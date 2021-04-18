Любить или работать — гороскоп на 19-25 апреля

На этой неделе на небе формируются 5 значимых планетных аспектов.
3 из всех аспектов недели приходятся на соединения планет, что может быть связано с закладкой долгосрочных циклов событий.
В первой половине недели прекрасное время для деловой активности и урегулирования финансовых вопросов. Ваши доходы могут вырасти не только за счет собственных профессиональных успехов, но и благодаря финансовой поддержке со стороны родственников и партнера. Можно планировать на этот период наиболее важные и ответственные дела. У вас не возникнет никаких серьезных препятствий, и вы сможете выполнить все, что планировали в самом лучшем виде. Могут вырасти доходы. Это хорошее время для приобретения практически полезных в хозяйстве вещей, таких как бытовая техника, инструменты, строительные и отделочные материалы. В семье идет активное благоустройство. Вы можете сделать свои бытовые условия более комфортными и уютными. Для этого у вас будет достаточно финансовых ресурсов и дружной поддержки членов семьи. Вместе с тем во второй половине недели финансовая ситуация может ухудшиться. Ваша внутренняя потребность в ярких праздничных впечатлениях снова и снова будет вести вас в дружеские компании, в клубы, на дискотеки и концерты. Это может продолжаться до тех пор, пока не будут исчерпаны ваши финансовые ресурсы. Звезды советуют вам не доводить ситуацию до полного финансового обнуления и стараться контролировать себя.
Личная активность на этой неделе будет важным условием для успеха Тельцов. Чем инициативнее вы будете себя вести, тем больших результатов удастся добиться. В первую очередь старайтесь активнее выходить на контакты с окружающими. Ваша задача – стать наиболее информированным человеком. Благодаря этому вы сможете правильно ориентироваться в сложившихся обстоятельствах и принимать единственно верные решения. Другим позитивным направлением может стать смена имиджа. Возможно, вам захочется что-то поменять в своем внешнем облике, и вы сможете реализовать свои желания, посетив салон красоты и модные бутики. Прежде всего, это касается женщин и девушек. Также это хорошее время для учебы и обмена опытом. Ваши любовные отношения развиваются по восходящей линии, чувства становятся сильнее и ярче. Вы можете получить много приятных переживаний, сюрпризов, подарков и признаний. Вторая половина недели складывается неблагоприятно для карьеры. Со стороны начальства на вас может оказываться давление и вы можете почувствовать на себе усиление начальственного контроля. И вам будет психологически трудно работать под таким внешним давлением. Старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину.
Близнецы на этой неделе будут сильно мотивированы на решение материальных и финансовых вопросов. Главное – настроиться на серьезную последовательную деятельность и доводить до конца начатые дела. Это благоприятное время для повышения доходов за счет дополнительной частной подработки. В семейной жизни все стабильно. Лучше всего сосредоточить усилия на том, как с помощью духовных практик научиться контролировать своё внутреннее состояние. В этом вам могли бы помочь техники китайского цигуна, индийской йоги и европейской техники аутотренинга. Чем меньше вокруг вас будет внешнего шума и суеты, тем скорее вы сумеете обрести душевное равновесие. Также это хорошие дни для водных процедур, посещения бани или сауны. Вы второй половине недели вы можете попасть в неприятности в отношениях с представителями власти и закона. Если у вас есть автомобиль, то постарайтесь как можно реже садиться за руль. Дело в том, что в эти дни возрастает вероятность нарушений правил дорожного движения. А это значит, что для вас велик риск попасть на штрафные санкции со стороны ДПС. Также в целом старайтесь не иметь дел с представителями юридических служб и властями. Например, подача искового заявления в суд имеет мало перспектив.
Раки в первой половине недели могут получить мощную поддержку со стороны друзей и знакомых. Не пытайтесь ничего делать в одиночку, в любом деле, прежде всего, ищите людей, которые могли бы вам помочь решить вопрос. И такие люди вокруг вас обязательно найдутся. И ваш вопрос получит быстрое и эффективное решение. Также и к вам могут обратиться за содействием – со своей стороны никому не отказывайте в помощи. На этой неделе у вас идет включение энергообмена с окружающими, которое может реализовываться в форме обмена услугами. В целом это веселое и оптимистичное время, наполненное массой приятных впечатлений. Наиболее проблемной темой второй половины недели могут стать финансовые и материальные трудности. Внезапные крупные и нерациональные расходы могут подорвать ваш бюджет и вы рискуете оказаться на нуле. Вам будет непросто удержать свои завышенные потребности – и это может привести к проблеме с неплатежами по обязательным счетам. Желание иметь все и сразу может подтолкнуть наиболее нетерпеливых раков к финансовым заимствованиям, хотя звезды считают это худшим из всех вариантов решений.
Целенаправленные усилия Львов в первой половине недели могут привести к позитивному результату. Эти дни благоприятствуют повышению социального и профессионального статуса. Вы можете стать более заметной и популярной личностью, на вас будут обращать больше внимания окружающие. В каком-то смысле можно сказать, что вы в чем-то можете стать знаменитыми. Возможно, вам удастся занять призовое место в творческом конкурсе или в кастинге на занятие престижной должности. Также в эти дни неплохие шансы для карьерного продвижения. Для этого вам требуется, прежде всего, самим проявить стремление к более заметной роли в профессии. При реальных действиях вы очень быстро обнаружите, что вокруг вас есть люди, готовые помогать вам. Это относится не только к коллегам и начальству, но и к неким тайным покровителям. Чем меньше у вас амбиций чего-то значимого добиться в своей профессии, тем меньше будет позитивных изменений. Вместе с тем, вторая половина недели может быть связана с осложнениями в карьере. Это особенно касается тех Львов, у которых непосредственным начальником является женщина. Старайтесь обходить стороной женщин, наделенных властными и административными функциями – сейчас от них у вас могут быть неприятности.
Девы в первой половине недели могут проявить необычайную любознательность. Ваша интеллектуальная активность будет бить рекорды, что позволит вам ускоренным темпом изучать большие объемы учебного материала. Студентам рекомендуется максимально серьезно отнестись к учебе. Тот задел знаний и понимания учебного материала, который вы сейчас способны себе заложить, в другое время и при других обстоятельствах будет крайне непросто сделать. Пользуйтесь моментом, пока ваш интеллект способен впитывать в себя знания, как губка. Удачное время для путешествий, юридических разбирательств и преподавательской деятельности. Если вам есть что сказать этому миру, то можно публиковать статьи или выкладывать видео на ютубе. Вторая половина недели может быть связана с осложнением здоровья. Прежде всего, это относится к тем, кто страдает от хронических заболеваний суставов, позвоночника и почек. В эти дни вы не застрахованы от рецидивов хронических болезней. Также это непростые дни для повседневной работы и решения хозяйственно-бытовых вопросов. Отсутствие порядка в окружающем вас пространстве может привести к ухудшению самочувствия.
У Весов в первой половине недели усиливается подсознательная потребность в острых ощущениях и риске. Вашему организму требуется вброс адреналина в кровь, чтобы вновь почувствовать вкус к жизни. Поэтому вы будете подсознательно искать себе острые впечатления. Это хорошее время для участия в спортивных соревнованиях с элементами силовой борьбы. Если вы не являетесь спортсменами, то никто не мешает вам оказаться в числе болельщиков на трибунах стадионов – в этой роли вы тоже получите изрядную порцию адреалина. Это время альпинистов, спасателей, дайверов и разного рода любителей экстремальных видов отдыха. Также это хорошее время для борьбы со своими вредными привычками и привития взамен полезных привычек. Вторая половина недели может быть связана с охлаждением чувств при романтических отношениях. Возможно, ваши романтические отношения переживают пору некоторой избыточности, когда слишком сильные проявления чувств могут вызвать обратную реакцию и привести к раздражению и отторжению. В эти дни лучше дозировать свидания, избегая слишком частого и долгого общения. Возможно, это всего лишь временный спад эмоциональности, поэтому не торопитесь с выводами относительно «любит – не любит».
У Скорпионов первая половина недели благоприятствует партнерским отношениям. Ваш партнер или партнерша проявит готовность брать на себя ответственность и решать вопросы. Кроме того, вы увидите своего партнера полным сил, оптимизма и уверенности в себе – и это будет наполнять вас энергией. Это прекрасное время для посещения праздничных мероприятий, свадеб, юбилеев. Но лучше всего запланировать на эти дни собственную свадьбу – если это для вас актуально. Успешно проходят любые публичные мероприятия, в которых вы примите участие. Супружеские союз станет более прочным за счет умения находить взаимопонимание в ходе заинтересованного диалога по спорным вопросам. Положительную роль в этом могут сыграть друзья семьи. Вторая половина недели может быть связана с заботами и хлопотами в семейной жизни. Обстановка в семье будет требовать от вас особого внимания. Возможно, сложатся напряженные отношения между членами семьи, и вам придется выступать в качестве миротворца. Возможно, вам придется отпроситься с работы для ухода за престарелыми родственниками.
У Стрельцов в первой половине недели наблюдается усиление энергетики. Это позволит вам успешно справляться с большими объемами работы и не чувствовать физической усталости. Звезды советуют вам приобрести абонемент на фитнес и начать регулярно посещать тренажерные залы, бассейн, сауну и пользоваться всеми предоставляемыми там услугами ради укрепления своего здоровья. Больным людям рекомендуется проходить медицинское обследование и начинать курсы лечения. Очень продуктивное время для изменений в своей жизни с целью сделать свою деятельность более продуктивной. Старайтесь решительно избавляться от вредных привычек и проводить в систему новый режим дня. Так или иначе – звезды благоволят тем, кто готов что-то менять и прилагать к этому усилия. Вторая половина недели неблагоприятна для новых знакомств, контактов и поездок. Также старайтесь одеваться по погоде и не переохлаждаться – возрастает риск простудных заболеваний. Чем меньше контактов у вас будет, тем успешнее пойдут ваши дела. Причина этого в том, что через контакты вам может поступать преимущественно негативная информация.
У Козерогов в первой половине недели усиливается потребность в творческом самовыражении. Возможно, вы почувствуете это, если чем-то всерьез увлечетесь. А увлечения у вас могут быть самые разные, в зависимости от личных предпочтений. Любители компьютерных игр могут чуть ли не сутками зависать у мониторов игр. Многие из вас захотят заняться каким-то из видов искусства, либо станут ходить на тренировки в спортивную группу. Но большинство не сможет обойтись без любви и романтики. Если вы уже были влюблены, то ваши чувства достигнут невероятного по силе расцвета. В идеале вы можете дозреть до того, чтобы пойти в этих отношениях дальше, вплоть до объявления о помолвке и вступления в брак. Обстоятельства будут тому благоволить. Вторая половина недели не столь радужная. Эти дни могут быть отмечены нехваткой финансовых ресурсов. Возможно, придется жить в эти дни на малых финансовых оборотах в режиме экономии. В наибольшей степени от этого могут пострадать ваши любовно-романтические связи. Потому что не будет возможности сходить на концерт, в клуб или в театр с любимым человеком. Если у вас есть ребенок, то с какими-то покупками для него придется подождать.
У Водолеев первая половина недели складывается благоприятно с точки зрения счастья и процветания в семейной жизни. Возможно, на этой неделе в вашей семье произойдет какое-то значимое событие. Это может быть связано с каким-то семейным праздником, торжеством, юбилеем, приездом в гости родственников или пополнением семьи. Также в эти дни вы можете расширить свое недвижимое имущество через покупку квартиры, земельного участка или дачи. Так или иначе, но может быть какой-то повод, благодаря которому ваша семейная жизнь будет переживать оживление, подъем. Старайтесь избавляться от старых ненужных вещей, выбрасывайте на помойку старый хлам, освобождайте шкафы и полки в стремлении увеличить свободное пространство. Косвенно это положительно отразится на вашем здоровье. Ведь очищая свое жизненное пространство вы, тем самым, совершаете своеобразный магический ритуал, впуская новую энергию в свою жизнь. Во второй половине недели отношения с членами семьи могут испортиться. Возможно, это произойдет потому, что вы будете склонны проявить неуступчивость по отношению к близким людям и будете считать себя вправе контролировать их поведение. Звезды советуют вам не брать на себя роль домашнего деспота и сохранять справедливость при оценке поведения других людей.
Рыбы в первой половине недели могут быть невероятно востребованы друзьями, знакомыми, родственниками и соседями. Вдруг все, кто входит в ваш постоянный круг общения, вспомнят о вашем существовании и станут обращаться к вам с самыми разными просьбами. Однако вместе с тем и у вас самих может возникнуть много просьб к людям из вашего окружения. В результате может многократно усилиться информационный обмен. Старайтесь идти навстречу всем желающим пообщаться с вами. Это будут полезные и приятные контакты, которые способны многое вам дать в плане решения каких-то вопросов и в человеческом смысле тоже. Одинокие Рыбы могут познакомиться с представителем противоположного пола и это может стать началом перспективных романтических отношений. Знакомства, произошедшие на этой неделе, имеют шансы в дальнейшем перерасти в партнерство. Также это удачное время для урегулирования любых конфликтных ситуаций и поисков путей к примирению. Вторая половина недели может оставить о себе неприятное впечатление. Дело в том, что в эти дни могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, которые могут начать чинить вам препятствия, стараясь оставаться незамеченными. Никому не доверяйте свои секреты и не рассказывайте подробности из своей личной жизни, если не хотите попасть в неприятности.
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