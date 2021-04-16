Страсть или эмоциональный холод — любовный гороскоп на 17 апреля

Сегодня эмоции не будут давать нам мыслить трезво. Лучше отключить их, чтобы принять верные решения.

Овен

Сегодня Овнам важно иметь в отношениях право голоса. Если произошли перемены (неважно, приятные или грустные), будет вполне естественным желание их обсудить. В случае разрыва Овнам необходимо высказаться напоследок - при этом вдогонку недавней «любви всей жизни» прозвучит много нелестных слов.

Телец

В этот день звезды советуют Тельцам не заглядывать в любви далеко вперед, а постараться окончательно расставить все акценты в недавнем прошлом. Тельцам, решившим расстаться со своими спутниками, не стоит обрывать с ними все связи: не исключено, что они помогут в других делах, например, в карьере.

Близнецы

Сегодня Близнецы привлекают представителей противоположного пола своими бойцовскими качествами: энергией, спортивным азартом и готовностью не выходить из игры до последней минуты. При расставании Близнецам удастся сохранить о себе достойное впечатление и сберечь приятельские отношения для будущего.

Рак

В этот день многое мешает Ракам сменить курс в любви или проявить в отношениях инициативу. Не помогут активные разговоры и попытки в чем-то убедить партнера, так как вы не сможете подтвердить свои заявки решительными действиями. Лучше не забивать себе голову сложными вопросами и плыть по течению.

Лев

Сегодня Львам не стоит откладывать назревший разговор с любимым человеком. В этот день нет проблем с обратной связью на любом расстоянии, согласованием интересов, обсуждением наболевших проблем и обменом впечатлениями. Ведя диалог, вы будете говорить на одном языке и верить в одни и те же идеалы.

Дева

День заставляет Дев быть в тонусе и поддерживать высокий темп. Одни Девы помчатся навстречу своей новой любви, а другие будут со всех ног убегать от прежней. Прежде чем набирать скорость, важно выбрать цель и направление. Худшее решение - метаться между вариантами и упражняться в беге на месте.

Весы

Сегодня звезды дают Весам лишнюю возможность поговорить с партнером и обещают эффективную обратную связь. Не упускайте такой момент, особенно, в пути или в разлуке. Если вам хотят сообщать что-то важное и личное, не отмахивайтесь от любимого человека, как от назойливой мухи: вы об этом пожалеете.

Скорпион

Сегодня влюбленных Скорпионов тянет на подвиги. Им лучше найти какое-то поле для своей активности, иначе нерастраченная энергия выльется в нервозность или в охоту за ненужными приключениями. Возможна излишняя увлеченность сексуальной частью и склонность к небезопасным экспериментам в этой сфере.

Стрелец

Сегодня Стрельцы столкнутся с вызовом или маневром своего партнера, что вовсе не означает его намерения поссориться. Скорее, это приглашение поставить точку или запятую в интересной обоим игре или дискуссии. Обе стороны не лезут за словом в карман, диалог обещает стать остроумным и увлекательным.

Козерог

Сегодня у влюбленных Козерогов хватает хлопот, у большинства представителей знака найдется тот или иной повод для нервозности. Это не самое удачное время для приятной романтической встречи. Если она по каким-то причинам не состоялась, не слишком огорчайтесь: вы ничего не потеряли.

Водолей

Сегодня Водолеи производят впечатление на пассию удачливостью, авторитетом и красноречием. Не теряйте время, если хотите сказать любимому человеку что-то важное или намерены, уходя, оставить о себе добрую память. Для гармонии важнее не эмоции, а общее активное хобби или интеллектуальный интерес.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы действуют по инерции, под влиянием страстей или обстановки. Порой они сами понимают, что их «заносит на поворотах», но им трудно сменить образ действий, если он выбран неверно. Все, что можно сделать в этом случае - вовремя остановиться, пока не наломано слишком много дров.