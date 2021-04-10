Ищите точки сопрокосновения — финансовый гороскоп на 11 апреля

Сегодня стоит наводить мосты с новыми партнерами и коллегами.

Овен

У Овнов благоприятный день для увеличения финансовых поступлений. Кроме доходов с основной работы, могут быть и дополнительные доходы. Это в первую очередь относится к тем, кто подрабатывает на частных заказах. Можно заниматься вопросами оформления причитающихся вам по закону льгот, компенсаций, субсидий или налоговых вычетов.

Телец

Для Тельцов важно начать этот день с оптимистическим настроением. Поверьте в то, что все запланированные дела сегодня у вас получатся и так оно и будет на самом деле. Успешно пойдут дела, связанные с коллективной работой – вы сможете прекрасно вписаться в коллективный творческий процесс. Не пропускайте собрания, совещания, планерки – к вашему мнению будут прислушиваться при обсуждении важных вопросов.

Близнецы

Близнецам в этот день удастся укрепить отношения с начальством. Возможно, вам дадут поручение, которое подчеркнет особые доверительные отношения с начальством. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то ждите хороших новостей во второй половине дня. Немаловажную поддержку в делах может оказать влиятельный покровитель.

Рак

У Раков, проходящих профессиональное обучение, этот день складывается благоприятно. Старайтесь больше внимания уделять учебе в составе группы – в этом случае вы всегда сможете прояснить непонятные моменты, задать вопросы преподавателю и однокурсникам. Успешно пойдут дела, связанные с командировками, обменом опытом. Используйте возможности интернета для решения текущих вопросов.

Лев

Львам, занимающим руководящие должности, этот день благоприятствует в финансовой деятельности и реформировании. Можно вносить коррективы в структуру управления, делать кадровые перестановки, оформлять кредиты, заниматься вопросами страхования имущества. Бизнесмены смогут получить доступ к кредитным ресурсам на выгодных условиях.

Дева

Девам сегодня удастся добиться гармоничных и взаимовыгодных договоренностей с деловыми партнерами. Также вы сможете в полной мере удовлетворить запросы клиентов, заказчиков. Успешно проходит профессиональное обучение, можно сдавать экзамены, зачеты, проходить переаттестацию. Также это хорошее время для публикации своих работ, статей или научных исследований.

Весы

У Весов сегодня усиливаются способности к овладению техническими навыками. Вы сможете повысить уровень профессионального мастерства, усовершенствовать некоторые подходы в работе, проявить себя изобретателями и рационализаторами. Успешно проходит производственная практика у студентов. Хорошо проявят себя изобретатели, рационализаторы, инженеры и мастера сервисных центров по ремонту автомобилей.

Скорпион

Скорпионы преуспеют в деле привлечения клиентов к своим услугам. Можно проводить рекламные мероприятия. При обслуживании клиентов вы сможете подойти к работе с фантазией, выдумкой. Также вы сможете предложить новые виды услуг, которые будут пользоваться популярностью у клиентов. Вам не составит труда подстроиться под любые запросы заказчика и выполнить свою работу с высоким качеством.

Стрелец

Стрельцам сегодня важно не пренебрегать деталями в работе и заботиться о хороших отношениях с коллегами. Успешно пойдут дела у офисных служащих. Условия труда на рабочем месте могут улучшиться. Вы не будете испытывать трудностей при работе над бухгалтерскими и статистическими отчетами. Не откладывайте начатые дела на завтра, доводите их до конца.

Козерог

Козерогам сегодня хорошо заниматься торговой, рекламной и творческой деятельностью. Вы сможете легко добиваться выгодных вам договоренностей, удача сопутствует вам в спекулятивных и торговых сделках. Консультанты сетевого маркетинга смогут привлечь новых подписчиков и заказчиков. Успешно пойдет учебный процесс и обмен мнений.

Водолей

У Водолеев, работающих в магазинах, на складах или в офисах, сегодняшний день складывается результативно. Вам удастся успешно закончить работу, подвести итоги и наметить планы на ближайшее время. Условия труда на вашем рабочем месте станут более комфортными. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества.

Рыбы

Рыбам звезды советуют больше времени отводить на работу с информацией и на укрепление деловых контактов. Наиболее успешно развивается сотрудничество с теми людьми, инициаторами знакомства с которого выступаете вы сами. Это удачное время для учебы, поездок, торговли, консультаций. Своевременно полученная информация позволит вам принять взвешенные решения.