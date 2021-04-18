Астрологи назвали три самых непривлекательных знака зодиака

По мнению астрологов, не только черты характера человека, но и его внешний вид зависят от расположения звезд в натальной карте.
Нескольким знакам зодиака, как они считают, не суждено оказаться на подиуме.
Так, Раки, как правило, отличаются округлыми формами и крупными чертами лица. Проблемы с весом заставляют их не одеваться в откровенные и яркие наряды. Мнительность и лень заставляет таких людей всегда быть «в тени».
Скорпионы, считают астрологи, являются очень закомплексованными. Они могут уйти в подполье и отказаться от романтических отношений. Такие люди любят заниматься самокопанием, им не стоит указывать на их недостатки. Ведь тогда они выскажут все, что их беспокоит — это поможет людям этого знака немного расслабиться.
Угловатыми и костлявыми фигурами обладают Рыбы. Привлекательными они себя начинают ощущать к 25 годам, когда их метаболизм замедляется. Но вскоре после этого они начнут весить более 100 килограмм. Лишний вес может почти довести представителей этого знака и до истерических припадков.
7-8 лунные сутки. Луна в Раке советует нам сбавить обороты и провести день спокойно, расслабленно, и не в офисе, а дома. Можно заниматься хлопотами,...
8-9 лунные сутки.Слово дня — успех. Ничто не остановит на пути к намеченной цели. Даже если метеорит внезапно упадет на Землю, мы придумаем, как...
Венера покидает знак Овна, место своего изгнания, и переходит в среду вечером в Тельца, знак своей обители, где ей тепло и уютно. Мы почувствуем это,...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...
Неделя уникальна сочетанием позитивных влияний и планетарных аспектов, которые будут влиять на деловую сферу сильнее, чем на какую бы то ни было еще...