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Cтавим крест на прошлом — любовный гороскоп на 12 апреля

11 апреля 2021ГороскопыРамблер

Сегодня звезды советуют не впадать в ностальгию, а думать о будущем.

Cтавим крест на прошлом — любовный гороскоп на 12 апреля
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня Овны настроены на любовь и нуждаются в ней, но любовь не означает для них света и гармонии. Даже взаимные чувства будут чем-то подпорчены - например, приступами ревности или обиды. Особенно чувствительными к этому негативному эмоциональному привкусу будут Овны, рожденные в середине апреля.

Телец

В личной жизни Тельцов переходная фаза, в их чувствах возможна неразбериха. «Слушать свое сердце» сейчас бессмысленно: сегодня оно говорит одно, а завтра может сказать совсем другое. Желательно воздержаться от радикальных шагов и не идти ни на какие компромиссы, если имеется хотя бы тень сомнений.

Близнецы

Сегодня роман Близнецов вне опасности, если они знали меру, и под угрозой, если они вышли за рамки. Возможна эмоциональная неудовлетворенность, финансовый или моральный ущерб. Если приключение стало затратным, делайте выводы. Возможно, вы переоценили свои силы, захотели «все, сразу и побыстрее».

Рак

Сегодня Ракам лучше бороться с любовным искушением (особенно, если заветный приз сам идет в руки). Приятный подарок окажется тяжелым бременем. В эти сутки трудно разобраться в перепадах эмоций и буре предчувствий. Легко попасть в ловушку, желая отыграться, отомстить или возвыситься над другими.

Лев

Сегодня опасность кроется для влюбленных Львов в их воодушевлении и вере. Когда все идет отлично, хочется бесконечно повышать ставки, не думая о лимитах и расплате. Если вы слишком много возомните о себе или возведете в ранг небожителя своего партнера, готовьтесь к очередному любовному кризису.

Дева

Сегодня Девы наблюдают в своей личной жизни картину под названием «все течет, все меняется». Придется смириться с фатумом, расплатиться по долгам и принять свою долю розг от строгой судьбы. Хорошие перемены уже на подходе, но не пытайтесь приблизить их сами: вам не под силу ускорить небесные ритмы.

Весы

Сегодня Весам важно не портить идеальный союз лишними претензиями и следить, чтобы того же не делала вторая половинка. Несмотря на все дары любви, она может посчитать себя обделенной или обманутой и не особенно стараться скрыть свое недовольство. Это тест на доверие, дружелюбие и великодушие.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что их любовная история на пороге нового этапа, и советуют избавиться от всего, что стало ненужным на этапе нынешнем. Не стоит жадничать и держать при себе то, что вам не требуется. Завершите «выдохшийся» роман, откажитесь от знаков внимания несимпатичных вам людей.

Стрелец

Сегодня звезды снисходительно относятся к увлечениям влюбленных Стрельцов, но все же просят их иметь совесть и не пытаться извлечь из ситуации невозможное. Комфортный период романа подходит к концу. Возжелав стать «властелином мира» или «владычицей морскою», легко оказаться у разбитого корыта.

Козерог

Сегодня в любовных делах Козерогов возможен кризис, тупик и временный коллапс. Причем сами же Козероги способны призвать на свою голову фатум, поддаваясь своим негативным эмоциям или безудержным аппетитам. Если вы не живете вместе с пассией, личным встречам стоит сказать категорическое «нет».

Водолей

Сегодня звезды дарят Водолеям дополнительные шансы в любви - и одновременно проверяют их на адекватность. Влюбленный Водолей может быть настолько великодушен и слеп, что не заметит подвоха, изменит своим принципам или простит непрощаемое. Будьте щедры, но взыскательны, это в ваших же интересах.

Рыбы

Сегодня Рыбам везет в любви, пока они шагают в ногу со временем, а не со своей ностальгией. Если их привычки не вписываются в новую систему ценностей, разочарование закономерно. Но вскоре капризная ситуация изменится с точностью до наоборот, важно лишь набраться терпения и подождать несколько дней.

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