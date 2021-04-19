Бежим подальше от искушений — любовный гороскоп на 20 апреля

Сегодня нам будет сложно держать себя в руках. Стоит отмахиваться от соблазнов всеми силами.

Овен

Сегодня любой романтический жест требует от Овнов неожиданных вложений, вдохновения и остроумного креатива. Подготовка свидания превратится для них в непредсказуемый творческий поиск, мозговой штурм и нервный перебор вариантов, иначе не найти нетривиальный подарок и не организовать нужный антураж.

Телец

Сегодня Тельцы не могут без любви и не готовы быть в тени партнера. В любых отношениях они хотят быть центром восхищенного внимания. Для этого у них есть основания: они привлекательны, остроумны, общительны и нестандартны, их нельзя не заметить. Они - на сцене и жаждут сыграть лучшую версию себя.

Близнецы

Этот день покажет Близнецам, насколько они поняли новые условия любовной игры и отведенную им в ней роль. Многих Близнецов подведет привычка к легким победам по знакомым шаблонам. Ожидаются непредсказуемые повороты в романтическом общении и флирте, странности и сюрпризы в ходе личной переписки.

Рак

Сегодня Раки ведомы в любви надеждой и склонны опережать события, готовы вложиться эмоционально и финансово сейчас ради дивиденда в будущем. Звезды намекают, что не все капризы пассии следует выполнять буквально: кое-где есть более короткий и менее затратный путь, а над вами просто подшутили.

Лев

Сегодня задача влюбленных Львов - «показать товар лицом», найдя золотую середину между своей неповторимой яркой индивидуальностью и внешними требованиями. Добавляйте оригинальных соблазнительных красок в свой образ постепенно: шокируя партнера прямо с порога, вы не сократите, а увеличите дистанцию.

Дева

Сегодня Девы способны влюбиться в мечту или далекий образ. Чтобы сделать его ближе к своей реальности, им придется трезво оценить свои силы: на пути к счастью им предстоит пройти через целую систему преград. Она станет отличной проверкой на силу желаний, отсеяв несерьезные и случайные симпатии.

Весы

Сегодня Весы рискуют оказаться в любви перед серьезным искушением, которое спрячется за привлекательной маской. Им стоит дважды подумать, прежде чем поддаваться соблазну: легко получить вместо золота труху и тлен. Не помешает отнестись критичнее к романтическим знакомствам и интимным предложениям.

Скорпион

В этот день Скорпионы безоружны перед харизмой партнера, они вряд ли смогут сопротивляться его обаянию и красноречию. Также, им не стоит игнорировать возможности соперника или соперницы: в данный момент, сложно тягаться с ним или с ней ресурсами. Желанный объект симпатий может быть недоступен.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы способны творчески выкрутиться из любого сложного положения, но лишь по факту. Не в их силах заранее предугадать все сюрпризы и всюду «подстелить соломки». Если вы хотите, чтобы романтическое мероприятие было полностью под вашим контролем, придется выбрать другой день.

Козерог

Сегодня Козерогов ждут любовные волнения и находки, подарки или авансы. Но им страшно кликнуть по кнопке «обновить отношения» или «начать контакт», пока они не убедились в отсутствии подвоха. Недоверчивость может привести к тому, что они отвергнут щедрый дар или упустят в любви уникальный шанс.

Водолей

Водолеев ждет сюрприз: неожиданный разговор, оригинальный подарок, новая встреча. Возможна роковая любовь с первого взгляда в компании, в гостях или на мероприятии. Новый поворот истории не пройдет бесследно: придется менять привычки и взгляды, осваивать азы дипломатии или секреты уживчивости.

Рыбы

В этот день Рыбы не прочь пофлиртовать или поговорить о любви в легком ключе. В постоянных гармоничных союзах появится повод для шуток и креатива, возможно внеплановое свидание. Одинокие Рыбы не смогут не заметить яркого нового человека в своем окружении (особенно, если его уже отметили другие).