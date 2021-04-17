Отдаем дань кровным связям — гороскоп на 18 апреля

7-8 лунные сутки. Сегодня домовитая Луна в Раке приглашает побыть в компании близких людей, отдать дань кровным связям, семейному уюту и домашним лакомствам.

Самое время вернуться домой из поездки, заново окинуть взглядом ресурсы и владения, освежить родственные привязанности и старинные дружеские симпатии. Попутно, день смягчит острые конфликты и противоречия. Его общая тенденция - сбавить темп, уйти от суеты, найти в жизни приятные грани. Новые влечения в эти сутки скорее чувствуются, чем осознаются и выражаются словами. Теряют актуальность темы и маршруты. С новой поездкой или разговором лучше повременить.

Овен

Овнам не стоит планировать на сегодня новые приключения и активные контакты с внешним миром. День снижает тягу к общению, усиливает ностальгию и потребность «бросить якорь», пробуждает интерес к дачному сезону. Самое время вернуться в родные пенаты после путешествия и восполнить растраченные силы домашними разносолами. Полного покоя в быту не предвидится, возможны противоречия и забавные случаи.

Телец

Для Тельцов сегодняшнее утро начнется с небольшого, но приятного сюрприза. Порадует оригинальное лакомство на завтрак, находка или покупка. В течение дня эмоционально согреет контакт с близким окружением. Душевный комфорт усилит старая дружба, семейственность, забавное доброе воспоминание или теплое родственное чувство. Новые мысли желательно пока держать при себе, просьбы и идеи не озвучивать.

Близнецы

Близнецы сегодня по инерции попытаются держать бодрый темп, но столкнутся с упадком сил или «синдромом отмены». День сулит смешанные ощущения, его приятные минуты соседствуют с неоднозначными. Не помешает обратить внимание на самочувствие, бюджет и быт: период суеты не прошел бесследно для здоровья и дома, мог спровоцировать перекос в сторону вредных привычек. Возможны недоразумения при покупках.

Рак

Этот день Раки проведут в колебаниях. Возможна неопределенность желаний, планов, бюджета или самочувствия. Не лучший момент для встреч и совещаний: нужные люди не готовы к беседе или уже не стремятся к ней. Преждевременны начинания. Одновременно, судьба подает приятные знаки и подбрасывает необычные подарки. Не мешает привести в относительный порядок дела и прикинуть варианты на близкое будущее.

Лев

Сегодня звезды рекомендуют Львам взять тайм-аут в делах, остаться дома или сбавить темп, отключить связь и поставить в гараж авто. Путешествие, проект, интенсивное общение или учебно-познавательный цикл идет к завершению, пора упорядочить тонны полученной информации и «переварить» накопившиеся впечатления. Запоздалая суета ничего не добавит к имеющимся успехам, зато может отразиться на здоровье.

Дева

Сегодня Дев преследуют сомнения относительно будущего. Колебания и тревоги не исключены даже на фоне хороших тенденций. Многим Девам помешает с оптимизмом смотреть вперед свежая память о недавних волнениях, остаточный эффект суеты, напряжения и тревожности. Добавит вопросов пауза в делах и временный тупик. Новый шаг делать рано, зато самое время принять экспресс-меры для снятия симптомов стресса.

Весы

Весы сегодня в двойственном положении, но оно им отчасти на руку. Они готовы идти на компромисс в одном, чтобы получить другое. Линию поведения может задать семья, карьера или быт - но, возможно, они станут лишь прикрытием, шансом вкусить запретный плод или поводом осуществить оригинальный план. Истинной целью может стать необычный шоппинг, финансовый экспромт или тайная романтическая авантюра.

Скорпион

Скорпионам внушает оптимизм эмоциональный фон дня. Возможны находки, приятные волнения, мелкие выгоды, знаки любовной и дружеской симпатии. Что не избавляет от отдельных помех и недоразумений: колебаний настроения, сомнений в выборе, проблем с обслуживанием или согласованием интересов. Не стоит брать новый курс, пока есть незакрытые дела и лазейки в системе безопасности. Рано вступать в диалог.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов возрастает вероятность угодить в ловушку, деловую или эмоциональную. Сбить с толку может родственная или дружеская привязанность, приятное или негативное воспоминание о прошлом, желание помочь земляку или единоверцу. Катастроф не предвидится, но легких недоразумений не избежать. Возможны смешные или щекотливые ситуации в любви, в бытовых, финансовых и налоговых вопросах.

Козерог

Сегодня Козерогам пригодится дипломатичность. Не всегда удастся реализовать ее на вербальном уровне - порой придется подключать эмпатию, воспоминания, интуицию, дружеские или родственные чувства. В случае намека на дисбаланс интересов, вернуть гармонию поможет необычный сюрприз или нестандартный знак внимания. Возможен неожиданный и приятный эффект мягкого обновления отношений, к взаимной выгоде.

Водолей

Водолеям не стоит пытаться повторить вчерашний успех: это либо невозможно, либо бессмысленно. День повышает чувствительность и подчеркивает признаки накопившейся усталости. Вас может подвести физический ресурс - снизится ловкость, гибкость, выносливость - или начнет сдавать ресурс психологический (красноречие, воля, игровой азарт, чувство юмора). Приятные моменты дня связаны с домом и близкими.

Рыбы

Этот день частично вернет Рыбам утраченную гармонию, душевную и бытовую. В одних обстоятельствах им (и их окружению) удастся включить чувство юмора, в других - режим дипломатичности, родственной близости или повышенной терпимости. Провинность можно загладить необычным подарком, угощением. Станет ровнее атмосфера в семье, найдется компромисс в бизнесе. В планах, делах и отношениях нужна пауза.