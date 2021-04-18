Гребем деньги лопатой — финансовый гороскоп на 19-25 апреля

Ингрессия Солнца и Меркурия в знак Тельца в понедельник принесет стабилизацию в бизнесе, даст возможность вести дела с прагматизмом и терпением, создаст тенденцию к улаживанию финансовых и деловых вопросов в консервативном и последовательном русле.

Аспект соединения Солнца с Меркурием, который только что произошел, вносит тенденцию зависимости финансовых дел от каких-либо авторитетных лиц, или просто существует некоторая возможность, что на материальные факторы будут влиять какие-то обстоятельства.

Но это не должно вносить крупных затруднений в деловые процессы. Венера продолжает свое движение по знаку Тельца, благоприятствуя деловой активности и получению прибыли. Аспекты квадратуры Венеры и Меркурия к Сатурну, которые станут точными в воскресенье, могут также внести некоторые сложности и торможения в деловую активность в течение недели. Но соединение Венеры и Меркурия, которое происходит сразу же после этих квадратур, дает некоторые шансы на благоприятный исход трудных ситуаций. Переход Марса в знак Рака, который произойдет в пятницу, несмотря на то что это знак падения Марса, может принести благоприятные финансовые плоды, так как Рак — плодотворный знак, и его плодотворность может сказаться позитивно на притоке денег. Выражаясь астрологически, неделя наиболее всего благоприятна для тех, у кого большинство планет в карте рождения находится в знаках воды и земли.

Овен

Овны в первой половине недели способны проявить свои лучшие деловые качества. Вы будете действовать практично, хорошо зная цену своему труду и финансам. Поэтому ваши усилия обязательно будут приводить к практичному результату. Увеличатся финансовые поступления в ваш бюджет. Вы сможете получать выгодные заказы и справляться с работой намного быстрее, чем обычно. Кроме того, ваш энергетический потенциал будет весьма высок, что позволит вам выполнять интенсивную работу, не чувствуя усталости. Особенно это касается тех, кто работает физически. Хорошее время для покупок и принятия иных финансовых решений – вы самым наилучшим образом сможете распорядиться своими деньгами. Вторая половина недели, и особенно выходные дни не столь благоприятны для решения финансовых вопросов. Если в начале недели вы сможете получить неплохой доход, то в конце недели есть риск все эти деньги потратить, причем весьма нерационально. Звезды не советуют расходовать деньги на рискованные коллективные проекты. Любые финансовые спекуляции на данном отрезке времени чреваты убытками.

Телец

Тельцы в первой половине недели будут эффективными в тех делах, которые находятся под их непосредственной ответственностью. Кроме того, вам необходимо иметь свободу рук и быть самостоятельными в принятии решений. В эти дни никто лучше вас самих не знает, что, как и когда вам следует делать. Молодым и не очень опытным работникам важно вырабатывать в себе ответственное отношение к результатам своего труда. Действуя самостоятельно, вы сами же и отвечаете за результаты своего труда. Удачное время для учебы, контактов и творческой самореализации. Во второй половине недели вам лучше придержать свои амбиции и не делать того, о чем вас никто не просит. Возможно, вы заходите проявить самостоятельность, но, если вы работаете под началом руководства, то ваша активность вряд ли будет одобрена. Начальство может выражать недовольство, если вы не успеете в срок выполнить задания. Гораздо успешнее проявят себя те, кто предпочитает держаться в тени. Если у вас есть влиятельный покровитель, то его поддержка будет весьма кстати.

Близнецы

Первая половина недели больше подходит Близнецам, работающим удаленно. Если у вас остается много свободного времени, то можете поискать дополнительную подработку на полставки или по совместительству. Рекомендуется действовать незаметно, не привлекая к своей персоне излишнего постороннего внимания. Это хорошее время для получения не декларируемых доходов типа частной практики по ремонту бытовой техники или выполнения заказов в качестве фрилансера. Для получения результата вам будут требоваться хорошие условия на рабочем месте. Успешно идут дела у строителей, коммунальщиков, а также у тех, кто имеет отношение к сельскому хозяйству и семейному бизнесу. Во второй половине недели вы можете оказаться в затруднительном положении. Возможно, вашу деловую активность ограничат представители фискальных властей, которые могут устроить вам проверку, ревизию. Старайтесь действовать открыто и не ищите обходные пути в вопросах, которые сходу не удается решить. Это не лучшее время для служебных командировок.

Рак

У Раков первая половина недели связана с удачным стечением обстоятельств. Вы будете в состоянии быстро решить некоторые вопросы, над которыми раньше приходилось много и упорно работать. Ищите опору в друзьях и единомышленниках – они подскажут вам верные решения. Это прекрасное время для слаженной работы в составе группы. Рекомендуется заниматься проектированием, конструированием, планированием, научными и маркетинговыми исследованиями. Старайтесь использовать в своей работе новинки научно-технического прогресса. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями. Наиболее проблемное время у работников финансового и банковского сектора. Крайне нежелательно делать финансовые заимствования, покупать товары в кредит, вкладывать средства в коллективные проекты. Возможны сбои с поступлением финансов, зависание платежей. Возрастает вероятность производственного травматизма. Не рекомендуется проводить пусконаладочные работы.

Лев

В какой-то степени для типичных Львов первая половина недели может знаменовать начало нового профессионального цикла. Вам могут предложить новую должность с повышением статуса, либо вы пройдете переаттестацию и сможете работать в новом качестве. Это тем более вероятно, если вы давно ждете повышения в должности. Особенно удачное время для руководящих работников. Ваша работа и успехи не останутся незамеченными. Чем лучше вы себя проявите на рабочем месте, тем больше шансов, что вас оценят по достоинству. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя. Ваши отношения с начальством могут стать более доверительными. Во второй половине недели внешние обстоятельства могут ухудшиться. Основной задачей этих дней является умение адекватно и сдержанно реагировать на возникающие проблемные моменты. Прежде всего не оставляйте без внимания поведение деловых партнеров и клиентов. Не исключены конфликтные ситуации, когда к вам могут предъявить претензии. Умейте держать удар и оставаться спокойными и невозмутимыми несмотря ни на что.

Дева

Успех Дев в первой половине недели может быть благодаря росту популярности и авторитета. Возможно, вы преуспеете в демонстрации своих профессиональных познаний. Это хорошее время для учебы, участия в конкурсах, сдачи экзаменов, защиты диссертации или дипломной работы. Ориентируйте себя на повышение уровня профессиональной квалификации. Рекомендуется использовать эту неделю для обмена опытом с коллегами и приобретения полезных знаний о тонкостях своей профессии. Успешно проходит урегулирование юридических имущественных тяжб. Вы сможете добиться примирения со своими оппонентами. Бизнесмены почувствуют ослабление конкурентной борьбы. Вторая половина недели складывается неоднозначно для деловой активности. Не торопитесь соглашаться с любой работой, которую вам будут предлагать. Возможно, на вас попытаются взвалить излишне сложную и трудоемкую работу, с которой вы можете не справиться. Отдавайте предпочтение только тем делам, в которых у вас имеется большой опыт.

Весы

Весы в первой половине недели могут преуспеть в рискованных финансовых операциях. Вам может быть предоставлен доступ к кредитным ресурсам и вы сможете провернуть выгодную сделку с получением дивидендов. Также могут вырасти отчисления на ваш банковский счет от деловых партнеров. Неплохие шансы для карьерного роста. Однако помните, что под лежачий камень вода не течет и вас самим потребуется проявить активность, чтобы добиться успеха. Также это удачное время для погашения долгов. В вашем распоряжении могут оказаться крупные суммы денег. Также вы сможете договориться с кредиторами о рассрочке платежей по долгам на приемлемых условиях. Во второй половине недели вы можете столкнуться с неожиданностями. В первую очередь это может относиться к финансовой сфере. Воздержитесь от рискованных финансовых вложений и игры на бирже. Также возрастает вероятность технических сбоев, аварийных ситуаций и производственного травматизма. Чтобы уберечь себя от неприятностей, старайтесь не делать того, что может привести к неожиданным изменениям и повысить риски. Стабильность – вот залог успеха в делах.

Скорпион

Скорпионы в первой половине недели смогут успешно решить вопросы, связанные с укреплением и расширением делового партнерского сотрудничества. Успешно идет планирование совместных действий. Старайтесь согласовывать свои усилия с действиями партнеров – в этом случае ваша результативность увеличится в разы. Благоприятное время для служебной командировки и профессионального обучения. При работе в сфере услуг может вырасти количество клиентов, желающих воспользоваться вашими услугами. Вас могут рекомендовать другим клиентам, что повысит вашу популярность и деловую репутацию. В результате клиентская база может существенно увеличиться. Вместе с тем во второй половине недели будет непростое время для делового партнерства. Некоторые договорные обязательства могут быть нарушены, и это может помешать вам своевременно закончить дела. В результате несогласованности в работе под удар могут быть поставлены сроки выполнения плановых заданий. В переговорном процессе контрагенты могут проявить неуступчивость. Велика вероятность срыва предварительно согласованных договоренностей.

Стрелец

В первой половине недели в трудовом коллективе у Стрельцов могут появиться новые сотрудники. Работы станет больше, но вы сумеете справиться с текущими обязанностями благодаря конструктивному сотрудничеству с коллегами и большому запасу энергии. Значительно повысится уровень работоспособности. Благодаря этому вы сможете ускорить темп работы и перевыполнить плановые задачи. Начальство сможет найти взаимопонимание с подчиненными. Неплохое время для перехода на новый график работы. Уделяйте больше внимания качеству своей работы – в этом случае вам ничего не придется переделывать. Совершенствуйтесь в использовании имеющейся в вашем распоряжении техники. Во второй половине недели вам могут поступать много противоречивых сведений. Вы не сможете заранее быть уверены в достоверности поступившей информации. Поэтому возрастает вероятность ошибочных решений и неэффективных действий. Кроме того, могут обостриться противоречия с кем-то из коллег и подчиненных. Кроме того, у вас могут возникнуть множество помех со стороны посторонних контактов, отвлекающих вас от непосредственного выполнения обязанностей. Чаще чем обычно может ломаться техника и машины.

Козерог

У Козерогов в первой половине недели складываются благоприятные условия для развития делового партнерства. Успешно проходят переговоры, подписываются взаимовыгодные договора. Это удачное время для всевозможных экспериментов с поисками новых форм сотрудничества. Хорошо проводить рекламные мероприятия. Старайтесь уделять больше времени профессиональному обучению и обмену мнениями. Представители творческих профессий смогут реализовать свои наиболее смелые идеи. Успешно поработают те, кто специализируется сетевом маркетинге и индустрии развлечений. Бизнесмены смогут сделать выгодные оптовые закупки товара и неплохо заработать на их перепродаже. Во второй половине недели вы можете столкнуться с ухудшением финансового положения. Возможно, по независящим от вас причинам, могут задержать выплату зарплаты или иных обязательных платежей. Одновременно с этим может вырасти потребность в расходах. Отсутствие наличных денег может затруднить своевременные выплаты по счетам в счет погашения кредитов.

Водолей

У Водолеев в первой половине недели могут улучшиться условия труда на рабочем месте. Те, кто работает в офисах и ремонтных мастерских могут получить в свое распоряжение новые инструменты и технические средства, благодаря которым труд станет более производительным. Также это удачное время для подготовки отчетов. Хорошо поработают строители, коммунальщики, риелторы и все те, кто имеет отношение к теме недвижимости. Семейный бизнес также набирает обороты. Вторая половина недели может быть связана с торможением в реализации ваших намерений. Не рекомендуется форсировать работы по завершению тех или иных проектов. Возможно, именно на завершающей стадии работ вы можете столкнуться с наибольшими трудностями. Также это непростое время для подготовки статистических и финансовых отчетов. Также могут возникать осложнения в контактах с клиентами. Некоторые из ранее заключенных договоров могут оказаться сорваны. Все это может поставить под вопрос сроки выполнения плановых работ.

Рыбы

В первой половине недели типичные Рыбы смогут существенно укрепить и расширить свои деловые связи. Рекомендуется активнее вступать в контакты, совершать поездки и вести телефонные переговоры. Это особенно относится к тем, кто не в состоянии самостоятельно справиться со своими делами и кому требуется подключать к этому других людей. Вам будет поступать много полезной информации, благодаря которой вы сумеете принять взвешенные решения. Успешно идут дела в торговле, на транспорте и в социальных службах. Можно спокойно делегировать часть своих полномочий деловым партнерам – можете быть уверены в том, что работа будет выполнена качественно и в срок. Вместе с тем старайтесь успеть выполнить наиболее важные дела до наступления второй половину недели, когда ситуация может начать ухудшаться. Возможно, вам придется столкнуться с поступлением недостоверной информации. Возрастает вероятность допустить ошибку, опираясь на ложные сведения. От новых знакомств пока лучше воздержаться. Торговые сделки могут оказаться убыточными, если вы проявите излишнюю доверчивость.