В каком возрасте становятся богатыми знаки зодиака

Астрологи назвали возраст достижения финансовой зрелости для разных представителей зодиакального круга.

Далеко не каждый сможет разбогатеть в молодости.

Овны смогут расслабиться и насладиться результатами своих трудов не раньше, чем им исполнится 40 лет. До этого момента многим представителям знака придется жить на скромные средства. Тельцам звезды так же пророчат безбедное существование после наступления зрелости — к 39 годам.

Большинству Близнецов суждено вкусить безбедную жизнь не раньше 50 лет. Немногим раньше безбедную жизнь могут вкусить Раки. Их ожидает процветание примерно к 45 годам. А амбициозные Львы, напротив, смогут улучшить свое положение уже в 27 лет.

К 35 годам смогут полностью себя обеспечить Девы. Несмотря на любовь к порядку в быту, за финансовую стабильность представителям этого знака придется побороться. А некоторые Весы имеют все шансы разбогатеть в юности, к 20 годам. Однако они могут легко потерять свои средства.

К 40 годам на солидный заработок выйдет энергичный Скорпион. Осторожному Стрельцу предсказывают богатство к периоду около 30 лет.

Получат награду за собственную ответственность Козероги. Они могут стать успешными до 25 лет.

Водолеи исполнят свои мечты только после сокрушительных падений. Людям, рожденным под этим знаком, придется доказать, что они готовы к безбедному существованию.

Нелегкий путь к финансовой устойчивости ожидает Рыб. В течение жизни они могут несколько раз потерять свои крупные накопления.