Отстаиваем свои позиции в спорах — финансовый гороскоп на 18 апреля

Сегодня стоит гнуть свою линию в финансовых вопросах.

Овен

Этот достаточно динамичный день вполне может придтись по вкусу Овнам, привыкшим к конкретике и экстриму. Легких путей в достижении поставленных целей сейчас ждать не приходится. За все придется бороться, отстаивая свое право на те или иные решения. Но при этом у вас будет возможность проявить свои пробивные качества. К концу дня могут поступить финансовые средства.

Телец

Тельцам лучше воздержаться от проведения деловых встреч и работы с документами. Контакты с окружающими людьми могут проходить на повышенном эмоциональном фоне, что не всегда хорошо для деловой активности. Хорошо пойдут дела у тех, кто связан с корпоративным бизнесом. Также это неплохое время для инвестиций в финансовые проекты.

Близнецы

Близнецы умеют быть тонкими дипломатами и сейчас как раз такие ваши способности могут быть востребованы. Особенно это относится к вопросам взаимоотношений с начальством. А вот в финансовых делах звезды советуют не торопиться с принятием решений. Возможно, вы не совсем точно представляете себе, каким финансовым ресурсом располагаете и как быстро его можно потратить.

Рак

У Раков благоприятный день для коллективной творческой работы, планирования и маркетинговых исследований. Старайтесь действовать с прицелом на перспективу, на получение выгоды в будущем. Успешно пойдут дела у студентов вузов – в конце дня усиливается ваша восприимчивость к знаниям. Однако крайне нежелательно вступать в контакты с начальством и людьми, наделенными властными полномочиями.

Лев

Удачно складывается этот день для Львов, занимающих руководящие должности. Вы получите в свое распоряжение достаточное количество финансовых ресурсов для принятия эффективных управленческих решений. А вот для учебы этот день неблагоприятен из-за возможного ухудшения отношений с преподавателем. Стажировка также может проходить с осложнениями.

Дева

Девам рекомендуется заниматься укреплением делового партнерства. Если у вас с кем-то были неформальные деловые отношения, то самое время подписать соответствующий договор. Между тем не исключены неожиданности при работе с финансами и техническими средствами. Будьте осмотрительнее при заполнении реквизитов на денежные переводы.

Весы

Удачно складывается этот день для Весов, занимающихся освоением новых технических средств и в особенности освоение программного обеспечения. Студентам рекомендуется усердно проходить производственную практику. Вы сможете получить полезные навыки при работе с техникой, механизмами. В работе с клиентами следует проявить терпение и выдержку.

Скорпион

Скорпионы смогут найти общий язык с деловыми партнерами и клиентами. Успешно поработают те, кто связан с индустрией моды, отдыха и развлечений (за исключением туризма). Вы сможете предложить новые услуги, которые будут пользоваться популярностью у клиентов. Однако это неудачный день для деловых поездок и прохождения производственной практики учащимися вузов.

Стрелец

Стрельцы смогут сегодня справиться с трудностями в работе, во многом за счет хороших отношений с коллегами, которые в случае необходимости придут вам на помощь. Отдавайте предпочтение традиционным делам, которыми вам часто приходится заниматься – за новые дела лучше не браться. Старайтесь придерживаться плана в работе и цените свое рабочее время.

Козерог

У Козерогов этот день складывается удачно для совершения торговых сделок и установления деловых контактов. Старайтесь не тратить время и силы на отстаивание своей позиции в спорах. Используйте свой возросший интеллектуальный потенциал для приобретения профессиональных знаний. Успешно идет работа с документами. Можно планировать деловые встречи и поездки.

Водолей

Водолеям необходимо проявлять аккуратность и усидчивость в работе. Успешно пойдут дела у офисных служащих. Вы сможете повысить уровень производительности труда и доходов. Также могут измениться к лучшему условия труда на вашем рабочем месте. Однако вокруг вас будет много суеты и отвлекающих факторов, что не позволяет в полной мере сосредоточиться на работе.

Рыбы

Рыбы сегодня смогут найти тонкий психологический подход к тем людям, в сотрудничестве с которыми заинтересованы. Успешно пойдет учеба у студентов, вы сможете легко и быстро усваивать учебный материал. При необходимости используйте свои деловые связи для решения актуальных вопросов. Однако вы не застрахованы от материальных потерь.