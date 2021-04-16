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Есть ли смысл рисковать — финансовый гороскоп на 17 апреля

16 апреля 2021ГороскопыРамблер

Сегодня стоит отказываться от авантюр и рисков — можно потерять много денег.

Есть ли смысл рисковать — финансовый гороскоп на 17 апреля
Фото: Depositphotos

Овен

Своевременно полученная достоверная информация сегодня приобретает особую ценность для Овнов. Это особенно относится к тем, кто работает в финансовой сфере и занимается инвестициями. Старайтесь принимать решения только после тщательного анализа, избегайте спонтанных решений. Хороший день для подачи заявления в банк на получение кредита.

Телец

Тельцам сегодня звезды советуют ориентировать себя на развитие деловых контактов с целью достижения долгосрочных соглашений. Обращайте особое внимание на тех людей, которые старше и опытнее вас – сотрудничество с ними может оказаться наиболее выгодным. Успешно идет наработка клиентской базы в сфере услуг. Сегодняшние клиенты могут в дальнейшем неоднократно к вам обращаться за новыми услугами.

Близнецы

Близнецы в этот день вряд ли смогут заработать большие деньги. Ваши доходы могут оказаться весьма нестабильными. Но в целом, если у вас установились конструктивные отношения с коллегами по трудовому коллективу, день можно считать вполне успешным. Воздержитесь от планирования. Используйте имеющиеся у вас технические средства с осмотрительностью – перегрузки могут привести к поломкам.

Рак

Ракам в этот день следует сдерживать свои эмоции, особенно если они направлены против приказов и распоряжений начальства. В этом смысле звезды советуют принимать обстоятельства такими, какие они есть, и не сетовать ни на кого. Гораздо позитивнее сосредоточиться на творческих видах деятельности. Вы сможете кое-что усовершенствовать в своей работе.

Лев

Львы смогут проявить свои возросшие интеллектуальные способности. В этот день вам удастся провести аналитическую работу и оценить степень успешности своей деятельности за предыдущий период. Это удачное время для офисных служащих, занятых подготовкой финансовых и статистических отчетов. А вот для учебы студентов день неблагоприятен – преподаватели могут выразить недовольство вашим поведением.

Дева

У Дев удачный день для деловых контактов и учебы. Информация, которая будет вам поступать в течение всего дня, может оказаться очень ценной и вполне достоверной. Поэтому желательно внимательнее прислушиваться к тому, что вы слышите вокруг себя. На первый взгляд случайно услышанная информация может содержать важную подсказку для принятия решений.

Весы

Дисциплина труда крайне важна для Весов в этот день. Рекомендуется основное внимание уделять соблюдению сроков и качества выполняемой работы. Возможно, вы сумеете выполнить небольшой объем, но если вы добьетесь высокого качества, то основную задачу дня можно считать выполненной. Воздержитесь от ведения переговоров и подписания юридически значимых соглашений о сотрудничестве.

Скорпион

Скорпионам, проходящим профессиональное обучение, рекомендуется больше времени уделять повторению пройденного материала, причем заниматься преимущественно самостоятельно. В этом случае качество усвоения знаний будет выше. В текущих делах на работе могут участиться технические сбои. Старайтесь не допускать перегрузок при использовании техники.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется не привлекать к себе постороннего внимания и стараться действовать незаметно. Чем меньше людей будет осведомлено о ваших намерениях, тем меньше будет помех. В этом случае ваша работа может быть результативнее. Можно заниматься вопросами получения льгот, компенсаций, оформления к получению или перерасчету пенсии, субсидий и т.п.

Козерог

Козерогам сегодня выгоднее работать в составе коллектива. Отдавайте предпочтение работе, рассчитанной на получение материальной выгоды в перспективе, в будущем. В этом случае ваши таланты и способности будут в полной мере востребованы, и вы сможете добиться высоких результатов. Единственное исключение составляет работа в строительных организациях и коммунальных службах.

Водолей

Личные отношения в трудовом коллективе являются важным фактором для успеха в работе. И Водолеи в полной мере это осознают сегодня. Старайтесь находить индивидуальный подход к каждому коллеге, с которым приходится вступать в деловое взаимодействие. Возможно, вам потребуется совет от опытного коллеги или вам окажут поддержку в важном вопросе.

Рыбы

Рыбам, обучающимся на курсах повышения квалификации, рекомендуется браться за изучение наиболее серьезных и трудных в понимании тем. Ваши мозги будут настроены на глубокое усвоение учебного материала. Кроме того, хорошая память позволит запоминать большой объем полезной информации. В работе постарайтесь не рисковать личными деньгами.

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