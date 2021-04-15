Соблюдаем баланс прибыли и затрат — финансовый гороскоп на 16 апреля

Сегодня стоит пересчитать свой бюджет и прийти к гармонии в финансах.

Овен

У Овнов сегодня благоприятное время для роста доходов. Однако звезды советуют вам воздерживаться от излишне инициативного поведения и сосредоточиться на выполнении текущей работы. Особенно это относится к тем видам деятельности, к которым кроме вас причастны близкие родственники, члены вашей семьи. Также можно переключиться на те дела, которые были отложены в долгий ящик.

Телец

Неправильно понятая информация сегодня может стать для Тельцов источником для неприятностей. Держитесь подальше от контактов с незнакомыми людьми и советуйтесь с друзьями – эта тактика позволит вам избежать ошибок. Воздерживайтесь от излишне эмоциональных и критических высказываний в адрес людей, с которыми приходится контактировать.

Близнецы

У Близнецов в этот день усиливается риск финансовых потерь в результате ошибочных решений. Не следует доверять советам друзей и единомышленников – сейчас они могут только запутать и дезориентировать вас. Старайтесь не строить дальних планов, а спокойно выполнять то, что необходимо делать сегодня и сейчас. Текущие дела ставьте в первый приоритет.

Рак

Ракам в этот день звезды советуют сдерживать свои эмоции относительно решений, принимаемых вышестоящим руководством. Соблюдайте субординацию и дисциплину, учитесь принимать к исполнению даже те решения начальства, с которыми вы внутренне не согласны. Также это благоприятный день для самообучения, повышения уровня профессиональных знаний.

Лев

Звезды советуют Львам воздерживаться от деятельности, связанной с нарушением служебных инструкций. Попытка что-то скрыть, допустить незаконное действие, неизбежно приведет к неприятностям с потерей для репутации. Вы не застрахованы от внезапных проверок и контрольных закупок. Вместе с тем для финансовых операций и оформления кредитов день складывается удачно.

Дева

Главное условие для Дев в этот день – не торопиться и не рисковать. Если вы работаете с техникой, то старайтесь не допускать запредельных нагрузок, которые выходят за пределы прочности. Не лучшее время для проведения пусконаладочных работ на производстве. Также это удачный день для переаттестации, сдачи экзаменов и зачетов.

Весы

Весам в этот день звезды советуют строго соблюдать существующие договорные отношения и следить за тем, чтобы они соблюдались вашими контрагентами. Возможно, внешние обстоятельства будут складываться не в вашу пользу. Однако вы сможете все преодолеть, если будете ориентироваться на сотрудничество с коллегами и подчиненными. Цените имеющееся у вас рабочее время.

Скорпион

Скорпионам в этот день важно не допускать никаких дисциплинарных нарушений. Старайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. Эти административные нарушения могут стать причиной для штрафных санкций в ваш адрес. Особенно это касается тех, кто работает на вахте, вдали от родного дома. Между тем это удачный день для публикации резюме в интернете.

Стрелец

Стрельцы отличаются склонностью к азарту в делах, им необходимо ощущать динамику, драйв во время деловой активности. Однако сегодня ваш азарт может перейти за критическую отметку и принести вам убытки. Это особенно касается тех, кто занимается спекуляциями на бирже. Бизнесменам не рекомендуется вкладывать деньги в рискованные проекты. Поиск инвесторов не даст желаемого результата.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется всячески развивать свои деловые связи. Успешно проходят встречи, поездки, работа по оформлению документов и обслуживанию клиентуры. Своевременное поступление информации способствует принятию взвешенных оперативных решений. Однако это не лучшее время для благоустройства рабочего места у офисных служащих.

Водолей

Ключ к успеху в делах у Водолеев в этот день связан с тем, насколько гармонично вы сможете поладить с коллегами в трудовом коллективе. Старайтесь сдерживать эмоции и не относиться к коллегами излишне критично – иначе это дурно отразится на результативности вашей работы. Также старайтесь строить свою работу в соответствии с графиком, не допускайте нарушения сроков.

Рыбы

Рыбам сегодня важно правильно рассчитать свои бюджетные возможности, чтобы при расходовании денег соблюдать баланс. Дело в том, что сейчас вы склонны излишне поспешно принимать финансовые решения, что может привести к убыткам, неудачным покупкам. Между тем, главной задачей этого дня является не столько увеличение доходов, сколько сохранение имеющихся финансовых ресурсов.