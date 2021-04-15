Как изменяется характер знаков зодиака в старости

Вы с бабушкой оба Тельцы, но в вашем характере нет ничего общего?

Это объяснимо: с возрастом характерные для каждого знака зодиака черты могут либо стать более выразительными, либо полной своей противоположностью. Рассказываем, как меняются характеры знаков зодиака в старости.

Молодого Овна отличает динамичный, подвижный, энергичный образ жизни. Он горит жаждой знаний и подключает к этому свое окружение.

В преклонном возрасте тихая и умиротворенная жизнь представителей этого знака также не устроит, их активность никуда не пропадет. А вот с окружением беда, не все смогут поддержать в старости интересы энергичного Овна. Из-за отсутствия желаемого уровня активности, ярких событий Овен может захандрить и даже заболеть.

Тельцы настоящие гедонисты, они любят наслаждаться всеми дарами и благами жизни. Поэтому хорошо, если они успеют в молодости хорошо подзаработать на безбедную старость. В противном случае Тельцам преклонного возраста станет очень скучно и неуютно, неудовлетворенные собой Тельцы могут даже стать брюзгами.

Социальная жизнь важна для Близнецов в любом возрасте, они любят постоянно расширять свой круг общения, они находят в этом счастье и удовлетворение в молодые годы. Поэтому очень важно, чтобы у представителей этого знака был верный спутник жизни, который на 100% разделяет их интересы. В этом случае они смогут разбавить стариковские тихие вечера походами на классные мероприятия и путешествиями.

Близнецам тяжелее других в старости остаться одним — из-за этого они могут потерять смысл жизни.

Что объединяет молодого Рака и Рака-старичка? Высокая чувствительность и интроверсия — это не изменится ни в каком возрасте. Очень важно, чтобы в преклонном возрасте у Рака была стабильность, хорошая, любящая семья, потому что больше всего на свете пожилые представители этого знака любят проводить вечера в кругу семьи. Американские рождественские фильмы — идиллия для Раков.

Одиночество для них в старости почти также невыносимо, как для Близнецов. И без того склонный к меланхолии, Рак станет вечно грустным человеком, который никак не может отпустить прошлое.

Если Львов в молодости можно охарактеризовать как самовлюбленных личностей, то к старости это зачастую перерастает в настоящее тщеславие. Разумеется, самым большим оскорблением для этого знака, жаждущего быть в центре внимания, во все времена остается игнорирование.

С возрастом Львам нужна компания, которая будет самозабвенно слушать рассказы о его достижениях, пусть даже прошлых. Если им нечем похвалиться, они могут начать что-то додумывать и приукрашивать. Поэтому пожилым Львам не стоит так легко верить, но и ни в коем случае не стоит спорить и демонстрировать свое недоверие.

Если Девы по молодости очень щепетильны и требовательны к себе и окружающим, с возрастом это качество усиливается, превращаясь в манию совершенства. Именно поэтому в молодые годы Девы не должны упускать ни единого своего шанса, иначе в старости это перерастет в терзающее их сожаление, они могут стать нытиками. Зато успешные в молодости Девы будут становится еще счастливее с возрастом.

Весы — люди компанейские, они любят общение, им нравится быть заводилами. Именно поэтому одиночество — жуткое наказание для представителей этого знака. Они станут хорошими семьянинами в зрелом возрасте, так как видят свое продолжение в паре. Одинокие в пожилом возрасте Весы будут неустанно искать свою половинку — именно для них характерно заключение браков даже после 40–50 лет.

Скорпион — не столько мыслитель, сколько деятель. Ему не нравится поверхностный взгляд на вещи, он не фанат праздного образа жизни. Он склонен к активностям, занятию спортом, это пристрастие остается с ним на протяжении всей жизни, поэтому в старости он может похвастаться хорошей формой, бодростью и здоровыми суставами.

Скорпионы хорошо реализуются в семейной жизни, одинокие же представители этого знака в старости могут посвятить себя глубинному познанию и увлечься религией и даже мистицизмом и оккультизмом.

Стрельцы — легкие на подъем, щедро одаренные чувством юмора люди. Они не несут тяжкое бремя жизни, а относятся ко всему с позитивом и представляют свой путь не тернистым, а увлекательным путешествием. В старости Стрельцы не теряют оптимизма и с удовольствием передают свой жизненный опыт молодым, а также всем, кто готов их слушать.

Эффект Бенджамина Баттона — так можно охарактеризовать меняющийся с возрастом темперамент Козерогов. В молодые годы они чрезмерно серьезные, холодные, амбициозные и любят все держать под контролем. А ближе к старости — напротив, начинают отпускать ситуацию и наслаждаться жизнью с позитивным взглядом на мир. Старики в юности молодеют душой с возрастом — это про Козерогов.

Про таких бабушек и дедушек в США снимают безбашенные комедии и захватывающие роуд-муви. Водолеи и в молодости неординарные, талантливые, полные идей и энергии на их реализацию. В старости эта положительная черта даже усугубляется — для Водолеев нет ничего странного в том, чтобы сдать на права в 80 лет или переехать в другую страну. Они позволяют себе гораздо больше хотелок, которые не успели реализовать в молодости.

Рыбы, во-первых, инициативны, во-вторых, очень мечтательны. Их иногда нужно опускать с небес на землю. Зачастую к старости они мечтают кардинально поменять свою жизнь — накопить достаточно средств, купить дом на колесах и отправиться в путь. Кстати, на работе их очень ценят, и они часто достигают больших высот, так что реализовать даже самые бесстрашные идеи в пожилом возрасте они вполне смогут.

Другой сценарий — в пожилом возрасте Рыбы могут начать внезапно лениться, а если ленивый период продлится долго, им станет скучно и они могут начать интриговать.