Вспышки гнева и страсти — любовный гороскоп на 19-25 апреля

Переход Марса в знак Рака в пятницу благоприятствует эмоционально насыщенным отношениям, но также несет обиды и вспышки гнева со стороны склонных к этому людей.

Переход Солнца и Меркурия в знак Тельца, который состоится в понедельник, будет сглаживать это влияние, внося медлительность, терпеливость, спокойствие в общение. В воскресенье Венера, которая продолжает свое шествие по благоприятному для любви знаку Тельца, сделает аспект квадратуры к Сатурну, что внесет некоторые сложности и противоречия в начавшуюся спокойную и консервативную тенденцию. Меркурий в воскресенье также, вслед за Венерой, сделает аспект квадрата к Сатурну, что усилит возможность трудностей в диалоге между партнерами. Но затем, уже в ночь на понедельник следующей недели, Венера и Меркурий составят в небе соединение, что может в итоге помочь сгладить начавшиеся конфликты и трудности в отношениях. В пятницу Венера сформирует соединение с Ураном, что может принести неожиданные увлечения, знакомства, или повороты в отношениях. Сложнее всего на этой неделе может быть людям, которые в последний месяц пережили мощный всплеск, взрыв общения или даже страсти, и которые по натуре более открыты, легки и активны. Наоборот, тем, кто в последние недели испытывал сложности во взаимопонимании с людьми, и кто более интровертивен по натуре, должно стать намного легче общаться с партнерами. Астрологически выражаясь, эта неделя более благоприятна для тех, у кого в карте рождения преобладают земные и водные знаки Зодиака.

Овен

На этой неделе Овнам стоит проявить побольше изобретательности во вторник и в среду: самое время удивить любимого человека, приготовить сюрприз или организовать необычное свидание с элементами шоу. В уик-энд стартует полоса напряженности в отношениях, придется включить дипломатические способности.

Телец

Любовные амбиции Тельцов эта неделя ограничивает. Отказываясь считаться с объективной реальностью и упрямо ставя во главу угла свои капризы, Тельцы сами напросятся на неприятности. Тест на понимание рамок дозволенного ждет их во вторник и среду. Интервал свободы - с вечера четверга по утро пятницы.

Близнецы

На этой неделе в личной жизни Близнецов что ни день, то новость. Им не стоит ни на чем зацикливаться: в воскресенье планы, выстроенные в понедельник, могут оказаться уже не актуальными. В такой динамике есть хорошая сторона: чем резвее идут события, тем быстрее закончится полоса непредсказуемости.

Рак

На этой неделе влюбленным Ракам важно смирить свои порывы и удержаться от глобальной инициативы в делах сердечных: нужные условия для нее еще не сложились. Отдельные шаги удачны с вечера четверга по вечер пятницы. Осторожнее маневрируйте в воскресенье: один неверный ход - и в отношениях проблема.

Лев

На этой неделе влюбленным Львам важно повести себя адекватно во вторник и среду: в необычной новой обстановке могут выкидывать фокусы их чувства и шалить нервы. Лучший вариант - доверять партнеру: отношения с ним могут быть волнующими и неровными, но если вы с ним ладите, он надежен, как скала.

Дева

На этой неделе Девам лучше делать свой ход в любви в коротком интервале с вечера четверга по вечер пятницы. В это время интуиция подскажет им верную тактику в любой фазе романа. Они найдут подход к новому объекту симпатий и достойно ответят тому, кто играл их чувствами (злоупотребил их доверием).

Весы

На этой неделе Весы жаждут в любви новизны и острых ощущений, вопрос в том, с кем они утоляют жажду. Исход случайных приключений непредсказуем. Если пошатнулся постоянный союз, вернуть баланс поможет воскресенье - но придется взять себя в руки и следовать надежному шаблону, никаких экспериментов.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам предстоит узнать партнера с неожиданной стороны. В новом романе будет много волнений, надежд и препятствий. В отношениях важно держать дистанцию (помните, что сокращать ее имеет право вторая сторона, но не вы). Проявлять инициативу лучше с вечера четверга по вечер пятницы.

Стрелец

События этой недели окончательно убедят Стрельцов в факте любовных перемен. В новом периоде есть хорошие грани, но прежнюю гармонию не вернуть (во всяком случае, пока). Материально-бытовой и сексуальный аспекты начинают влиять на отношения больше, чем идейно-интеллектуальная сторона и общее хобби.

Козерог

Козерогам, мечтающим о романтике или обновлении отношений, на этой неделе стоит быть начеку и во всеоружии. В соответствии с классикой жанра, любовь нагрянет нечаянно, как гром с ясного неба или снег в апреле. Важно избежать крайностей (скепсиса, эйфории) и вовремя узнать любовь под маской дружбы.

Водолей

На этой неделе личная жизнь Водолеев - поле чудес и волнений, а сами Водолеи и их пассии станут постоянным гарантированным источником открытий и находок друг для друга. Это особенно вероятно, если пара спонтанно решила жить вместе. Границы дозволенного в отношениях покажут события вторника и среды.

Рыбы

На этой неделе оживут надежды одиноких и разочарованных Рыб. Возможна встреча на сайте знакомств, в пути, в компании друзей. Постоянные отношения тоже вдруг заиграют яркими красками. Приятная метаморфоза вероятнее с подачи партнера, но Рыбы окажутся сообразительными и быстро подхватят новую игру.