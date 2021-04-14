«Подобие 90-х»: что экстрасенсы предсказывают курсу рубля

Курсы валют поднимаются с каждым днем, но потом возвращаются обратно. К чему же это приведет?

В связи с последними событиями, происходящими в мире, экстрасенсы дают прогнозы не только о конце пандемии и политических лидерах, но и о кризисе, с которым столкнулся мир из-за COVID-19.

Курсы валют поднимаются с каждым днем, но потом возвращаются обратно, но люди все еще планируют отпуск за рубежом в преддверии летних каникул. Получится у них это сделать или нет – покажет время, но прогнозы магов и экстрасенсов остаются неоднозначными.

Так, Александр Кинжинов, занявший третье место на «Битве экстрасенсов», заявил, что Россию ждет финансовый кризис. Он уверен, что в скором времени валюта будет продолжать падать. Кризис продлится до 2028 года, а за ним будет следовать обвал рубля.

«2020-е для России станут эдаким подобием 90-х. Курс рубля по отношению к доллару будет постепенно падать вплоть до 2028 года. Какие-то советы здесь давать бесполезно. Не все будут готовы к таким переменам, но готовиться нужно», - заявил экстрасенс.

Экстрасенс Дарья Миронова говорит, что до конца 2021 года правительство проведет денежную реформу, которая укрепит позиции российской валюты. При этом, перед этим изменением она предсказывает, что евро вырастет до 100 рублей, а доллар будет стоить 81.

Она также заявила, что не призывает людей менять рубли на иностранную валюту, если они не хранят в них деньги. При этом она предупредила, что в ближайшие годы курс будет существенно расти.

«К масштабному кризису мы будем больше всего близки к концу октября-началу ноября, но благодаря правильной политике государства мы быстро выйдем из него», - отметила девушка.

Таролог Саона в своем раскладе опиралась на динамику цен на нефть. Она уверена, что после того, как пандемия пойдет на спад, курс рубля стабилизируется. При этом, она предсказывает, что все это произойдет не раньше конца 2021 года.

Однако в 2022 году Россия окажется в более выгодном положении по курсу валют, чем другие страны. Ее расклад показал, что у нашей страны получится выйти из кризиса с минимальными потерями.

Алевтина Кузнецова