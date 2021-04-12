Используем крупные возможности – таро-прогноз на 12-18 апреля

Таро – универсальный инструмент прогнозирования будущего и самоисследования.
На понедельник выпала Жрица – карта тайн и мощной интуиции. Во всем сегодня полагайтесь на свое чутье и доверяйте женщинам (особенно тем, которые кажутся молчаливыми и мудрыми). Не планируйте много дел, разгрузите себя, послушайте себя
Паж Пентаклей – карта ценного материального шанса выпала на этот вторник. Это значит, что за что бы вы сегодня ни взялись, все будет иметь большой энергетический потенциал. Отличный день для того, чтобы подчистить все долги (например, доделать отчеты по работе) и для генеральной уборки дома.
Король Чаш – карта эмоциональной власти. Это сложный знак того, что нас окутает стихийными чувствами, управлять которыми мы будем не в состоянии. Проще будет им поддаться и посмотреть, что будет, если полностью сдаться страсти и печали, любви и ненависти.
На четверг выпала Четверка Чаш. На карте изображен юноша, печально сидящий под деревом. Он грустит, но не замечает какого-то ценного шанса, который преподносит ему жизнь. Постарайтесь сегодня разглядеть этот шанс.
На пятницу выпала Звезда – одна из самых прекрасных карт Таро! Она дает самое главное – надежду. Также это карта различных хобби и дел «по душе». Займитесь сегодня тем, что по-настоящему привлекает вас. Отличное время для улучшения отношений с детьми: они научат вас чему-то важному.
Тройка Пентаклей – карта материальной выгоды и успешного труда. Сегодня все получится, причем планировать можно и поход в баню, и какие-то более серьезные дела. Это не тот случай, когда в субботу нужно только отдыхать: используйте возможность достичь своей цели.
На воскресенье выпал Король Жезлов. Это знак того, что нужно брать быка за рога и двигаться, двигаться, двигаться Возможно, предстоит серьезный разговор с каким-то важным мужчиной. Возможно, проявить истинно мужскую силу придется именно вам.
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