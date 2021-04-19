В каком возрасте становятся богатыми знаки зодиака

Астрологи назвали возраст достижения финансовой зрелости для разных представителей зодиакального круга.
Далеко не каждый сможет разбогатеть в молодости.
Большинству Близнецов суждено вкусить безбедную жизнь не раньше 50 лет. Немногим раньше безбедную жизнь могут вкусить Раки. Их ожидает процветание примерно к 45 годам. А амбициозные Львы, напротив, смогут улучшить свое положение уже в 27 лет.
К 35 годам смогут полностью себя обеспечить Девы. Несмотря на любовь к порядку в быту, за финансовую стабильность представителям этого знака придется побороться. А некоторые Весы имеют все шансы разбогатеть в юности, к 20 годам. Однако они могут легко потерять свои средства.
К 40 годам на солидный заработок выйдет энергичный Скорпион. Осторожному Стрельцу предсказывают богатство к периоду около 30 лет.
Получат награду за собственную ответственность Козероги. Они могут стать успешными до 25 лет.
Нелегкий путь к финансовой устойчивости ожидает Рыб. В течение жизни они могут несколько раз потерять свои крупные накопления.
8-9 лунные сутки.Слово дня — успех. Ничто не остановит на пути к намеченной цели. Даже если метеорит внезапно упадет на Землю, мы придумаем, как...
9-10 лунные сутки. Пристегните ремни, сегодня нас может снести ураган эмоций. Не устоят даже те, кто всегда отличался безупречной выдержкой и...
Переход Марса в знак Рака в пятницу благоприятствует эмоционально насыщенным отношениям, но также несет обиды и вспышки гнева со стороны склонных...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...
Ингрессия Солнца и Меркурия в знак Тельца в понедельник принесет стабилизацию в бизнесе, даст возможность вести дела с прагматизмом и терпением,...