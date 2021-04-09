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Денежный день — финансовый гороскоп на 10 апреля

9 апреля 2021ГороскопыРамблер

Сегодня деньги будут стекаться к вам со всех сторон — держите карман шире.

Денежный день — финансовый гороскоп на 10 апреля
Фото: depositphotos

Овен

Овнам сегодня лучше не предпринимать активных инициатив и не начинать новых дел. Однако сегодняшний день важен в плане осмысления того, что предстоит сделать в ближайший месяц. Воздержитесь от любых видов тайной неофициальной деятельности – все тайное в дальнейшем станет явным. Будьте осмотрительнее при выполнении частных заказов – необходимо брать предоплату от клиентов.

Телец

Тельцам звезды советуют использовать этот день для переосмысления тех тем и вопросов, которые мешают вашему продвижению вперед. Возможно, вы обнаружите в самих себе серьезные внутренние сомнения в целесообразности тех или иных действий. Используйте психологические тренинги для преодоления препятствий. Излишние перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия и спаду уровня работоспособности.

Близнецы

У Близнецов в течение всего дня, и особенно в первой половине дня, могут усилиться разногласия с коллегами и начальством. Если вы работаете на подчиненных должностях, то требования начальства могут поставить вас в затруднительное положение. Руководящим работникам будет сложнее добиться от подчиненных исполнения своих распоряжений.

Рак

Непростой день для Раков, проходящих профессиональное обучение в вузах. Основная причина сложностей в том, что вам будет нелегко сосредоточиться на предмете обучения и запомнить новый материал. Сдавать экзамены тоже нежелательно – в самый ответственный момент вы можете забыть правильный ответ на вопрос. Не лучшее время для служебных командировок и работы вахтовым методом.

Лев

Звезды советуют Львам использовать этот день для начала изучения курса знаний, относящихся к расширению и углублению профессиональных знаний. Рекомендуется спланировать обучение таким образом, чтобы в течение предстоящего месяца в основном закончить изучение интересующей вас темы. Будьте осмотрительнее при заполнении реквизитов на денежные переводы – есть риск допустить ошибку.

Дева

Девам сегодня будет нелегко договориться с деловыми партнерами о сотрудничестве. Поэтому переговорный процесс пока лучше приостановить и не подписывать важных документов, имеющих юридическую силу. Деловые встречи и поездки также могут не оправдать ваших ожиданий. При индивидуальном обслуживании клиентов может возникнуть спорная ситуация – старайтесь идти на уступки и не доводить ситуацию до конфликта.

Весы

Этот день нельзя назвать удачным для Весов, занимающих подчиненные должности при работе по найму. Возможно, вас загрузят большим объемом работы, и оплата вашего труда может оказаться ниже ваших ожиданий. В отношениях с коллегами по трудовому коллективу может усилиться напряженность. Намного лучше пойдут дела у работников в сфере услуг.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется основное внимание сосредоточить на выполнении текущей работы. Старайтесь относиться к своей работе с желанием и любовью. Для успеха в сегодняшних делах особенно важен эмоциональный настрой. Труднее придется тем, чья профессия связана с творчеством. Тем, кто работает по свободному графику, не следует откладывать выполнение работы на последний момент.

Стрелец

У Стрельцов хороший день для подачи заявки на участие в конкурсе или в кастинге на замещение вакантной должности. Ваше резюме о поисках новой работы, опубликованное сегодня в интернете, не остается без внимания потенциальными работодателями. Однако это не лучший день для оформления сделок с недвижимостью. Строители и коммунальщики могут столкнуться с трудностями.

Козерог

Козерогам не рекомендуется назначать деловые встречи на первую половину дня. В это время ваши контакты могут пойти по невыгодному сценарию. Также, даже если вы добьетесь каких-то договоренностей, то это не значит, что они будут исполняться и закрепляться в дальнейшем. Тем не менее, это хороший день для подготовки отчетной документации и проведения инвентаризации.

Водолей

У Водолеев благоприятный день для повышения уровня квалификации. Вы сможете значительно пополнить багаж своих знаний, поскольку почувствуете усиление интеллектуальной активности. Деловые связи также растут и крепнут. А вот на карьерный рост пока рассчитывать не приходится. Старайтесь дистанцироваться от контактов с начальством без крайней производственной необходимости.

Рыбы

У Рыб этот день обещает стать весьма денежным. Ваши доходы могут расти как на дрожжах, а движимое имущество возрастает за счет удачных покупок. Сейчас вам рекомендуется делать деньги и не задумываться о личностном развитии – время для этого тоже придет, но позднее. Также вы сможете повысить уровень профессионального мастерства по ходу выполнения работы.

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