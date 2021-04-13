Выходим за рамки лимитов — гороскоп на 14 апреля

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце готовит теплую встречу Венере, вступающей в собственный знак.

Возрастает потребность в деньгах, чувственных радостях, красоте и комфорте. День склоняет к выходу за рамки лимитов, избытку эмоций, перееданию, щедрости и хлебосольству, покупкам оптом. Актуальны различные демократичные расширения основной программы: гулянья, застолья, распродажи, свободные дегустации и дни открытых дверей, благотворительность, льготы, скидки, бонусы, чаевые. Возможен интерес к крафтовым продуктам, афродизиакам, экзотическим блюдам и прикладной бытовой магии (например, приворотам через еду).

Овен

Сегодня у Овнов растут траты, меняются вкусы и финансовые приоритеты. Возможно желание сделать новые инвестиции, выгодно вложить (заново создать) личный капитал. Опасно раздувать бюджет и влезать в долги: расточительность может сделать будущие расходы неподъемными. Звезды намекают, что есть и другие пути подпитки: прежняя «кормящая» профессия, семейный бизнес, старый классический источник дохода.

Телец

День подпитывает амбиции и аппетиты Тельцов, их желание обновить, расширить и приумножить свои ресурсы. Он усиливает их тягу к любви, комфорту, изобилию и «красивой жизни», заставляет потакать своим прихотям, создает избыток эмоций, подогревает интерес к одежде, косметике и лакомствам. Одновременно, возрастает расточительность и капризность, есть риск переедания, набора веса, эндокринных проблем.

Близнецы

Близнецов сегодня сопровождают тайные волнения. Их может заинтриговать исход финансовой авантюры, перемена в общении с иностранцами, пассией или друзьями. Внутреннее давление эмоций выразится в классическом стремлении «заесть стресс вкусненьким» или найдет неожиданный выход: возможна тяга к современному искусству, необычной форме шоппинга, экзотическим блюдам и оригинальным кулинарным экспромтам.

Рак

День дает Ракам надежды на будущее - порой завышенные, но в целом верные. Наметится рост доходов в обновленном формате (например, через продажу плодов творчества) или подпитка за счет чужих ресурсов. Лучше исключить сегодня скуку, замахнуться на что-то масштабное и необычное. Удачный момент для гостевых визитов, коллективных застолий, благотворительных акций, распродаж, кулинарных экспериментов.

Лев

Львам сегодня опасно путать развитие и прогресс с завышением возможностей. Стимулом к росту (подъему, расширению) может стать «белая» или «черная» зависть, попытка повторить и превзойти чужой успех. Амбициозность желательно совместить со здравым смыслом - иначе будет положено начало раздуванию бюджета, покупке лишних вещей, попаданию под ярмо непомерных материальных или моральных обязательств.

Дева

Девам день откроет любовные, материальные, творческие, служебные или духовные горизонты. Он подаст благие знаки, пробудит неожиданные симпатии и укрепит приятные предчувствия. Но есть риск искушения, извращения идеала или искажения истины. Свет «далекой звезды» может неудачно преломляться, достигая вас. Можно столкнуться со злоупотреблением хорошей идеей или с ее ложным адептом в своем окружении.

Весы

Весам не помешает осторожность, так как в ближайшие недели им придется пройти через фазу «мягкого кризиса». Возможно любовное, финансовое или творческое волнение, непривычное непредсказуемое обстоятельство, обновление и перестройка ресурсов. Возрастут ожидания от инвестиций. Может появиться интерес к той или иной экзотике, склонность к капризам, перегибам, злоупотреблениям, жизни за чужой счет.

Скорпион

Скорпионам жизнь предлагает сменить вектор симпатий и обновить свое окружение. Появляется возможность встретить любовь, пересмотреть договор, сделать более свободными отношения, найти неожиданные точки пересечения интересов с разными людьми. Зачастую радикальные новшества дня загадочным образом будут отвечать вашим старым мечтам, подтверждая истину поговорки «новое - это хорошо забытое старое».

Стрелец

Стрельцов ждет продолжение эксперимента или нетривиальная практическая задача. Многие Стрельцы так увлекутся, что расширят фронт работ или угол обзора. Это хороший день для исследователей, стремящихся поверить теорию практикой. Он может принести оригинальную находку или неожиданную выгоду из знакомого по прошлому источника. Возможен сюрприз в процессе приготовления пищи или применения лекарств.

Козерог

Сегодня Козероги не довольствуются полученным эффектом, так как уверены, что достойны большего. Также, они хотят лучшего для своих близких, детей и любимых. Итог - перерасход средств или выход за рамки изначального сценария. Конечный успех мероприятия зависит от наличия ресурсов. Вы получите желаемое, если у вас есть деньги на покупку удовольствий и вас ничто не смущает в их моральной стороне.

Водолей

Сегодня Водолеи под впечатлением домашних новшеств. Проповедуемые ими идеи могут конфликтовать с их бытовыми устоями, а их взгляды - со специфическим укладом родителей. Велико искушение расширить владения, получить больше благ, комфорта, почета, внимания. Возможна тяга к перееданию и гиперкомпенсации (благотворительности без границ, желанию закормить и завалить подарками гостей или домочадцев).

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам пользоваться благами, которые идут к ним в руки, но бороться с явными излишествами и тайными искушениями. Причина совета - в банальной экономии энергии: бонус, который вам сейчас приходится получать с оговорками и на невыгодных условиях, через несколько месяцев упадет в руки сам. Кроме того, вы избавите себя от душевного дискомфорта, например, от страха разоблачения.