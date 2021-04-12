Повезет всем и каждому — финансовый гороскоп на 13 апреля

Сегодня каждому выпадет возможность заработать неплохую сумму.

Овен

Для Овнов этот день складывается неоднозначно. С одной стороны вам могут предложить выгодные варианты для дополнительной подработки во внеурочное время. С другой стороны начальство на основной работе и внешние обстоятельства могут этому препятствовать. Старайтесь не афишировать свои намерения на публике, и тогда вам никто не сможет помешать.

Телец

Тельцам рекомендуется заниматься перспективным планированием и исследовательской работой. Также это хорошее время для согласованной работы вместе с коллективом. Ориентируйте себя на работу с прицелом на перспективу, получение результата не сейчас, а в будущем. Вместе с тем для студентов вузов этот день может быть сопряжен с трудностями – преподаватели могут предъявить вам дисциплинарные претензии.

Близнецы

Близнецы смогут реализовать свои намерения. Лучше всего пройдет этот день для Близнецов, наделенных управленческими и властными функциями. Вы получите доступ к важной информации и сможете принять правильные решения. Однако это не лучшее время для проведения финансовых операций и покупки товаров в кредит. Своевременно оплачивайте счета по погашению кредитов.

Рак

У Раков исключительно удачный день для учебы и обмена мнений с единомышленниками. Направьте свои усилия на повышение уровня квалификации. Используйте этот день для расширения знаний о своей профессии. Вместе с тем вы можете испытать затруднения в публичной деятельности. Например, при сдаче экзаменов по переаттестации у вас могут возникнуть проблемные моменты, и вы можете забыть то, что помнили ранее.

Лев

Львам сегодня потребуется умение быстро принимать ответственные решения. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящие должности. Возможно, что причиной экстренных мер станет несогласованность в работе подчиненных, несвоевременное исполнение плановых заданий. Возможно, вам поступит ценная информация и вы сможете правильно среагировать.

Дева

Девы смогут преуспеть в работе с клиентами. Внимательное и предусмотрительное отношение к запросам клиентов позволит вам получить много благодарных отзывов. Ваш труд будет пользоваться популярностью у клиентов и вас могут рекомендовать другим потенциальным клиентам. Вместе с тем старайтесь придерживаться строгих традиционных подходов к работе, не увлекайтесь экспериментами.

Весы

Весы сегодня почувствуют в себе усиление конструктивного настроя, что позволит вам разбираться с делами более детально. Это хороший день для освоения технических новшеств, использования информационных технологий для роста производительности труда. Преуспевают мастера сервисных центров, а также инженеры, изобретатели и рационализаторы.

Скорпион

Скорпионы, работающие в сфере услуг, в этот день будут иметь много работы. Вам поможет справиться с возросшим объемом творческий подход, фантазия и выдумка. Например, вы можете открыть для себя, что вполне можно обойтись без некоторых рутинных дел. Особенно это возможно при работе на компьютере, при более глубоком освоении возможностей программного обеспечения.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется браться за те дела, которые вы сегодня в состоянии закончить. Поэтому отдавайте предпочтение мелким делам или тем, который уже находятся на завершающей стадии готовности. С точки зрения финансов день не столь благоприятен – воздержитесь от крупных расходов. Бизнесменам не рекомендуется делать крупные инвестиции.

Козерог

Козерогам в этот день сопутствует удача в делах. Вы можете совершенно случайно оказаться в нужном месте в нужное время и получить от этого материальную выгоду. Также это хороший день для развития сотрудничества, укрепления и расширения деловых связей. Успешно идет работа в сфере услуг. Вы можете получать благодарные отзывы от своих клиентов.

Водолей

У Водолеев наиболее прибыльные виды деятельности сегодня будут связаны с недвижимостью, строительством, складским делом и магазинной торговлей. Офисные служащие могут ставить перед работодателем вопросы улучшения условий работы, оснащения новой офисной техникой. Бизнесмены преуспеют в проведении инвентаризации и в капиталовложениях.

Рыбы

Звезды ждут от Рыб инициативы и предприимчивости. Направьте свою энергию на решение информационных вопросов, урегулирование и согласование деловых отношений. Успешно пойдет деловая переписка, поездки, встречи, работа с документами и торговля. Однако воздержитесь от построения слишком далеких планов. Увлекаясь планами на будущее вы рискуете упустить сиюминутную выгоду.