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Астрологи назвали настоящих тиранов в гороскопе

14 апреля 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи считают, что есть четыре знака зодиака, представители которых являются настоящими тиранами.

Астрологи назвали настоящих тиранов в гороскопе
Фото: depositphotos

Ведущие психологи уверены, что предугадать реакцию на тот или иной раздражитель невозможно, потому что человек — существо иррациональное.

Но астрологи, наоборот, утверждают, что определить характер человека и его особенности поведения реально, зная его дату рождения. Так, можно выделить четыре знака зодиака, которые обожают властвовать.

Овны

Небесный покровитель этого знака зодиака — Марс, планета движения, силы, агрессии и борьбы. Поэтому уже с рождения Овны считают, что являются центром Вселенной. Начать отношения с Овнами легко, однако с ними будет тяжело «выжить». Они любят контролировать каждое движение своего партнера и душить его своим напором.

Львы

Львы — прирожденные эгоисты. Небесный покровитель этого знака — горячее Солнце. Поэтому отношения с этими хищниками зачастую очень неустойчивы. Максимум, на что их хватает, — на легкую дружбу. Если кто-то решит показать им свою любовь, придется принять их постоянную агрессию.

Скорпионы

Скорпионы почти никогда не обратят внимание на человека, если он не вызывает у них особый интерес. Управляемые покровителем Марсом, они слишком расчетливы и циничны, чтобы тратить время просто так. Если человек хочет получить хоть немного внимания представителя данного знака — придется служить ему вечно.

Водолеи

Водолеи, управляемые Ураном и Сатурном — планетами пессимизма и упрямства, слишком экспрессивны. На доброе отношение с их стороны надеяться не стоит. Они — прирожденные одиночки, а партнеров готовы терпеть только ради собственной выгоды.

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