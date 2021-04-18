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Сбавляем обороты — гороскоп на 19 апреля

18 апреля 2021ГороскопыРамблер

8-9 лунные сутки. Сегодня Меркурий, меняющий знак своего пребывания, пытается сделать приятный информационный сюрприз, но проницательная Луна в Раке заранее подсказывает содержание новостей и помогает предчувствовать суть чужих намерений.

Сбавляем обороты — гороскоп на 19 апреля
Фото: rambler

Свежие вести, предложения или находки порадуют, но не вызовут немедленной реакции, так как это день пассивности. И негативные воспоминания прошлого, и позитивные надежды на будущее будут чаще переживаться во внутреннем мире или в узком кругу близких людей. По возможности, стоит отложить все активные мероприятия на завтра, побыть дома, в уединении или в спокойном месте.

Овен

Овнам лучше не включаться активно в новые дела, а вникать в них постепенно. Сегодня им недостает энергии, собранности, последовательности и уверенности в себе, их «рулевой» - эмоции и бессознательные вредные привычки. Возможна раздражительность (особенно, если в семье и на работе сложная психологическая обстановка). Идеальный вариант - взять выходной и остаться дома. Актуальны финансовые новости.

Телец

Сегодня Тельцы оставят позади еще один психологический барьер, станут чуть свободнее в суждениях или увереннее в своем обаянии. Но истинного апломба и яркой самоподачи им пока может не хватать. Не спешите с важными письмами, звонками и заявлениями: в эти сутки ваша просьба, намек или приказ могут не прозвучать в полную силу. Рано делать важные покупки. Пора изменить что-то в своем стиле общения.

Близнецы

Сегодня Близнецы получат очередное подтверждение перемен. Жизнь заставляет их менять стиль мышления или общения. Может быть временно утрачена свобода перемещений. Впереди ждет период зависимости, полоса тайных волнений, необычных открытий или вынужденных скитаний. В новом ракурсе предстают дела материальные: они заметно влияют на все сферы жизни, начиная с диеты и заканчивая дружескими связями.

Рак

День усилит хорошие предчувствия Раков. Крепчающий ветер перемен затронет их любовные и дружеские симпатии, деловые связи и финансовые перспективы. Главным подарком дня станет необычная идея, неожиданная новость или оригинальное предложение. Но приятные вести не создадут суеты: общая атмосфера этих суток склоняет к мечтательности и пассивности. Тормозить прогресс могут незавершенние мелкие дела.

Лев

Львам пора произвести внутреннюю перезагрузку: без нее хуже пойдет внешняя перестройка. Необходимо расчистить пространство для новых знаний, планов и связей, сместить акценты в личных вкусах и симпатиях. Нуждается в обновлении финансовая часть. Стоит быть внимательнее к новостям, если грядет пересмотр договора, кадровая перестановка, смена имиджа или должности. Желательны пассивность и уединение.

Дева

День ответит Девам на часть их вопросов, и ответ обнадежит. На горизонте появляются новые шансы, идут приятные обновления. Возможны вести из-за рубежа, от далеких друзей или коллег. Намечается новая точка отсчета в любви, учебе, финансовых делах. Формируются условия для волнующих открытий, путешествий, исполнения необычных желаний. Важно следить за новостями, именно они открывают двери в будущее.

Весы

Сегодня Весов ожидает не слишком гармоничная эмоциональная атмосфера. Вплоть до ночи могут преследовать искушения. Обстоятельства этого дня мешают полной честности. Они способны сбить ваши ясные ориентиры, навязать вам рискованную линию поведения или подпитать ваши тайные темные желания. Возможен соблазн предать свои принципы. Желательно не создавать поводы для подозрений и предпосылки для ссор.

Скорпион

Сегодня Скорпионы интуитивно идут верным путем. Именно интуиция подскажет им, что лучше промедлить, чем поспешить. Любой порыв в новом направлении в эти сутки окажется ложным. Лучше не вступать в переговоры: разумнее подождать, пока вторая сторона не выступит со стартовым предложением. Не рекомендуется отправляться в дорогу (особенно, в далекое путешествие). Не стоит начинать новые исследования.

Стрелец

Стрельцам стоит на время заморозить инициативу: она либо заведет в тупик, либо приведет к нежелательным последствиям. В данные сутки несложно выполнять эту задачу и сохранять пассивность - но, возможно, вам придется побороться с наплывом эмоций или старым тайным искушением. Желательно сосредоточиться на возможных угрозах и проблемах безопасности, на интимных, семейных или налоговых вопросах.

Козерог

Сегодня Козерогам важно уловить эмоциональную атмосферу, прочувствовать настроение партнера или собеседника. Подозрительность, которой отличаются многие Козероги, в этот день будет разбавлена чувствительностью и высокой эмпатией, что упростит задачу. И знакомые, и новые люди не прочь чем-то с вами поделиться, выразить симпатию или стать друзьями, настраивайтесь на скорое неожиданное предложение.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям уделить внимание своему здоровью, а также позаботиться об уютном новом быте или о благе близких людей. Атмосфера, близкая к семейной, в эти сутки может сложиться даже в рабочем коллективе. Важнее деловых качеств может стать корпоративный дух, семейственность, умение сопереживать или хранить общий секрет. Важны домашние новости. Внешние мероприятия лучше отложить.

Рыбы

Сегодня Рыбам несложно поддерживать свое и чужое душевное спокойствие. Они пребывают в эмоциональном единстве со своими детьми и родственниками, в чувственной гармонии с любимым партнером, в ладу со своими идеалами, потребностями и привычками. Настроение поднимут свежие новости. Многие Рыбы будут интуитивно предчувствовать события, заранее угадывать намерения собеседника или близкого человека.

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