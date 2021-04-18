Любить или работать — гороскоп на 19-25 апреля

На этой неделе на небе формируются 5 значимых планетных аспектов.

3 из всех аспектов недели приходятся на соединения планет, что может быть связано с закладкой долгосрочных циклов событий.

19 апреля соединение Меркурий-Солнце. Аспект символизирует соединение рационального и волевого начала. Очень позитивно аспект проявляется при составлении планов и при целенаправленных действиях, последствия которых хорошо просчитаны на много ходов вперед. Успешно идет процесс обучения, запоминания информации, особенно при изучении иностранных языков. Характер действий связан не столько с физическими проявлениями, сколько реализуется на вербальном и ментальном уровне. Прекрасно для ораторского искусства и написания текстов. Успешно проходят контакты. 23 апреля соединение Венера-Уран. Любовные чувства, порождаемые Венерой, трансформируются Ураном в мощную вспышку. Под влиянием этого аспекта может произойти внезапное озарение любви с первого взгляда. При этом чувства могут быть настолько сильными, что затмеваются любые прежние романтические увлечения. Поэтому могут произойти внезапные разрывы прежних отношений под впечатлением нового сильного любовного влечения. Особенность данного аспекта в том, что сильные чувства высокого накала не способны удерживать свою первоначальную интенсивность в течение долгого времени. Энергия любви быстро теряется и тускнеет. Вспышка чувств может быть только кратковременной. Поэтому под влиянием этого аспекта могут происходить яркие, но короткие любовные приключения.

24 апреля соединение Меркурий-Уран. Действует аналогично предыдущему аспекту, с той лишь разницей, что вместо любовного содержания появляется рациональное содержание. Это аспект инсайта, внезапного озарения мысли, на грани открытия. Аспект может проявляться в ходе учебы или при научных исследованиях. Помогает осознать некоторые важные сущностные понятия и продвинуться вперед на пути в познании мира и его закономерностей. Именно под влиянием этого аспекта Архимед открыл один из своих законов со словами «Эврика».

25 апреля максимально проявлены сразу два напряженных аспекта: квадратуры от Венеры и Меркурия к Сатурну. Вместе эти аспекты могут привести к торможению и препятствиям в развитии межличностных отношений. Могут срываться встречи, контакты, свидания. Возникают препятствующие факторы, не дающие людям объясниться. Аспект не соединяет, а разъединяет людей. Возможны ограничения контактов из-за появления административных барьеров, например, когда один из собеседников попадает в вынужденную изоляцию, оказывается в тюрьме. Либо могут быть иные факторы, препятствующие межличностному общению.

Овен

В первой половине недели прекрасное время для деловой активности и урегулирования финансовых вопросов. Ваши доходы могут вырасти не только за счет собственных профессиональных успехов, но и благодаря финансовой поддержке со стороны родственников и партнера. Можно планировать на этот период наиболее важные и ответственные дела. У вас не возникнет никаких серьезных препятствий, и вы сможете выполнить все, что планировали в самом лучшем виде. Могут вырасти доходы. Это хорошее время для приобретения практически полезных в хозяйстве вещей, таких как бытовая техника, инструменты, строительные и отделочные материалы. В семье идет активное благоустройство. Вы можете сделать свои бытовые условия более комфортными и уютными. Для этого у вас будет достаточно финансовых ресурсов и дружной поддержки членов семьи. Вместе с тем во второй половине недели финансовая ситуация может ухудшиться. Ваша внутренняя потребность в ярких праздничных впечатлениях снова и снова будет вести вас в дружеские компании, в клубы, на дискотеки и концерты. Это может продолжаться до тех пор, пока не будут исчерпаны ваши финансовые ресурсы. Звезды советуют вам не доводить ситуацию до полного финансового обнуления и стараться контролировать себя.

Телец

Личная активность на этой неделе будет важным условием для успеха Тельцов. Чем инициативнее вы будете себя вести, тем больших результатов удастся добиться. В первую очередь старайтесь активнее выходить на контакты с окружающими. Ваша задача – стать наиболее информированным человеком. Благодаря этому вы сможете правильно ориентироваться в сложившихся обстоятельствах и принимать единственно верные решения. Другим позитивным направлением может стать смена имиджа. Возможно, вам захочется что-то поменять в своем внешнем облике, и вы сможете реализовать свои желания, посетив салон красоты и модные бутики. Прежде всего, это касается женщин и девушек. Также это хорошее время для учебы и обмена опытом. Ваши любовные отношения развиваются по восходящей линии, чувства становятся сильнее и ярче. Вы можете получить много приятных переживаний, сюрпризов, подарков и признаний. Вторая половина недели складывается неблагоприятно для карьеры. Со стороны начальства на вас может оказываться давление и вы можете почувствовать на себе усиление начальственного контроля. И вам будет психологически трудно работать под таким внешним давлением. Старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину.

Близнецы

Близнецы на этой неделе будут сильно мотивированы на решение материальных и финансовых вопросов. Главное – настроиться на серьезную последовательную деятельность и доводить до конца начатые дела. Это благоприятное время для повышения доходов за счет дополнительной частной подработки. В семейной жизни все стабильно. Лучше всего сосредоточить усилия на том, как с помощью духовных практик научиться контролировать своё внутреннее состояние. В этом вам могли бы помочь техники китайского цигуна, индийской йоги и европейской техники аутотренинга. Чем меньше вокруг вас будет внешнего шума и суеты, тем скорее вы сумеете обрести душевное равновесие. Также это хорошие дни для водных процедур, посещения бани или сауны. Вы второй половине недели вы можете попасть в неприятности в отношениях с представителями власти и закона. Если у вас есть автомобиль, то постарайтесь как можно реже садиться за руль. Дело в том, что в эти дни возрастает вероятность нарушений правил дорожного движения. А это значит, что для вас велик риск попасть на штрафные санкции со стороны ДПС. Также в целом старайтесь не иметь дел с представителями юридических служб и властями. Например, подача искового заявления в суд имеет мало перспектив.

Рак

Раки в первой половине недели могут получить мощную поддержку со стороны друзей и знакомых. Не пытайтесь ничего делать в одиночку, в любом деле, прежде всего, ищите людей, которые могли бы вам помочь решить вопрос. И такие люди вокруг вас обязательно найдутся. И ваш вопрос получит быстрое и эффективное решение. Также и к вам могут обратиться за содействием – со своей стороны никому не отказывайте в помощи. На этой неделе у вас идет включение энергообмена с окружающими, которое может реализовываться в форме обмена услугами. В целом это веселое и оптимистичное время, наполненное массой приятных впечатлений. Наиболее проблемной темой второй половины недели могут стать финансовые и материальные трудности. Внезапные крупные и нерациональные расходы могут подорвать ваш бюджет и вы рискуете оказаться на нуле. Вам будет непросто удержать свои завышенные потребности – и это может привести к проблеме с неплатежами по обязательным счетам. Желание иметь все и сразу может подтолкнуть наиболее нетерпеливых раков к финансовым заимствованиям, хотя звезды считают это худшим из всех вариантов решений.

Лев

Целенаправленные усилия Львов в первой половине недели могут привести к позитивному результату. Эти дни благоприятствуют повышению социального и профессионального статуса. Вы можете стать более заметной и популярной личностью, на вас будут обращать больше внимания окружающие. В каком-то смысле можно сказать, что вы в чем-то можете стать знаменитыми. Возможно, вам удастся занять призовое место в творческом конкурсе или в кастинге на занятие престижной должности. Также в эти дни неплохие шансы для карьерного продвижения. Для этого вам требуется, прежде всего, самим проявить стремление к более заметной роли в профессии. При реальных действиях вы очень быстро обнаружите, что вокруг вас есть люди, готовые помогать вам. Это относится не только к коллегам и начальству, но и к неким тайным покровителям. Чем меньше у вас амбиций чего-то значимого добиться в своей профессии, тем меньше будет позитивных изменений. Вместе с тем, вторая половина недели может быть связана с осложнениями в карьере. Это особенно касается тех Львов, у которых непосредственным начальником является женщина. Старайтесь обходить стороной женщин, наделенных властными и административными функциями – сейчас от них у вас могут быть неприятности.

Дева

Девы в первой половине недели могут проявить необычайную любознательность. Ваша интеллектуальная активность будет бить рекорды, что позволит вам ускоренным темпом изучать большие объемы учебного материала. Студентам рекомендуется максимально серьезно отнестись к учебе. Тот задел знаний и понимания учебного материала, который вы сейчас способны себе заложить, в другое время и при других обстоятельствах будет крайне непросто сделать. Пользуйтесь моментом, пока ваш интеллект способен впитывать в себя знания, как губка. Удачное время для путешествий, юридических разбирательств и преподавательской деятельности. Если вам есть что сказать этому миру, то можно публиковать статьи или выкладывать видео на ютубе. Вторая половина недели может быть связана с осложнением здоровья. Прежде всего, это относится к тем, кто страдает от хронических заболеваний суставов, позвоночника и почек. В эти дни вы не застрахованы от рецидивов хронических болезней. Также это непростые дни для повседневной работы и решения хозяйственно-бытовых вопросов. Отсутствие порядка в окружающем вас пространстве может привести к ухудшению самочувствия.

Весы

У Весов в первой половине недели усиливается подсознательная потребность в острых ощущениях и риске. Вашему организму требуется вброс адреналина в кровь, чтобы вновь почувствовать вкус к жизни. Поэтому вы будете подсознательно искать себе острые впечатления. Это хорошее время для участия в спортивных соревнованиях с элементами силовой борьбы. Если вы не являетесь спортсменами, то никто не мешает вам оказаться в числе болельщиков на трибунах стадионов – в этой роли вы тоже получите изрядную порцию адреалина. Это время альпинистов, спасателей, дайверов и разного рода любителей экстремальных видов отдыха. Также это хорошее время для борьбы со своими вредными привычками и привития взамен полезных привычек. Вторая половина недели может быть связана с охлаждением чувств при романтических отношениях. Возможно, ваши романтические отношения переживают пору некоторой избыточности, когда слишком сильные проявления чувств могут вызвать обратную реакцию и привести к раздражению и отторжению. В эти дни лучше дозировать свидания, избегая слишком частого и долгого общения. Возможно, это всего лишь временный спад эмоциональности, поэтому не торопитесь с выводами относительно «любит – не любит».

Скорпион

У Скорпионов первая половина недели благоприятствует партнерским отношениям. Ваш партнер или партнерша проявит готовность брать на себя ответственность и решать вопросы. Кроме того, вы увидите своего партнера полным сил, оптимизма и уверенности в себе – и это будет наполнять вас энергией. Это прекрасное время для посещения праздничных мероприятий, свадеб, юбилеев. Но лучше всего запланировать на эти дни собственную свадьбу – если это для вас актуально. Успешно проходят любые публичные мероприятия, в которых вы примите участие. Супружеские союз станет более прочным за счет умения находить взаимопонимание в ходе заинтересованного диалога по спорным вопросам. Положительную роль в этом могут сыграть друзья семьи. Вторая половина недели может быть связана с заботами и хлопотами в семейной жизни. Обстановка в семье будет требовать от вас особого внимания. Возможно, сложатся напряженные отношения между членами семьи, и вам придется выступать в качестве миротворца. Возможно, вам придется отпроситься с работы для ухода за престарелыми родственниками.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине недели наблюдается усиление энергетики. Это позволит вам успешно справляться с большими объемами работы и не чувствовать физической усталости. Звезды советуют вам приобрести абонемент на фитнес и начать регулярно посещать тренажерные залы, бассейн, сауну и пользоваться всеми предоставляемыми там услугами ради укрепления своего здоровья. Больным людям рекомендуется проходить медицинское обследование и начинать курсы лечения. Очень продуктивное время для изменений в своей жизни с целью сделать свою деятельность более продуктивной. Старайтесь решительно избавляться от вредных привычек и проводить в систему новый режим дня. Так или иначе – звезды благоволят тем, кто готов что-то менять и прилагать к этому усилия. Вторая половина недели неблагоприятна для новых знакомств, контактов и поездок. Также старайтесь одеваться по погоде и не переохлаждаться – возрастает риск простудных заболеваний. Чем меньше контактов у вас будет, тем успешнее пойдут ваши дела. Причина этого в том, что через контакты вам может поступать преимущественно негативная информация.

Козерог

У Козерогов в первой половине недели усиливается потребность в творческом самовыражении. Возможно, вы почувствуете это, если чем-то всерьез увлечетесь. А увлечения у вас могут быть самые разные, в зависимости от личных предпочтений. Любители компьютерных игр могут чуть ли не сутками зависать у мониторов игр. Многие из вас захотят заняться каким-то из видов искусства, либо станут ходить на тренировки в спортивную группу. Но большинство не сможет обойтись без любви и романтики. Если вы уже были влюблены, то ваши чувства достигнут невероятного по силе расцвета. В идеале вы можете дозреть до того, чтобы пойти в этих отношениях дальше, вплоть до объявления о помолвке и вступления в брак. Обстоятельства будут тому благоволить. Вторая половина недели не столь радужная. Эти дни могут быть отмечены нехваткой финансовых ресурсов. Возможно, придется жить в эти дни на малых финансовых оборотах в режиме экономии. В наибольшей степени от этого могут пострадать ваши любовно-романтические связи. Потому что не будет возможности сходить на концерт, в клуб или в театр с любимым человеком. Если у вас есть ребенок, то с какими-то покупками для него придется подождать.

Водолей

У Водолеев первая половина недели складывается благоприятно с точки зрения счастья и процветания в семейной жизни. Возможно, на этой неделе в вашей семье произойдет какое-то значимое событие. Это может быть связано с каким-то семейным праздником, торжеством, юбилеем, приездом в гости родственников или пополнением семьи. Также в эти дни вы можете расширить свое недвижимое имущество через покупку квартиры, земельного участка или дачи. Так или иначе, но может быть какой-то повод, благодаря которому ваша семейная жизнь будет переживать оживление, подъем. Старайтесь избавляться от старых ненужных вещей, выбрасывайте на помойку старый хлам, освобождайте шкафы и полки в стремлении увеличить свободное пространство. Косвенно это положительно отразится на вашем здоровье. Ведь очищая свое жизненное пространство вы, тем самым, совершаете своеобразный магический ритуал, впуская новую энергию в свою жизнь. Во второй половине недели отношения с членами семьи могут испортиться. Возможно, это произойдет потому, что вы будете склонны проявить неуступчивость по отношению к близким людям и будете считать себя вправе контролировать их поведение. Звезды советуют вам не брать на себя роль домашнего деспота и сохранять справедливость при оценке поведения других людей.

Рыбы

Рыбы в первой половине недели могут быть невероятно востребованы друзьями, знакомыми, родственниками и соседями. Вдруг все, кто входит в ваш постоянный круг общения, вспомнят о вашем существовании и станут обращаться к вам с самыми разными просьбами. Однако вместе с тем и у вас самих может возникнуть много просьб к людям из вашего окружения. В результате может многократно усилиться информационный обмен. Старайтесь идти навстречу всем желающим пообщаться с вами. Это будут полезные и приятные контакты, которые способны многое вам дать в плане решения каких-то вопросов и в человеческом смысле тоже. Одинокие Рыбы могут познакомиться с представителем противоположного пола и это может стать началом перспективных романтических отношений. Знакомства, произошедшие на этой неделе, имеют шансы в дальнейшем перерасти в партнерство. Также это удачное время для урегулирования любых конфликтных ситуаций и поисков путей к примирению. Вторая половина недели может оставить о себе неприятное впечатление. Дело в том, что в эти дни могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, которые могут начать чинить вам препятствия, стараясь оставаться незамеченными. Никому не доверяйте свои секреты и не рассказывайте подробности из своей личной жизни, если не хотите попасть в неприятности.