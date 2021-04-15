Венера в знаке Тельца: любовь под ударом

Период с 14 апреля до 9 мая Венера проведёт в своём знаке Тельца.
Одно из лучших положений богини любви и красоты не омрачат даже несколько напряжённых аспектов с вредными планетами в середине третьей декады апреля. Тем не менее запечатлённый в карте новолуния от 12 апреля конфликтный аспект Венеры с Плутоном всё-таки может проявлять себя в негативном ключе – обострение чувств может провоцировать разрушительные энергии в отношениях, слишком жёсткие, едкие суждения о других людях. Повысится вероятность более интенсивных проявлений ревности и собственничества в финансовых взаимоотношениях.
На начальном этапе с 14 по 19 апреля Венера будет символическим проводником благоприятных конфигураций, которые создадут слаженные позитивные аспекты между Солнцем, Юпитером и Марсом. Здесь можно говорить и о достойном периоде для новых знакомств и для романтических свиданий и сравнительно неплохим временем для финансовых сделок и покупок (кроме 16 апреля).
С 19 апреля под управление Венеры в знак Тельца переходят Солнце и Меркурий, тем самым увеличивая значимость положения Венеры. В дальнейшем, очевидно, что приближение Венеры к соединению с Ураном (22-23 апреля) и последующей неблагоприятной «квадратурой» с Сатурном (24-25 апреля) станут наиболее сложным отрезком для партнёрских и любовных отношений в этом транзите Венеры по Тельцу.
Завершающий аккорд транзита Венеры по своему знаку (до 9 мая) выглядит вполне плодотворным. Союзы с Нептуном (3.05) и Плутоном (6.05) и даже противоборство с Юпитером (8-го) будут достойными стимулами в творческом поиске и удачных преобразований в партнёрской жизни.
5-6 лунные сутки. Луна в Близнецах заставляет нас не просто стучать, но пробивать двери, не упускать своего и обязательно выходить победителем из...
6-7 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Марса дает энергию для финального броска и вплоть до вечера держит в тонусе, отдыхать некогда. Тех, кто...
Венера покидает знак Овна, место своего изгнания, и переходит в среду вечером в Тельца, знак своей обители, где ей тепло и уютно. Мы почувствуем это,...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...
Неделя уникальна сочетанием позитивных влияний и планетарных аспектов, которые будут влиять на деловую сферу сильнее, чем на какую бы то ни было еще...