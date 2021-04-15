Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Каких мужчин не стоит выбирать женщинам разных знаков

15 апреля 2021ГороскопыВечерняя Москва

Девушки часто любят идеализировать своих избранников.

Каких мужчин не стоит выбирать женщинам разных знаков

Девушки часто любят идеализировать своих избранников.

Овен

Несмотря на то что девушки-Овны любят доминировать, из этого не выйдет хороших отношений. Астрологи советуют остановить свой выбор на равном партнере.

Тельцы

Представительницы этого знака зодиака постоянно забывают, что в отношениях нужно слушать не только свой разум, но и сердце. Звезды советуют прекратить при выборе партнера взвешивать все «за» и «против».

Близнецы

Девушки этого знака зодиака уверены, что идеальные партнеры должны быть похожи друг на друга, однако звезды говорят об обратном. Близнецам подходят спокойные и уравновешенные мужчины, которые могут умерить пыл своих возлюбленных.

Раки

Женщины-Раки любят саму идею отношений, а не своих партнеров. Астрологи рекомендуют не забывать, что одного чувства влюбленности и привязанности недостаточно для крепких отношений.

Львы

Девушки-Львы любят похожих на них партнеров. Одновременно с этим они хотят найти возлюбленного, который сможет поставить под сомнение их авторитет.

Девы

Любительницы контроля Девы, встречая мужчину, который олицетворяет собой хаос, стремятся навести в его мире порядок. Однако астрологи отметили, что попытки привнести порядок в его жизнь редко оказываются чем-то хорошим.

Весы

Представительницы прекрасного пола, родившиеся под знаком Весов, не представляют свою жизнь без любви. Они часто начинают отношения с первым, кто обратит на них внимание. Звезды советуют дождаться достойного кандидата, не распыляя внимание на остальных.

Скорпионы

Недоступность привлекает Скорпионов. Дамы этого знака зодиака часто соглашаются на безответную любовь. Астрологи напоминают, что отношения должны приносить удовольствие, а не страдание.

Стрелец

Девушки-Стрельцы любят партнеров с противоположными интересами. Однако с развитием отношений к ним приходит понимание, что они с возлюбленными разные люди. Звезды рекомендуют выбирать возлюбленных, с которыми есть много точек соприкосновения.

Козероги

Представительницы это знака зодиака влюбляются только в сильных личностей. Такие партнеры могут уважительно относиться к личному пространству своих партнеров, но игнорировать их эмоции. Из-за подобной «сухости» возлюбленного Козероги начинают уставать.

Водолеи

Звезды напоминают Водолеям, что не стоит подражать своим избранникам, думая, что они родственная душа. Именно это является главной проблемой представительниц этого знака зодиака.

Рыбы

Родившиеся под знаком Рыб любят вкладывать душу в отношения. Однако многие мужчины могут этим злоупотреблять, не отдавая ничего взамен.

Вечерняя Москва: последние новостиВ Роструде назвали способ получить дополнительные выходные в маеУченые рассказали, чем грозит дефицит витамина DПевица Алекса тайно вышла замуж за фитнес-тренера
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
Дата рождения

5-6 лунные сутки. Луна в Близнецах заставляет нас не просто стучать, но пробивать двери, не упускать своего и обязательно выходить победителем из...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков

6-7 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Марса дает энергию для финального броска и вплоть до вечера держит в тонусе, отдыхать некогда. Тех, кто...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Соблюдаем баланс прибыли и затрат — финансовый гороскоп на 16 апреля
Слепые страсти или бурные эмоции — любовный гороскоп на 16 апреля
Как добиться успеха в любом деле — гороскоп на 16 апреля
Признаки того, что у вас есть магические способности
Венера в знаке Тельца: любовь под ударом
Как овладеть искусством осознанных сновидений
Как узнать, живет ли он в вашей квартире домовой
Как «приручить» время с помощью джйотиш
Как изменяется характер знаков зодиака в старости
Зачем класть лавровый лист в кошелек
Четыре знака зодиака, которым звезды сулят богатого мужа
Четыре самых агрессивных и жестоких знака зодиака
Каких мужчин не стоит выбирать женщинам разных знаков
Не сидим на месте — финансовый гороскоп на 15 апреля
Держим эмоции под контролем — любовный гороскоп на 15 апреля
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков

Венера покидает знак Овна, место своего изгнания, и переходит в среду вечером в Тельца, знак своей обители, где ей тепло и уютно. Мы почувствуем это,...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на апрель для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...

Читать продолжение
Нравится 5
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков

Неделя уникальна сочетанием позитивных влияний и планетарных аспектов, которые будут влиять на деловую сферу сильнее, чем на какую бы то ни было еще...

Читать продолжение
Нравится 1