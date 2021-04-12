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Любовный гороскоп на 13 апреля 2021 года для каждого знака

12 апреля 2021ГороскопыРамблер

Любовный гороскоп на 13 апреля 2021 года Овен ‌‌ Овны вступают в переходный период любовных отношений.

Любовный гороскоп на 13 апреля 2021 года для каждого знака
Фото: depositphotos

Любовный гороскоп на 13 апреля 2021 года

Овен

Овны вступают в переходный период любовных отношений. Им придется смириться с непредсказуемостью ситуации и с потерей привычной доли приятного внимания в свой адрес. Даже если все идет хорошо, придется пересмотреть положение вещей. В развитии романа начинает играть роль материальная составляющая.

Телец

Для Тельцов день отмечен волнением и предчувствием скорых перемен. Если роман идет к концу, расставайтесь легко: вы приобретаете больше, чем теряете. Вашим главным призом станет возврат к себе и свобода начать в любви все с нуля. Это отличный момент для того, чтобы сбросить цепи или снять маску.

Близнецы

Близнецам не стоит надеяться, что в их любовных делах все будет как прежде. События дня подтвердят неизбежность перемен и покажут, что рулить процессом обновлений по своей собственной прихоти Близнецам не удастся. Роковые встряски особенно вероятны, если роман развивался в формате любви-дружбы.

Рак

Сегодня звезды не обещают Ракам полной стабильности в делах сердечных, зато гарантируют в них прогресс. Если отношения рушатся или ситуация выходит из-под контроля, доверьтесь судьбе: сейчас она как раз работает над улучшением ваших любовных перспектив. Не пытайтесь предугадать ход событий заранее.

Лев

Сегодня в любовных отношениях Львов возможна очередная встряска. При этом ударная волна может зацепить не столько самих Львов, сколько их партнеров. Если Львы хотят сохранить свой союз, им следует отнестись с пониманием к проблемам любимого человека и дружески поддержать его в минуту кризиса.

Дева

Сюрпризы этого дня влюбленным Девам на руку: так или иначе, они способствуют положительным переменам в их личной жизни. У Дев, переживающих любовный кризис, в эти сутки появится надежда и намек на второе дыхание. Девы, потерявшие ориентиры в тумане любовных интриг, увидят свет в конце туннеля.

Весы

Сегодня взгляд Весов смещается с фасада отношений на их платформу - материальную, сексуальную или духовную. Чтобы оставаться вместе, партнерам придется радикально обновить свой старый уклад. Пора привести к единому знаменателю моральные кодексы, объединить бюджеты или согласовать интимные капризы.

Скорпион

Влюбленные Скорпионы проведут этот день в атмосфере волнения и нервозности. Возможно, их заразит таким настроем любимый человек или необычная обстановка. Зато многим Скорпионам не придется искать способы освежить свои отношения: с партнером-неформалом и так не соскучишься, ведь он полон сюрпризов.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше не строить планы заранее и не предвкушать знакомый эффект от романтической встречи: привычный ход дел будет полностью или частично изменен. Сюрпризы этого дня станут первыми ласточками перемен в ваших отношениях, а куда именно они приведут, покажут дальнейшие события.

Козерог

Сегодня звезды на стороне влюбленных Козерогов, им не стоит бояться сюрпризов. Капризная фортуна не оставит их в нужный момент. Есть шанс вывести любовную игру на другой уровень и дать роману новую жизнь. «Обновление программы» стоит сущие пустяки: немного волнений и доля конструктивного мышления.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям может казаться, что они игрушки судьбы, но звезды считают иначе. Большинство Водолеев столкнется с плодами своих собственных планов и жизненных принципов. Если вас шокирует поступок любимого человека, не спешите обвинять его, поищите причины сюрприза в своих установках.

Рыбы

В эти сутки звезды советуют влюбленным Рыбам не спешить с развитием романа, а заново изучить последние тенденции. То, что еще вчера объявлялось неправильным, сегодня может вдруг оказаться востребовано. Ваши нетипичные вкусы или спорные детали имиджа внезапно могут стать секретом вашего очарования.

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