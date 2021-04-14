Движемся по накатанной колее — гороскоп на 15 апреля

4-5 лунные сутки. День попутного ветра и движения по накатанной колее.

Луна в Близнецах сегодня весьма конструктивна. Контакты, маршруты, дедлайны заданы заранее. Совмещать несколько задач помогут четкий план, обновленная программа и толковая логистика. Будет легко укладываться в нормативы и соблюдать правила. Хорошо заниматься систематизацией больших массивов данных и пакетным оформлением документов (в том числе, с обширной инфографикой). Появится энергия для целевых контактов, плановых визитов и разъездов. Эффективный день для тех, кто занят менеджментом, контролем, сопровождением, доставкой, перевозками.

Овен

Этот день поможет Овнам совмещать варианты, обеспечит простор для общения и маневра, заранее задаст дедлайны и карту маршрутов. Есть законная возможность высказаться, встретиться с нужными людьми, узнать новости, систематизировать информацию, наверстать упущенное. Хорошо заниматься оформлением документов. Идеальные условия для разъездов, учебы и коммуникаций сохранятся в течение нескольких суток.

Телец

Тельцам придется отложить на пару дней приятные планы, связанные с комфортом, красотой и покоем. Ситуация требует быстроты, суеты, оперативности и действий в заданных рамках - но и взамен дает многое: позволяет ускорить дело, уложиться в дедлайн и с легкостью выполнить долг. Не стоит упускать отличное время для совещаний, поездок, взаиморасчетов, логистических операций, сделок или сверки данных.

Близнецы

Близнецам день поможет преодолеть инерцию и набрать темп. Звезды дружелюбны к ним и дают «зеленый свет» на пару дней вперед, чтобы они могли без лишней суеты сделать свой финишный рывок или сдать норматив. Дисциплина, энергия и чувство баланса позволят им совместить направления и ускорить события. Многое пойдет по накатанной колее, не смутит нагрузка, факт контроля, лимита и включенного таймера.

Рак

Ракам стоит приготовиться к полосе вынужденной суеты, которая может продлиться более одного дня. Чтобы избежать недоразумений, важно с самого начала следовать комплексу правил (соблюдать протокол лечения, исследований, общения, не нарушать техническую карту операций, не сворачивать с маршрута). Зависимость от навязанных шор искупит результат: вскоре вам удастся получить помощь и закрыть вопрос.

Лев

Сегодня звезды обещают Львам «попутный ветер». Дела идут легко и предсказуемо (не в последнюю очередь, благодаря друзьям и знакомствам). Не стоит медлить с поездкой и запланированным сотрудничеством: можно многое успеть, а если программа обширна, ничто не мешает перенести часть задач на завтра. Ценная особенность дня - возможность действовать на волне лояльности, но деловито и без лишних эмоций.

Дева

Для Дев это день целенаправленной суеты. В зависимости от личных целей и статуса, нужен талант исполнителя или руководителя. Пригодится мобильность, контактность, организованность, опыт преодоления недоразумений, понимание принципов программирования, логистики или менеджмента. Удачный день для совещаний, собеседований, командировок, работы с планами и отчетами, решения бюрократических вопросов.

Весы

Весам стоит отвлечься от новых впечатлений: до выводов далеко, а первым эмоциям еще надо «отстояться». Самое время вернуться к реализации большого плана или осуществлению мечты. День открывает горизонты и наполняет паруса вашей лодки свежим ветром. Он хорош для начала путешествия, исследования или учебного цикла (особенно, в компании), а также для переговоров и налаживания связей по всему миру.

Скорпион

Скорпионам сегодня нет нужды опираться на свое тонкое чутье или запрашивать ответ у Вселенной. Этот день поможет им двигаться в общем потоке и решать все недоразумения по стандартному протоколу. Можно надеяться на слаженность усилий в самой критичной ситуации. В небезопасном путешествии под рукой будут нужные подсказки. Несложно пройти экзамен на техническое мастерство (например, на вождение).

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит активнее откликаться на предложения о сотрудничестве, поддерживая обратную связь и словом, и делом. Люди, все еще готовые быть партнерами или клиентами, через несколько дней сменят тактику, могут передумать, закрыть проект или начать испытывать трудности. В настоящий момент даже нечистые на руку контрагенты склонны играть с вами честно (или вы можете их контролировать).

Козерог

Козерогам пора настроиться на работу, их ждет целый комплекс взаимосвязанных дел. Найдется повод для общения, командировки, работы с бумагами или контакта с сервисом. Заодно, этот день покажет ваши успехи в модернизации рутины: новая программа или прогрессивная логистика помогут вам ловко совмещать разные задачи и успевать всюду. Действуя по старинке и наугад, вы обречете себя на суету и помехи.

Водолей

Сегодня Водолеи являются режиссерами событий или стремятся контролировать нужные им процессы. И это у них отлично получается - при условии, что они начинают со строгой самодисциплины. День позволяет им продемонстрировать свой профессионализм в работе или стратегический талант в игре. Желательно не довольствоваться одноразовыми победами, а системно идти к завершению важного дела или его этапа.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше отключить эмоции или отодвинуть их на второй план - иначе при идеальных внешних обстоятельствах им будет мешать внутренний барьер, а их реакции станут для окружающих загадкой. Проблемы им может создать ранимость, а также раздражение, агрессия, страх или другая негативная эмоция. Внутренняя дисциплина и эмоциональный нейтралитет, наоборот, помогут удаче в любом деле и контакте.