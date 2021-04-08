Джуна назвала самые счастливые знаки зодиака

Джуна была уверена, что именно этим представителям астрологического круга особенно повезло.

Она определила три знака зодиака, которым суждено прожить долго и счастливо.

Раки, по мнению ясновидящей, умеют «дружить» со Вселенной. Врожденная мудрость и рассудительность позволяет им никуда не торопиться, но успевать всюду, при этом не совершать фатальных ошибок. Пока окружающие разгребают последствия своих неверных шагов, Раки живут спокойно и гармонично.

Льва не очень заботят повседневные проблемы бытия, благодаря этому его настроение мало что способно омрачить. Король зверей любит быть всегда в центре внимания, для чего создает вокруг себя определенный мирок и находит радость в каждом новом дне.

Стрельцы общительные, позитивные и всегда смотрят в будущее с надеждой. Они уверены, что завтра будет лучше, чем вчера и никогда не унывают. Их настроя не могут испортить даже мелкие неприятности, каждый день Стрельцы просыпаются в хорошем настроении. Чувство юмора, умение критично относиться к себе и невероятный оптимизм делают представителей этого знака по-настоящему счастливыми. Кроме того, они уверены, что хороших людей в этом мире больше, чем плохих.