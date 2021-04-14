4 причины научиться разбираться в астрологии

Астрология – это ключ к успеху во многих начинаниях. Современные девушки активно этим пользуются. Начни и ты – даем несколько железных аргументов.

На самом деле эта наука увлекала девушек много тысячелетий назад. Сейчас каждая вторая обращается к астрологам, чтобы найти ответы на вопросы, разобраться в себе и понять, куда двигаться дальше. Но это – не все причины. Спросили у астролога и таролога Александры Харрис, почему стоит заняться самообразованием в это области.

1. Ты будешь лучше понимать себя

Это – некая безопасная и комфортная зона, которой часто не хватает в повседневной жизни (особенно если каждый день сталкиваешься со стрессом). Ты сможешь посмотреть на свою жизнь и будущее под другим углом – как будто получить независимый взгляд со стороны. Еще ты выйдешь из позиции жертвы и перестанешь винить во всем обстоятельства.

Вместо того, чтобы оплакивать свою судьбу и сетовать на неудачи, найди гармонию и научись замечать знаки, которые посылает Вселенная.

С помощью астрологии ты сможешь предвидеть долгосрочные и краткосрочные тенденции и заставить их работать в твою пользу. Ставь перед собой реалистичные ожидания и цели.

2. Помощь в романтических отношениях

Знание чьего-то восходящего знака может спасти от головной боли и любовных переживаний. Представь, что ты встречаешься с тем, кто тебе идеально подходит, вы оба сходите с ума. Это все, о чем ты мечтала: парень открытый, честный, общительный и веселый человек.

Астрология даст всю нужную информацию, чтобы полностью погрузится в такие отношения и сделать их долгосрочными. гармоничными.

Познакомиться и сразу начать встречаться с кем-то из-за химии на первых нескольких свиданиях – все равно что снять квартиру, потому что в ней красивая дверь.

Ты лучше узнаешь человека, его характер и установки. Это можно и нужно использовать, чтобы принять правильное решение.

3. Сможешь сэкономить на психологах

Большинство из нас понимают, как на человека может влиять полнолуние, но немногие знают о других важных фазах Луны. По мере приближения к Новолунию Луна фактически «теряет свет», и мы можем потерять немного собственного света (чувствовать себя подавленным, менее обнадеживающим).

Это знание может значительно уменьшить страх и позволить смириться с депрессивным состоянием Новолуния, не бегая на консультацию и не вынося подругам мозг. Как только Новолуние достигает определенной точки, «счастливое» состояние возвращается довольно быстро.

4. Дает урок свободы и выбора

Астрология — это не какая-то единая теория или практика. Он охватывает все, от древней мудрости до современной науки. В то время как одни астрологи клянутся судьбой, другие полагаются на свободную волю. Помни, что гадание – не основная задача астрологии.

Основное внимание уделяется детальному изучению характера и личности. Свобода воли – ключевая часть головоломки, потому что она дает возможность контролировать события и процессы жизни. Планеты не управляют нами, а создают набор условий, которыми мы можем воспользоваться.

Наш выбор реален, и он очень важен. Они проецируют наше намерение на Вселенную, на что она всегда отвечает. Если транслируешь позитив, он вернется в двойном объеме. Осознание этого обязательно сделает тебя лучше и счастливее круче, чем тренинги.