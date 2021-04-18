Астрологи назвали три самых непривлекательных знака зодиака

По мнению астрологов, не только черты характера человека, но и его внешний вид зависят от расположения звезд в натальной карте.

Нескольким знакам зодиака, как они считают, не суждено оказаться на подиуме.

Так, Раки, как правило, отличаются округлыми формами и крупными чертами лица. Проблемы с весом заставляют их не одеваться в откровенные и яркие наряды. Мнительность и лень заставляет таких людей всегда быть «в тени».

Скорпионы, считают астрологи, являются очень закомплексованными. Они могут уйти в подполье и отказаться от романтических отношений. Такие люди любят заниматься самокопанием, им не стоит указывать на их недостатки. Ведь тогда они выскажут все, что их беспокоит — это поможет людям этого знака немного расслабиться.

Угловатыми и костлявыми фигурами обладают Рыбы. Привлекательными они себя начинают ощущать к 25 годам, когда их метаболизм замедляется. Но вскоре после этого они начнут весить более 100 килограмм. Лишний вес может почти довести представителей этого знака и до истерических припадков.