходите к вопросам с практических позиций. Чем больше порядка будет в окружающем вас пространстве, тем лучше будет ваше состояние здоровья. Многие из вас смогут найти полное взаимопонимание в партнерстве. Это относится как к деловому партнерству, так и к супружеским отношениям. Если у вас прежде были острые разногласия с мужем или женой, то в первой половине недели вам следует чаще разговаривать друг с другом и не бояться обсуждать наиболее острые темы. Готовность к компромиссу будет обоюдная, и поэтому вы сможете обо всем договориться. Это прекрасное время для подписания любых документов о партнерстве, в том числе и о заключении законного брака. Также это благоприятное время для решения текущих хозяйственно-бытовых вопросов. Можно запланировать покупку домашнего животного средних размеров типа котенка или щенка. Если у вас в доме уже есть домашние животные и растения, то уход за ними будет доставлять вам особое удовольствие. Это хорошее время для проведения лечебных и профилактических процедур. Многие заболевания будут легко поддаваться излечению.

Весы

Весам на этой неделе рекомендуется отказаться от своих амбиций и все внимание переключить на выстраивание партнерских отношений. Это прекрасное время для развития романтических отношений, любви, творчества, хобби и любых занятий, которыми вы можете быть всерьез увлечены. В профессиональной деятельности все стабильно и предсказуемо. Если у вас есть дети, на этой неделе рекомендуется больше времени заниматься воспитанием детей. Вы откроете в себе педагогические таланты и добьетесь полного взаимопонимания с ребенком. А ребенок обязательно порадует вас своими успехами. Также это хорошее время для романтического знакомства во время поездки. Если у вас уже есть любимый человек, то ваши отношения будут развиваться очень гармонично. Вы можете получить в подарок ювелирное украшение. Тех, кто недавно встречаются, ожидают любовные признания и всяческие знаки внимания и проявления симпатии. Хорошо появляться на публике вместе с партнером или любимым человеком, посещать концерты, кинотеатры, увеселительные мероприятия. Влюбленные со стажем захотят узаконить свои отношения официальным браком. Лучшие дни для подачи заявления в загс или росписи.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя пройдет благополучно для семейной жизни. Воспользуйтесь этим временем, чтобы добиться полного взаимопонимания в семье, в отношениях с близкими родственниками, родителями. Если в вашей семье есть бабушки и дедушки, то можно обсуждать вопросы наследства – эта достаточно щепетильная и острая тема будет встречена с пониманием, и многие вопросы найдут позитивное решение. Уделяйте больше внимания общению с близкими людьми в семье, с детьми. Это благоприятное время для приобретения мебели и дорогой бытовой техники для дома в кредит. У вас будет шанс облегчить домашний труд, сделав условия жизни более комфортными. Эта неделя благоприятствует наведению идеального порядка в окружающем вас пространстве: дома и на работе. Все домашние и хозяйственные дела лучше выполнять сообща с членами семьи. Хорошо заниматься профилактическими мерами по укреплению здоровья. Можно купить абонемент на посещение фитнеса. Упорядочивайте свой режим дни, приводите к оптимальному режиму свой жизненный ритм.

Стрелец

У Стрельцов эта неделя благоприятствует любви и творчеству. Вам будет казаться, что перед вами сейчас открываются широкие и радужные перспективы. И во многом это действительно так. Влюбленные будут переживать пору расцвета своих чувств. Вас ожидают любовные признания, подарки, отдых, развлечения и все то, что наполняет жизнь радостными впечатлениями. Можно посещать концертные и театральные залы, танцплощадки. Хорошо запланировать на этой неделе поход с детьми в цирк или зоопарк. Складываются гармоничные супружеские отношения. Вы сможете спокойно и без эмоций вести разговоры на самые острые темы, которые прежде могли проводить вас к конфликтам. Проявите трезвость и великодушие в поисках компромиссных решений. Ваш партнер также будет готов на конструктивный диалог. Это благоприятное время для учебы, контактов, поездок, новых знакомств. Благодаря умению выслушивать собеседников и поддерживать тактичный стиль общения вы будете пользоваться особой симпатией со стороны окружающих.

Козерог

Козерогам на этой неделе удастся восстановить добрые отношения с теми родственниками, с которыми ранее не было должного взаимопонимания. Прежде всего, это относится к родителям, братьям, сестрам. В целом отношения с окружающими людьми будут складываться доброжелательно, гармонично. Поэтому наверняка ваш дом посетят желанные гости, или вас самих пригласят в гости. Это благоприятное время для урегулирования материальных и хозяйственно-бытовых проблем. Денег в семейном бюджете прибавится, и вы сможете сделать крупные покупки. Это прекрасное время для принятия финансовых решений по части покупки личных вещей и ювелирных украшений. Если в доме оставалась не отремонтированная бытовая техника, то самое время отнести её в ремонтную мастерскую или вызвать мастера. Также это хорошее время для приобретения домашних животных, птиц, рыбок. Это одна из тех редких недель, когда вам будет всюду одинаково приятно находиться: дома, с близкими людьми, в уединении или в дороге, поездках. В любом состоянии вы будете находить себе позитив. Это прекрасное время для сосредоточенного изучения духовных практик. Сейчас лучше направлять свою жизнь по течению, уповая на складывающиеся обстоятельства.

Водолей

Водолеям звезды советуют сосредоточить внимание на учебе, контактах. Возможно, вам поступит информация от друзей или знакомых, которая вас заинтересует. Например, вы побываете в гостях у кого-то из друзей, и вам понравится, как там сделан ремонт или как квартира обставлена мебелью. Под впечатлением от увиденного вы захотите сделать нечто подобное у себя. Также это хорошая неделя для избавления от ненужных и обременительных контактов с людьми, которые лишь досаждают вам и ни в чем не полезны для вас. В результате список контактов в мобильном телефоне может существенно уменьшиться. С вами останутся только те люди, которые не воруют ваше личное время, переключая на свои нужды ваши силы и время. Это благоприятный период для личностного развития и творчества. Улучшаются романтические отношения – вы станете лучше понимать любимого человека. Возможно, вам представится удачный шанс для демонстрации своих артистических способностей. Например, вас пригласят поучаствовать в кружке художественной самодеятельности или придется выступать на публике, со сцены. В любом случае вы себя сможете проявить с самой лучшей стороны.

Рыбы

У Рыб на этой неделе усиливается потребность в отдыхе, комфорте и уединении. Хорошо проводить это время в тихих местах, на природе, у воды в каком-нибудь санатории или на базе отдыха. Контакт с природой поможет вам восстановить силы и привести свое душевное состояние в равновесие. Также это хорошее время для медитации на воду или на огонь, чтения мантр, изучения йоги, цигуна и иных восточных духовных практик. Другое направление этой недели, когда у вас все будет получаться удачно, связано с карьерой и деньгами. Вам может поступить предложение занять более высокую должность. Вы справитесь со всеми делами, которые планировали. На этой неделе удастся восполнить пробелы в знаниях и расширить уровень своего кругозора. Усиливается ваш интерес ко всему таинственному, запретному. Вопросы, которые волновали вас в последнее время, могут найти свои ответы. Пытливость вашего ума и склонность к проведению расследований помогут вам разгадать загадки. Поскольку финансовое положение улучшится, вы сможете потратить свободные деньги на полезные покупки для дома.