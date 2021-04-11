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Добиваться своего или расслабиться — финансовый гороскоп на 12 апреля

11 апреля 2021ГороскопыРамблер

Сегодня баланс между серьезным напряжением и отдыхом продвинет нас по карьерной лестнице.

Добиваться своего или расслабиться — финансовый гороскоп на 12 апреля
Фото: depositphotos

Овен

Овнам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. В это время любые ваши дела пойдут успешно. Особенно это касается выполнения плановых заданий и роста финансов. Вторая половина дня может быть связана с торможением в делах из-за собственной неосторожности. Будьте осмотрительнее при работе с техникой и механизмами.

Телец

Тельцам в первой половине дня рекомендуется больше времени уделять повышению уровня профессиональных знаний. В это время ваш интеллект будет особенно восприимчивым к новым знаниям. Успешно идет деловая переписка с иностранцами и коллегами из других регионов. Вторая половина дня может привести к торможению в работе из-за нарушения договорных обязательств.

Близнецы

Близнецы в начале дня смогут успешно решить проблемы, связанные с финансовыми обязательствами. Можно делать покупки в кредит, давать и брать деньги взаймы на короткий срок. Вторая половина дня может быть связана с нарушением в выполнении планов из-за технических сбоев. Будьте осмотрительнее при работе с острыми инструментами и механизмами – возможны травмы.

Рак

Раки в начале дня смогут успешно справиться с делами, предполагающими сотрудничество в деловом партнерстве. Успешно идут контакты с клиентами. Вы сможете заинтересовать потенциальных клиентов своими услугами. Также вам удастся вписаться в коллективную работу с единомышленниками. В конце дня воздержитесь от контактов с вышестоящим руководством.

Лев

У Львов первая половина дня пройдет удачно. Вы сможете результативно поработать, выполнив все запланированные на это время дела. Рекомендуется строго придерживаться графика работ. Взаимоотношения с начальством и коллегами складываются гармонично. Вторая половина дня может затормозить деловую переписку и обмен мнений. Не исключены осложнения в служебной командировке.

Дева

Девам в начале дня рекомендуется заниматься рекламными мероприятиями, в том числе относящимися к демонстрации своих талантов и способностей на публике. Можно принимать участие в конкурсах на звание лучшего в профессии. Ваш авторитет заметно вырастет. В конце дня воздержитесь от деловых поездок и обмена мнений. Торговцам следует быть осмотрительнее при расчетах с клиентами.

Весы

От Весов звезды ждут готовности пойти на риск в финансовых решениях. Работники банков и страховых агентств смогут увеличить свои доходы. В вашем распоряжении может появиться крупная сумма денег, которой вы сможете распорядиться с выгодой для себя. Успешно пойдут дела у офисных служащих. Однако в конце контакты с деловыми партнерами могут оказаться невыгодными для вас.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется использовать этот день для расширения и укрепления деловых связей. Поездки и встречи лучше всего запланировать на утро – в этом случае вы сможете получить максимум выгод. Также могут вырасти продажи у торговцев. В конце дня усиливаются тормозящие влияния со стороны коллег. Старайтесь все текущие вопросы решать самостоятельно, чтобы не пришлось обращаться за помощью к коллегам.

Стрелец

С утра у Стрельцов дела пойдут легко и без каких-либо осложнений. Вот на это время лучше всего планировать самые важные и трудоемкие дела. Отношения с коллегами и подчиненными складываются доброжелательные, и это сулит вам немало материальных выгод. К концу дня усиливаются тормозящие влияния. Тем, кто работает по свободному графику, следует заблаговременно выполнить наиболее важные дела.

Козерог

Козероги в начале дня смогут не только удерживать под контролем наиболее важные участки своей работы, но и проявить творческую выдумку, фантазию. Это удачное время для представителей профессий, связанных с рекламой, модой, развлечениями и финансовыми спекуляциями. В конце дни возрастает напряжение в работе коммунальщиков, строителей и офисных служащих.

Водолей

Водолеям в этот день удастся добиться улучшения условий труда на рабочем месте, добиваться получения льгот, компенсаций, косвенных материальных выгод. В частности вы можете ставить перед работодателем вопросы обеспечения доплаты в счет транспортных расходов на дорогу до работы. Вместе с тем на вторую половину дня лучше не планировать деловых поездок и контактов.

Рыбы

У Рыб в этот день могут расшириться деловые связи. Возможно, вам будут часто звонить по телефону, приглашая на деловые встречи. Успешно проходят контакты и поездки, работа с документами и информационными потоками. Однако к концу дня могут затормозиться дела у тех, кто находится в командировке или работает на вахте. Не лучшее время для отправки грузов в дальние поездки.

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