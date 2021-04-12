Бунты и системные конфликты — гороскоп на 13 апреля

2-3 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны с Сатурном и Ураном спровоцирует схватку консерваторов и новаторов, спор теории и практики.

Возможен разрыв между старым и новым, свободой и обязанностями.

Темой дня могут стать программные обновления, последние рыночные тенденции, перестройки в проектах, бюджетах и планах. Возможны компьютерные сбои, опасные эксперименты, бунты неформалов и радикалов, волнения среди представителей определенных профессий и социальных групп. Вероятны непредвиденные повороты в карьере и финансовых делах, разногласия с коллегами и друзьями. Опасна непримиримость.

Овен

Сегодня Овнам придется пересмотреть финансовые планы, подстроить бюджет под новые правила и скорректировать иерархию ценностей. Материальная ситуация мало предсказуема. Возможны сбои в работе электронных торговых площадок и платежных систем. Не стоит покупать вещи: они будут ломаться или использоваться не по назначению. Нежелательны инвестиции в крупные фонды и коллективные долгосрочные проекты.

Телец

У Тельцов день коррекции планов. Возможны соматические реакции на волнение, капризы. Стресс благотворен, если перемены желанны, и негативен, если ущемляет ваши свободы (во втором случае, возможна нервозность и попытка бунта). Глобальные вопросы важнее мелочей. Сейчас лучше ни за что не цепляться, не ждать ясности и комфорта: вкусы и чувства непостоянны, а предложения и возможности обновляются.

Близнецы

Сегодня Близнецы не в силах повлиять на события, так как они находятся вне их расчетов или за гранью их понимания. Ожидается непредсказуемый поворот сюжета в материальных делах или отношениях с друзьями. Не исключено, что вам придется обновить какие-то запасы, создать новые заделы или сменить способ накопления средств. Необычность момента может отразиться на самочувствии и пищевых предпочтениях.

Рак

Сегодня Ракам не стоит пугаться идущих вокруг перемен, в том числе, глобальных и судьбоносных. Как бы внезапно и непредсказуемо ни развивались события, вы найдете в них свою оригинальную нишу (хотя, возможно, не сразу). Не исключено, что именно сегодняшние волнения вытолкнут вас в новую среду, где вы обнаружите новый источник ресурсов на будущее. Вы можете неожиданно найти друзей, сменить группу.

Лев

День задаст Львам новые ориентиры. Его главным событием может стать переворот в дружбе, обновление в социуме или профессиональной среде, смена кадрового состава, увольнение или переход в новую должность. Есть риск кризиса целей и краха планов. Задачу не решить стандартным путем. Сегодняшним стрессом дело не ограничится, стоит готовиться к «мягкой революции» продолжительностью в несколько недель.

Дева

В волнующих сюжетах этого дня Девы обязательно найдут положительную сторону. Возможно неожиданное исполнение мечты или открытие желанного пути. В ходе событий может внезапно открыться та самая правда, которую Девы безуспешно пытались донести до своего окружения. Вероятны научные и другие оригинальные перспективные находки. Будет естественным интерес к мировым событиям, в том числе, экономическим.

Весы

Весам пора обратить внимание на материальный срез своих отношений с людьми. Совместный бюджет (или общий источник дохода) может подвергнуться встряске и потребовать пересмотра. Нежелательно оставлять без контроля и личные ресурсы: может назреть реконструкция долга, вклада. Возможны перемены в системе доходов от творчества, в порядке финансирования проекта или в алгоритме освоения целевых средств.

Скорпион

Сегодня Скорпионам готовит сюрприз их друг, партнер или близкое окружение. Не исключены социальные волнения, затрагивающие ваш дом, отношения или работу. Возможно обновление правил, ограничение свободы. День склоняет к радикальным мерам, может быть выставлен оригинальный ультиматум или предъявлено новое системное требование. Конфликт принципиальных ценностей может спровоцировать стресс или бунт.

Стрелец

День несет Стрельцам неожиданности на службе, в рутинных делах и при посещении учреждений. Ожидаются сюрпризы от коллег и сервисов, компьютерные сбои, непредвиденные выходки нужных людей в неподходящий момент, капризы клиентов, пациентов, помощников, друзей, подопечных. Привычное расписание дел нарушат системные программные обновления. Это не лучший момент для поиска работы и подбора персонала.

Козерог

Козерогам день может принести творческое вдохновение и материальные проблемы. Возможна перестройка бюджета, смена творческой концепции, обновление в жизни детей, сюрприз в личной жизни. Общие тенденции дня удачны, из любого тупика найдется конструктивный выход. Если жизнь предложила вам нестандартную задачу, стоит принять вызов: вы справитесь и не пожалеете о времени, потраченном на ее решение.

Водолей

Водолеев ждет ключевой момент в профессиональной или частной жизни. Многим Водолеям придется взять на себя ответственность за идущие процессы, так как они - часть их плана. Возможны системные перемены в доме или детище (группе, проекте, программе). Вероятен сюрприз, стресс, конфликт с семьей или опорой. Предстоит быть стратегом, мирить в себе консерватора и новатора, поборника правил и бунтаря.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит бояться нового, чтобы не закрыть себе путь к прогрессу. Но им следует подстраховаться и «подстелить соломки» там, где возможно: умный интерактивный план поможет справиться с любым сюрпризом. Импровизировать стоит лишь в крайнем случае. День удачен для ознакомления с новой программой или теорией, но не для контакта с новыми людьми. Возможен конфликт с друзьями и коллегами.