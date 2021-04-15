Как добиться успеха в любом деле — гороскоп на 16 апреля

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах продолжает стимулировать к любознательности, общению и движению, а также дает гарантии успеха в любом деле.

Последнее весьма кстати, так как в эти сутки легко выйти за рамки логики или плана и стать жертвой знакомых иллюзий. Возможны искренние ошибки при реализации добрых побуждений и хороших идей. Часть этого дня может оказаться посвящена преодолению идеализма, прояснению недоразумений или разоблачению обмана, выявлению афер, «подводных течений» и «мыльных пузырей». Несмотря на возникший туман, удастся сохранить темп, а в некоторых случаях, даже ускорить ход событий.

Овен

Этот день Овны проведут в интенсивном общении или в режиме повышенной мобильности. Стоит использовать любой шанс озвучить свое личное мнение и высказать накипевшее, так как вскоре сделать это будет сложнее. День поможет найти нужные слова и встретить понимание даже в том случае, если вы задеты за живое и разгневаны. В поездках и контактах не обойдется без недоразумений, но все закончится хорошо.

Телец

Тельцам сегодня важно не лениться и не медлить с реакцией. Стоит ценить и быстрее использовать позитивные стороны дня: динамичность, разносторонность, хорошую связь. Если энергичнее включиться в работу, время пролетит незаметно и с явной пользой. Активная жизненная позиция поможет вам не пропустить крупный недочет, вовремя раскрыть грандиозную аферу или обнаружить роковое расхождение убеждений.

Близнецы

У Близнецов сегодня насыщенный день, они способны выйти за изначальные рамки и на волне энтузиазма перевыполнить свой план. Их мотивирует скорое завершение пути или желание увидеть плод своих усилий. Фортуна вплоть до ночи останется благосклонной к представителям этого знака и будет любезно исправлять их ошибки, что вовсе не лишне: порой их будут манить фантастические или явно идеалистичные цели.

Рак

Сегодня Раки зависимы от обстановки, чужой помощи или мнения, а также от навязанных им правил (профессиональных, социальных). Деловая необходимость вынудит их задействовать обходные и не всегда, с их точки зрения, достойные пути. Возможен соблазн поступить «как все», изменив своим личным идеалам. Веским мотивом может стать страх лишиться благ, выпасть из потока или коллектива, потерять карьеру.

Лев

Сегодня Львам стоит удвоить активность и общительность. Все, что сделано сейчас, сулит отдачу в будущем. Вам сторицей воздастся за дружелюбие, благородство, находчивость, прогрессивное широкое мышление и верность общей идее. Можно рассчитывать на благосклонность партнеров, друзей и покровителей, на разоблачение обмана, преодоление недоразумений и успешное выявление опасных «подводных течений».

Дева

Сегодня на пути к цели Девам предстоит обогнуть знакомый подводный риф. Наученные прежним опытом, многие Девы сделают это легко и непринужденно. Если вы все же потеряли бдительность и попались на крючок - например, втянулись в аферу - звезды советуют избрать своей политикой честность. Не стоит скрывать свой промах (особенно, перед начальством или важным клиентом), лучше побыстрее его исправить.

Весы

Сегодня Весы могут рассчитывать на удачу везде и во всем, в том числе, за рубежом или при сотрудничестве с чужеземцами. Этот день может принести им исполнение желания, важные знания или крупные подвижки в их долгосрочных планах. Однако объективный успех может не доставить Весам ожидаемой радости, так как сейчас многие из них думают совсем о другом и могут не ценить по достоинству то, что имеют.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит удвоить бдительность, чтобы не попасть в сети обмана. Велика вероятность оказаться в плену иллюзий (особенно, финансовых, творческих, любовных или духовных). Не всегда будет достаточно собственной ловкости и сообразительности. Выручить может друг, член семьи или покровитель. Благородно протянуть вам руку помощи могут те, с кем вы постоянно воюете за идею или территорию.

Стрелец

Сегодня при взаимодействии с другими людьми Стрельцам важно не попасть в знакомую до боли ловушку. Шансы угодить в нее возрастут, если вы принадлежите к многочисленной когорте Стрельцов-идеалистов и гуманистов, готовых бесконечно верить в человечество - или к породе рассеянных и беспечных Стрельцов, не желающих помнить свои ошибки. Впрочем, долго в сетях обмана вы не задержитесь: фортуна за вас.

Козерог

В этот день Козерогам не стоит слишком далеко отступать от первоначального плана и чрезмерно расширять фронт работ. Итогом будет снижение качества, утечка или иная неприятность, на устранение которой уйдут средства. Нежелательно всецело доверять помощникам, окружению, персоналу: кто-то склонен пользоваться вашей добротой, щедростью или беспечностью. Не рекомендуется бесконтрольный прием лекарств.

Водолей

Сегодня ничто не может сбить Водолеев с пути истинного, они верны своим планам и убеждениям. Если они и захотят свернуть ненадолго на побочный путь, то исключительно по своему собственному желанию (например, из исследовательского любопытства). Если же кому-то удалось заманить их в ловушку против воли, они ее быстро покинут: против неправильных и недостойных решений у них в эти сутки иммунитет.

Рыбы

Сегодня для Рыб растет риск угодить в капкан собственных эмоций, привычек или иллюзий, поссориться с близкими. Рыбы, уже попавшие в силки, рискнут вырваться из западни и туже затянут петлю. Чтобы избежать ловушки или свести ее «прелести» к минимуму, необходимо отрешиться от своих переживаний и взглянуть на дело со стороны. Задача решится быстрее, если ваша проблема популярна и освещена в Сети.