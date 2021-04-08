Как привлечь деньги в свою жизнь с помощью астрологии

Основные астрологические приемы, которые помогут вам поправить материальное положение.

Задумывались ли вы о том, почему одни люди выигрывают в лотерею или получают высокий доход, не прилагая особых усилий, а другим каждая копейка дается с трудом?

Все дело в правильно настроенном финансовом потоке. Профессиональный астролог Инна Любимова раскрывает формулу богатства и рассказывает, на какие аспекты необходимо обратить внимание на пути к материальному благополучию.

Вам необходимо изменить свое отношение к деньгам, ведь зачастую люди сами ставят себе негативные установки, которые мешают им увеличить капитал. Не нужно считать деньги «высшим злом» и верить, будто несметные богатства приходят только нечестным способом — поверьте, это не так.

Астрологи воспринимают деньги как инструмент для достижения целей и исполнения желаний, и каждый из нас получает эти ресурсы в неограниченном количестве. Так почему же на практике выходит так, что одни люди ездят на «Мерседесе», а другим даже не хватает на метро? Все просто, индивидуальные показатели натальной карты могут препятствовать финансовому росту. Натальная карта — это фотография звездного неба на момент рождения конкретного человека с обозначением всех небесных тел. Хорошая новость в том, что вы можете корректировать свои индивидуальные показатели и прорабатывать планеты, которые создают препятствия на пути к богатству.

Один из таких камней преткновения — Сатурн. Эта планета отвечает за дисциплину, ограничения и преодоление трудностей. Сатурн благоволит людям, которые мудро относятся к деньгам и тратят их целенаправленно. Планета внимательно следит, чтобы мы пребывали в некой стабильности: не занимались расточительством, но в то же время не жалели средств понапрасну. Как же проработать Сатурн и избавиться от психологических установок? Первым делом пропишите свою финансовую цель, важно сделать это в мельчайших подробностях, чтобы вы могли опираться на эти пункты в процессе достижения. Когда перед вами встанет конкретная задача, копить деньги будет намного проще. Откладывайте некую сумму с каждой зарплаты — так у вас появятся деньги, которыми вы сможете свободно распоряжаться. Не стоит как ссорить деньгами, так и сидеть на сундуке. Деньги любят, когда их ценят, уважают и расходуют грамотно. Не стоит экономить, покупая себе некачественные вещи. Помните про поговорку «Скупой платит дважды». Если вы купили себе дешевую обувь, вы не сэкономили, потому что через пару месяцев она развалится, и вам придется покупать новую.

Следующее, что вам необходимо сделать, изменить свое отношение к деньгам. Во многих случаях люди сами ставят себе негативные установки, которые мешают увеличить капитал. Не нужно считать деньги «высшим злом» и верить, будто несметные богатства приходят только нечестным способом — поверьте, это не так.

Другая планета, которая контролирует денежные потоки, Юпитер — и он полная противоположность Сатурну. Эта планета ассоциируется с полнотой и расширением и работает по принципу бумеранга: что транслируешь — то и получаешь взамен. Юпитер награждает людей, которые проявляют щедрость и великодушие, но за недостойное поведение может оборвать финансовый поток. Совершайте добрые поступки, никогда не завидуйте чужому успеху, а, наоборот, постарайтесь искренне и от души порадоваться и за себя, и за других.

Привлечь в свою жизнь больше материальных благ можно и с помощью китайской астрологии богатства фэн-шуй. Согласно этому учению, копить деньги лучше в красных конвертах. Этот яркий цвет ассоциируется с активностью, жизнью, страстью, любовью, а главное, с богатством и властью. В сочетании с золотым цветом он подарит процветание и материальное благополучие. Почему копить деньги лучше в конвертах, а не в популярной копилке-свинье или на банковских счетах? Все просто, купюры выполнены из бумаги, и они чувствуют себя комфортней в бумажной емкости. Хранить конверт следует на юго-восточной стороне квартиры, так как именно эта зона считается сектором богатства по древнему китайскому учению. Держите образ желаемого в своих мыслях и детально формулируйте желания — тогда у вас точно все получится.