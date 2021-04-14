Не сидим на месте — финансовый гороскоп на 15 апреля

Сегодня повезет самым активным, разговорчивым и веселым.

Овен

Овны в этот день способны самостоятельно справиться со всеми делами. Возможно, вам придется вести деловые контакты с целью оказания помощи коллегам и решения своих личных вопросов. Планировать деловые встречи лучше на вторую половину дня или на вечер. Это же время благоприятно для торгово-закупочной деятельности и транспортных услуг.

Телец

Одной из основных проблем, которые могут беспокоить сегодня Тельцов, является соблюдение договорных обязательств. Если вы работаете вместе с напарником, то нельзя рассчитывать на его полную надежность – могут произойти непредвиденные осложнения и это может привести к убыткам. По возможности старайтесь не делегировать свои полномочия деловым партнерам.

Близнецы

Близнецы в этот день вполне преуспеют в делах, если сумеют включиться в коллективный процесс вместе с коллегами. В одиночку вам сложнее будет добиваться поставленных целей. Однако следует быть готовыми к неожиданностям и уметь использовать складывающуюся ситуацию в своих интересах. Интуиция и дар предвидения поможет вам справиться с ситуацией и обойти возможные неприятности.

Рак

У Раков успех этого дня во многом будет зависеть от того, насколько хорошие складываются отношения с вышестоящим руководством. Если от вас зависит время, когда требуется контактировать с начальством, то лучше запланировать встречу на конец рабочего дня – в это время любые ваши дела пойдут успешно. Наиболее преуспеют те, кто умеет действовать последовательно и целеустремленно.

Лев

У Львов благоприятный день для профессионального обучения и повышения квалификации. Наиболее удачно пойдет работа в составе группы – вы в любой момент сможете обменяться мнениями с коллегами и принять для себя оптимальные решения. Успешно проходит обмен мнениями и опытом с коллегами из других регионов. Деловая переписка может подтолкнуть вас к ценным идеям.

Дева

Этот день для Дев может сложиться самым неожиданным образом. Не исключены финансовые потери. Будьте осмотрительнее при обращении с чужими деньгами – особенно это относится к работникам банков и бухгалтерий. В иных случаях старайтесь не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Запланированные на этот день деловые встречи могут не состояться.

Весы

Весы являются одними из самых талантливых переговорщиков. И сегодня вы можете подтвердить эти свои деловые качества, если запланируете проведение деловой встречи на конец рабочего дня или на вечернее время. Однако это не лучший день для обслуживания клиентов. Возможно, вам придется обслуживать не вполне адекватного клиента, который будет провоцировать вас на конфликт.

Скорпион

Удачно складывается этот день для Скорпионов, работающих в ремонтных мастерских и сервисных центрах, связанных с обслуживанием технических устройств, механизмов. Успешно проходит производственная практика у студентов вузов и колледжей. Вы сможете приобрести много полезных практических навыков. Больше внимания уделяйте деталям в работе.

Стрелец

Стрельцы в этот день почувствуют в себе мощный творческий подъем. Рекомендуется отдавать предпочтение творческим видам деятельности. Успешно проявят себя работники индустрии моды, отдыха, туризма, развлечений. При участии в конкурсах вы имеете неплохие шансы занять призовые места. Хорошо включаться в новые виды деятельности, осваивать новые профессии.

Козерог

Иногда эмоции помогают в работе и сегодня для Козерогов как раз такой день. Открытое и доброжелательное отношение к коллегам способно гармонизировать трудовой процесс, сделать его более результативным. Наиболее удачное время для работы приходится на конец дня. Доброжелательное отношение к окружающим поможет вам установить взаимовыгодные контакты.

Водолей

Водолеи сегодня смогут легко и быстро ориентироваться в конъюнктуре рыночной торговли и извлекать максимум прибыли из складывающейся ситуации. Поэтому этот день больше всего подходит для поездок, контактов, переговоров, обменных и торговых операций. Индивидуальные предприниматели смогут принять единственно верные решения, ведущие к росту доходов.

Рыбы

Рыбам в этот день удастся существенно увеличить уровень своих доходов. Успешнее всего пойдут дела у офисных служащих, строителей, риэлторов, дизайнеров и работников коммунальных служб. Бизнесменам рекомендуется инвестировать деньги в техническую модернизацию. Те, кто проходит платные курсы обучения, могут быть разочарованы тем, что недополучают ожидаемый объем знаний.