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Паутина новолуния 12 апреля

12 апреля 2021ГороскопыРамблер

Новолуние в понедельник, 12 апреля, состоялось в активном, имеющем дурную славу 23 градусе Овна в соединении с неподвижной звездой Батен Кайтос («пасть кита», «брюхо кита»).

Паутина новолуния 12 апреля
Фото: depositphotos

Соединение светил в этом градусе окажется в аспектных связях с большой группой планет и в первую очередь с Марсом, Юпитером и Плутоном, событийно предрекая довольно наэлектризованный месяц.

Первая неделя от новолуния с 12 по 18 апреля как раз обещает стать наиболее резвой и динамичной. Циклон аспектных взаимодействий между Солнцем и Меркурием, с одной стороны, и Марсом, Юпитером, Плутоном с другой – станет супер-мотивационным. Многие из заброшенных или отложенных по разным причинам процессов в этот период будет возможно возобновить и поднять на волну – период подходит и для начала новых проектов. Наиболее благоприятные на этом отрезке дни – 14-15, 17 апреля. Но 13 и 16 требуют контроля – в эти дни конфигурации планет более конфликтны и непредсказуемы: осторожней на транспорте и в речах, контактах с окружающими.
Середину лунного месяца (третью декаду апреля по календарю) по влиянию планет можно сравнить с атмосферным фронтом, когда погода становится непредсказуемой. Сначала переход Солнца и Меркурия в знак Тельца с 19 апреля, а затем 23-го – Марса в знак Рака существенно снизят общий уровень деловой активности и оперативного мышления, а вот финансовые выгоды и вопросы денежных отношений выйдут на первый план. Тем не менее рост влияния дисгармоничных связей быстрых Меркурия и Венеры с Ураном и Сатурном повысит вероятность незапланированных изменений, принятия альтернативных решений и общего торможения процессов. При этом уровень конфликтности и побуждающих негативных факторов, опасность от огня и пожаров, особенно в завершающую неделю апреля с центром в полнолуние во вторник, 27 апреля, под управлением Марса, заметно возрастёт.
Завершающая декада периода до следующего новолуния 11 мая ожидается более стабильной по взаимосвязям планет, но не слишком продуктивной для решения каких-то серьёзных практических задач. Разве что в сфере обучения (доп.образования) и получения/освоения новой информации можно ждать новых интересных предложений и опыта. В течение этой декады сначала Меркурий (4 мая), а затем Венера (9мая) – перейдут в знак Близнецов, повышая интенсивность контактов, общения и перемещений. Однако на этом участке есть смысл всё-таки фильтровать, а иногда полезно и ограничивать потоки поступающей информации, звонков и общения, особенно в менее удачные дни периода – 2-3, 8-9 мая. Благоприятными днями декады стоит считать – 1 и 6 мая.
Serg Korablev
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