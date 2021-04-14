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Держим эмоции под контролем — любовный гороскоп на 15 апреля

14 апреля 2021ГороскопыРамблер

Сегодня наши чувства и эмоции могут испортить отношения. Стоит быть осторожнее.

Держим эмоции под контролем — любовный гороскоп на 15 апреля
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня Овны предпочитают динамичный ритм и активное общение, а их партнеры могут быть чуть инертнее, не всегда разделят их страсть к болтовне, движению и разнообразию. Но Овны не станут унывать и легко найдут компромисс. К тому же, у многих из них есть запасной вариант или подходящая альтернатива.

Телец

События этого дня помешают Тельцам погрузиться в приятные новые ощущения и удовлетворить все свои прихоти. Им вряд ли удастся стать в отношениях пассивной принимающей стороной. Придется по инерции длить бег на равных, участвовать в навязанной игре или поддерживать разговор, ставший неинтересным.

Близнецы

Сегодня у Близнецов получается абсолютно все, но не в любви. Формула успеха не работает в ситуации, когда утеряна ниточка личных симпатий: в этом случае, не удастся наверстать упущенное или раздуть пламя с нуля, проще остаться друзьями. Возможно, вам повезет в другой раз, «на следующем повороте».

Рак

Сегодня у влюбленных Раков не самый удачный день: они не испытывают особых затруднений в общении с объектом своих симпатий, но и не получают того, к чему стремятся (особенно, в эмоциональном плане). Это подходящий момент для легкого флирта и пикапа, но вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее.

Лев

Сегодня Львов нельзя назвать неудачниками в любви, но их ждет разочарование в связи с утратой важного рычага влияния. Для многих Львов это будет их беспечный романтичный имидж - но может быть потерян и другой ключ, отпирающий двери, например, свобода. Придется чаще действовать умом и смекалкой.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам отложить личные мероприятия и заняться другими сторонами жизни. Настроение будет скорее деловитым, чем романтичным. Однако в процессе хлопот есть шанс прояснить пару любовных недоразумений. Вы можете получить ключ к загадке - или понять, что она вас уже не волнует.

Весы

Влюбленным Весам этот день возвращает былую уверенность в себе и в завтрашнем дне. Отношения вновь будут развиваться по гладкому запланированному сценарию, в котором любые недоразумения разрешаются путем конструктивного компромисса. Наиболее острые и волнующие вопросы пока останутся «за скобками».

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам полагаться в любовных делах не на чутье, а на общепринятые популярные шаблоны. Готовый сценарий, даже если он кажется вам смешным, будет более эффективным, чем собственное творчество. Не стоит свысока относиться к советам друзей или к рецептам, найденным в Сети.

Стрелец

Сегодня Стрельцы ловко разруливают большинство проблем в личных отношениях, но некоторые приятные опции могут оказаться им больше не доступны. В их паре сохранится интеллектуальное и духовное взаимопонимание, но может неожиданно исчезнуть прежняя эмоциональная гармония или былое единство вкусов.

Козерог

Обстоятельства этого дня не помогают Козерогам настроиться на романтичный лад. Даже в минуты уединения многие представители знака будут говорить со своими партнерами не как влюбленные, а как менеджеры. Не самый удачный период для первого свидания: на ваш образ наложит свой отпечаток деловая суета.

Водолей

Этот день избавляет влюбленных Водолеев от лишних волнений и помогает им сохранять самоконтроль. Многие Водолеи (особенно, мужчины) покорят пассию уверенностью. Главная ловушка поджидает при знакомствах: просчитанная победа может показаться пресной и предсказуемой, а любовный «трофей» неинтересным.

Рыбы

Сегодня главный тайный враг влюбленных Рыб - они сами, точнее, их эмоции. Именно здесь стоит искать корень зла, если фатально не везет даже в идеальных условиях. А вот горевать по этому поводу или нет, дело ваше: через несколько дней условия изменятся и ваша чувствительность станет преимуществом.

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