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Венера в знаке Тельца: любовь под ударом

15 апреля 2021ГороскопыРамблер

Период с 14 апреля до 9 мая Венера проведёт в своём знаке Тельца.

Венера в знаке Тельца: любовь под ударом
Фото: depositphotos

Одно из лучших положений богини любви и красоты не омрачат даже несколько напряжённых аспектов с вредными планетами в середине третьей декады апреля. Тем не менее запечатлённый в карте новолуния от 12 апреля конфликтный аспект Венеры с Плутоном всё-таки может проявлять себя в негативном ключе – обострение чувств может провоцировать разрушительные энергии в отношениях, слишком жёсткие, едкие суждения о других людях. Повысится вероятность более интенсивных проявлений ревности и собственничества в финансовых взаимоотношениях.

На начальном этапе с 14 по 19 апреля Венера будет символическим проводником благоприятных конфигураций, которые создадут слаженные позитивные аспекты между Солнцем, Юпитером и Марсом. Здесь можно говорить и о достойном периоде для новых знакомств и для романтических свиданий и сравнительно неплохим временем для финансовых сделок и покупок (кроме 16 апреля).

С 19 апреля под управление Венеры в знак Тельца переходят Солнце и Меркурий, тем самым увеличивая значимость положения Венеры. В дальнейшем, очевидно, что приближение Венеры к соединению с Ураном (22-23 апреля) и последующей неблагоприятной «квадратурой» с Сатурном (24-25 апреля) станут наиболее сложным отрезком для партнёрских и любовных отношений в этом транзите Венеры по Тельцу.

Связь Венеры с Ураном по природе всегда несколько провокационна, связана с порывом чувств и сменой настроений, симпатий. Отсюда желание большей свободы в парных отношениях, переключение внимания на другой объект, новый интерес в любви и дружеских отношениях. Тем не менее связь Венеры с Ураном для многих может стать весьма творческим отрезком, очень вероятны в дни активности этого аспекта и необычные, неожиданные знакомства. А вот конфликт Венеры с Сатурном, работающий 24-25 апреля, скорее станет более предсказуемым в своей негативной интерпретации – старайтесь в этот период избегать острых углов в партнёрской сфере, эти же дни не лучшее время для покупок и финансовых вложений.

Завершающий аккорд транзита Венеры по своему знаку (до 9 мая) выглядит вполне плодотворным. Союзы с Нептуном (3.05) и Плутоном (6.05) и даже противоборство с Юпитером (8-го) будут достойными стимулами в творческом поиске и удачных преобразований в партнёрской жизни.

Serg Korablev
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