Выруливаем из недоразумений — любовный гороскоп на 18 апреля

Сегодня у нас будет возможность справиться с любовными проблемами, так что не теряем время зря.

Овен

Сегодня энергия Овнов иссякает, им нужно восполнить ресурсы. На свидание многие представители знака отправятся не с целью поразвлечься, а с надеждой получить заботу и эмоциональную подпитку. Вместо совместного путешествия или нового динамичного приключения, им лучше побыть с близким человеком дома.

Телец

Сегодня приятные романтические переживания посетят Тельцов с самого утра и зададут тон дню. Дальнейший ход событий дополнит картину новыми красками и эмоциональными нюансами. Возможно обновление желаний и симпатий. Легкое волнение усилит привлекательность. Лучше пока помолчать о своих чувствах.

Близнецы

Близнецы проведут день в смешанных чувствах, в тупике или неприкаянности. Неопределенность неудивительна, так как настал момент перестройки. Вам может быть трудно уловить дальнейшее направление развития романа, разобраться в собственных ощущениях или понять истинные мотивы объекта своих симпатий.

Рак

Для влюбленных Раков это нестабильный, но приятный день: судьба подает им хорошие знаки и дарит неожиданную точку опоры в минуты неопределенности. Любовные симпатии будут звать их не в прошлое, а в будущее. У одиноких Раков появится волнующая надежда, смешанная со страхом или неуверенностью.

Лев

Сегодня Львы станут чувствительнее, могут утратить недавний апломб. Истинной причиной их уныния окажутся не внутренние, а внешние процессы: окончание гармоничного приятного периода в отношениях, завершение яркого любовного приключения и знак вопроса впереди. Пора уединиться и разобраться в себе.

Дева

Сегодня Девам не стоит с головой бросаться в новые любовные приключения и делать какие-либо выводы на основе своих противоречивых ощущений. Многие Девы еще не остыли от недавних проблем и склонны надумывать себе сложности на пустом месте. Желательно снять стресс и отсечь негативный шлейф прошлого.

Весы

Сегодня цели Весов несколько шире желаний их пассий. Возможен побочный эксклюзивный интерес, авантюра на стороне. Дружные пары найдут новое поле для эксперимента. Не обойтись без компромисса. Если у вас обновились вкусы, демонстрируйте их аккуратно, иначе у партнера могут возникнуть к вам вопросы.

Скорпион

Сегодня, несмотря на помехи, звезды подают Скорпионам хороший знак, подпитывают их надежду на обновление отношений или на новое неожиданное увлечение. Однако для полноценного диалога и настоящего знакомства еще не время, довольствуйтесь приятными предчувствиями и невербальными признаками симпатии.

Стрелец

Стрельцам день готовит любовные недоразумения, к которым они, в основном, отнесутся с юмором. Возможны забавные или деликатные нюансы в интимный момент, а также в ситуациях, связанных с ритуалами ухаживания. Источником заминки и поводом для веселья может стать мелкий сюрприз или новая деталь.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит пугаться недоразумений: чаши весов быстро придут в равновесие. Любовь лучше выразить не словами, а оригинальным и красивым романтичным жестом: это выведет союз на новый уровень гармонии. Реагируйте на приятные сюрпризы: партнеру очень нужна от вас эмоциональная связь.

Водолей

В эти сутки Водолеям может внезапно (или закономерно) изменить их любовный кураж. Не помешает перерыв в общении с представителями противоположного пола, так как сегодня вы психологически уязвимы и действуете по инерции, а не по ситуации. Не учтя перемен, вы попадете в смешное или глупое положение.

Рыбы

Сегодня Рыбы обретают душевное равновесие. Благодаря ему, они компенсируют недавние промахи и ловко выруливают из любовных недоразумений. Эффект эмоциональной непотопляемости выручит их в объективно тупиковой ситуации, а также в моменты, когда они в слабой позиции и не могут вести игру на равных.