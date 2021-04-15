Слепые страсти или бурные эмоции — любовный гороскоп на 16 апреля

Сегодня будет сложно держать эмоции в руках и не поругаться с партнером.

Овен

Сегодня влюбленные Овны жаждут общения, при этом сами могут быть не слишком приятными собеседниками. Многие Овны обрушат на партнера поток гневных речей (вполне возможно, адресованных не ему). Не лучший момент для первой встречи: ваш словесный прессинг может отпугнуть того, кто вас плохо знает.

Телец

События этого дня втягивают влюбленных Тельцов в чуждый им ритм и вынуждают подстраиваться к стремительно развивающимся событиям. Если вы предпочитаете медленно смаковать приятные моменты, то будете разочарованы: стиль отношений в эти сутки совершенно иной и не имеет с вашим настроем ничего общего.

Близнецы

Сегодня Близнецы отлично видят рамки своего везения, но им хочется большего. В любви они порой будут идеалистами и фантазерами, могут понадеяться на чудо или погнаться за мечтой. Им важно отдать себе отчет в происходящем и не ловить вчерашний день, если ситуация изменилась (например, ушли чувства).

Рак

Сегодня влюбленные Раки вынуждены поступать не так, как им хочется, а так, как требует ситуация. В результате прогиба под обстоятельства могут быть попраны их идеалы или оставлены «за бортом» важные желания. День хорош для разговора на любые открытые темы. Не говорите о деликатном и сокровенном.

Лев

Сегодня звезды советуют влюбленным Львам делать ставку на свою общительность, находчивость, ум и широкий кругозор. Даже самые головокружительные чувства не лишат представителей этого знака способности мыслить логически и правильно излагать свои мысли, что уже является половиной успеха в отношениях.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам придерживаться в отношениях честной позиции. Если партнеру угодно напускать туман и манипулировать вами под его завесой, то вас никто не заставляет играть в чужую игру. Добрый знак - распознать обман заблаговременно и не дать увлечь себя в раскинутые сети искушения.

Весы

Сегодня влюбленные Весы рискуют попасть в ловушку черной неблагодарности, если примут как должное благородство своего партнера или не оценят щедрый дар судьбы в виде сбычи прежних мечт. Такое вполне может случиться, если Весы будут одержимы новым необычным желанием и станут думать только о нем.

Скорпион

Скорпионам сегодня опасно поддаваться очарованию любовных фантомов и иллюзий. Многим Скорпионам будет сложно удержаться от погони за призраком надежды - особенно, если свое романтическое прошлое они ценят больше настоящего и все еще мечтают его вернуть. Подарок судьбы окажется миражом в пустыне.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы склонны доверять партнеру, что порой выходит им боком. Но Стрельцы не унывают, ибо уверены в своей правоте и в безграничной милости судьбы. В данный момент вы действительно удачливы, но на будущее не помешает быть осмотрительнее: звезды не всегда будут на вашей стороне.

Козерог

Сегодня многие Козероги влюблены в работу, что вызовет недоумение и ревность партнера. Важно выйти из такой ситуации дипломатично и не отстаивать свое право на «дело жизни» с пеной у рта: чужая реакция непредсказуема. Дайте понять, что вы сгораете от страсти, но вам мешают коварные обстоятельства.

Водолей

Сегодня Водолеи получат в любви желаемое, если знают, чего хотят. Увенчается успехом и долгая осада крепости, и ее спонтанный азартный штурм. Проблемой станет эмоциональная сторона событий. Не исключено, что непредсказуемым Водолеям вдруг захочется чего-то необычного и недоступного в данный момент.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы - жертвы своих вредных привычек, слепых страстей и буйных фантазий. Они легко раздражаются, не видят своих промахов и могут не заметить, что портят отношения с партнером. Если стало слишком горячо, не помешает немного остыть. Если вы ошиблись, не упорствуйте в своей ошибке.