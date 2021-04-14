Четыре знака, которые способны «накаркать» себе беды

Некоторые зодиакальные представители способны добавить в свою жизнь негатива, лишь только предположив о каком-то отрицательном событии.

По мнению астрологов, это происходит с 4 знаками постоянно.

С раннего детства Овны уверены в том, что они не являются баловнями судьбы. Их жизнь часто складывается непросто. Овнам приходится бороться за свое счастье. Даже когда все идет превосходно, они считают, что вскоре с ними снова случиться беда.

В своей жизни Близнецы привыкли все рассчитывать заранее. Они тщательно анализируют жизненные события, выискивая что-то негативное. Из-за этого Близнецы часто попадают в плен собственных пророчеств.

Скорпионы умело предсказывают беды и несчастья. У них отлично развита интуиция. Поэтому чаще всего все негативные события, предреченные Скорпионами, сбываются. Из-за своей зацикленности на проблемах, в их жизнь постоянно увеличивается количество отрицательных моментов.

Появление беды Водолеи чувствуют заранее. Они способны видеть вещие сны. Им часто поступают знаки свыше. Водолеи стараются скрывать свои способности, чтобы не «накаркать» беды. Ведь в таком случае окружающие будут считать, что это они притягивают негатив.