Некогда отдыхать — гороскоп на 17 апреля

6-7 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Марса дает энергию для финального броска и вплоть до вечера держит в тонусе, отдыхать некогда.

Тех, кто расслабился раньше времени и приготовился вкусить покоя, взбодрит экстренный вызов, срочная поездка, острый сигнал тревоги, ссора или провокация. День поможет снять недоразумения и вырваться на финишную прямую, хорош для заключительной беседы, последней встречи, завершающей акции, ловкого хода. В большинстве дел ждет удача, покровительство, поддержка, подсказка, взаимопонимание на деловом и духовном уровне. Осечки - удел пассивных и слишком чувствительных людей.

Овен

Овнов ждет еще один день, насыщенный общением и фоновой динамикой (прогулки, разъезды, поиски). Используйте любой шанс обсудить свои личные идеи и нужды, напоследок утолить любопытство. Сегодня открыты дороги, доступна информация, активны собеседники, не откажут в помощи друзья и знакомые. Можно завершить на позитивной ноте беседу, поездку, учебу, выбрать наконец средство связи или перемещения.

Телец

Сегодня, как и накануне, звезды предлагают Тельцам плотный график и активную позицию. Приветствуются общительность и легкость на подъем. Также, желательно иметь терпение и настойчивость: не исключено, что хлопот добавится и придется суетиться до ночи. Суета себя оправдает: ожидается выход из кризиса, заключение сделки, успешная сдача-приемка работ, подвижка в карьере или другой полезный эффект.

Близнецы

Сегодня Близнецы на финишной прямой и должны напрячь силы для последнего броска. Сделать это будет нетрудно: их несет к цели волна удачи. Возможный упадок физических сил будет восполнен душевным подъемом от близкого успеха. Добавит энергии и поддержка «болельщиков». Велик шанс уверенно обогнать соперника или прийти к финишу одновременно с ним. В игре может победить выгодная для будущего дружба.

Рак

Ракам вплоть до ночи предстоит двигаться в общем потоке, придерживаться заданных скоростей или навязанных ценностей. День окажется удачным в делах, где требуются именно эти качества. Не лучший момент, если вы хотите проявить собственную инициативу. Чтобы заявить о себе, как об автономной боевой единице, или сменить сегодняшнюю компанию на более подходящую, вам придется выждать еще несколько дней.

Лев

Сегодня Львам обеспечена помощь и это удваивает их силы. Им стоит опереться на партнерское или дружеское плечо, не откладывая. Нет смысла раздумывать, если вам предлагают защиту, рекламу, сопровождение, дают техническую, моральную или информационную поддержку. Одновременно, лучше не медлить с ответной благодарностью и участием в близких по духу проектах. Вовремя пускайте в ход информацию и связи.

Дева

Сегодня Девам важно довести дело до конца. Умение выдерживать гонку станет одним из маркеров профпригодности, усилит интерес работодателя и уважение коллег. Не помешает общительность, дружелюбие, а также хорошая физическая и интеллектуальная форма, гибкость, выносливость, находчивость. Желательно не полагаться только на себя, использовать канал моральной поддержки и имеющийся технический арсенал.

Весы

Сегодня звезды дарят Весам дополнительное время, чтобы они могли расширить сферу своих достижений или наверстать упущенное. Стоит воспользоваться подарком, так как далее продолжать работу, игру или путь станет сложнее. В эти сутки к вашим услугам нужные люди, готовые к диалогу или партнерству. Вы можете запросить помощь, согласовать важные детали проекта или прояснить что-то в личных отношениях.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит поднапрячься, чтобы закончить путь, взять барьер или завершить некое дело. От этого может зависеть их заработок, благо семьи, судьба проекта или дружеских отношений. Звезды советуют не лениться, не откладывать неизбежное, быстрее реагировать на срочные вызовы и сигналы тревоги. Сложная задача решится на удивление легко, у вас будет ориентир, подсказка или поддержка.

Стрелец

Стрельцам стоит активнее поддерживать деловые и приятельские связи. Сегодня удачно взаимодействие с соседями, клиентами, учениками, с коллегами по игре, исследованию, путешествию, с кровными и духовными братьями. День хорош для энергичного завершения совместных проектов и для спонтанных разовых партнерских акций. Есть время на срочные дополнительные переговоры и, если нужно, на «мозговой штурм».

Козерог

Этот день многим Козерогам предстоит провести в режиме мини-аврала, спешки и нервозности. Возможна неотложная поездка, вызов, поиск экстренной помощи, обострение болезни, поломка, проблема с питомцем или другое срочное дело. Придется держать связь с коллегами, сервисами или домочадцами. Козероги, избежавшие лишних хлопот благодаря хорошей организации своих дел, станут свидетелями чужой суеты.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не сбавлять темп и активнее завершать дела. Это прекрасный день для финального рывка, заключительного разговора или визита, эффектного хода в игре в последний миг. Пользуйтесь моментом удачи, если вам важны статус и репутация: вам удастся закончить на позитивной ноте спор, получить положительные отзывы, оставить за собой главное слово или окончательное решение.

Рыбы

Сегодня Рыбам трудно сменить свой стиль действий и сбавить градус эмоций. Захваченные бурей собственных чувств или спровоцированные окружением, они не прислушиваются к инстинкту самосохранения и к добрым советам. Даже мирные и робкие Рыбы способны на риск и агрессию. Непоследовательность может истощить их силы, завести в тупик или привести к травме. Возможны проблемы в доме, в бизнесе, в дороге.