Обсуждаем свежие мемы и новости — гороскоп на 20 апреля

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве, делающая квадрат к Солнцу и Меркурию, во всем видит повод для веселья, креатива и яркого общения.

Будут обсуждены сенсации, слова популярных персон, свежие мемы, а также подарки, обновки, капризы моды и детские нужды. Чреваты выступления и заявления: непопулярного оратора могут высмеять. Придется считаться с лимитом трат, попыток и вариантов. Игру слов ограничит цензура. Возможны сюрпризы в пути, в процессе покупок и платежей, в ходе общения и флирта, при контактах с детьми. Значимый момент для актеров, политиков, воспитателей, руководителей и других публичных персон.

Овен

Сегодня звезды зовут Овнов к творчеству. Реализация креатива требует ресурсов: чем оригинальнее прихоть, тем затратнее. В творческий процесс может превратиться вольный заработок, поиск средств на игру, отдых, рекламу, покупки, подарки, проведение праздника, на удовлетворение новых детских нужд или исполнение неожиданных капризов любимого человека. Удастся уложиться в лимиты и найти компромисс.

Телец

Тельцам пора активнее проявить себя через речь и творчество. На первом месте - личный карьерный и духовный рост, персональный креативный потенциал. Можно раскрыть себя в сфере рекламы, развлечений, эстетики, литературы, рисования, педагогики, театра, политики. Поле для креатива может дать имидж, дом, бюджет. Тельцы-родители предпочтут самовыражение через воспитание детей и вложатся в их успех.

Близнецы

Сегодня Близнецов манит все яркое, веселое, свежее и прогрессивное. Привычка к свободе и успеху может лишить их «тормозов» и понимания рамок. Порой они будут переоценивать свои силы и вести себя неадекватно моменту, могут быть чересчур фамильярными и игривыми. Им следует учесть высокую вероятность сюрпризов в поездках и общении, в процессе шоппинга и денежных переводов через электронные сервисы.

Рак

Сегодня Раков волнует обновление материальных потребностей и возможностей. Возможны траты на нужды детей и думы об их обеспечении. День поможет заглянуть в будущее, переоценить источники дохода в свете налоговой ситуации. Может вызвать интерес кредит, материнский капитал, грант на учебу, система социальных льгот, доход от творчества. В неожиданных покупках есть шанс удержаться в рамках лимитов.

Лев

Сегодня Львы под прицелом внимательных взглядов. Им стоит следить за своими словами, манерами, образом (особенно, при официальном выступлении в новом качестве и важном знакомстве). Переформатирование собственного имиджа, эффектный выход на сцену и «тронная речь» могут состояться не в самый удобный для них момент. Важно знать меру, не слишком эпатировать партнеров, друзей, начальство, аудиторию.

Дева

Дев этот день сделает оптимистами и авантюристами, усилит тягу к обновлению и творчеству, даст надежду на прибыль, любовную удачу, популярность. Особый ореол окружит конкретную персону: далекого друга, наставника, проводника в новом мире, объект симпатий. Удачный момент для выбора роли или образца для подражания. Важно видеть границы мечты и цену успеха (вероятно, есть ценз, тест или контроль).

Весы

Сегодня Весам открыты пути к любви, развлечениям, прогрессу или успеху - но все перечисленное имеет четкую цену, материальную или моральную. Возможно, придется внепланово потратиться, взять кредит, поступиться идеалами или скооперироваться с нежелательными людьми. Звезды не советуют поддаваться соблазну начать проект на долгосрочной системной основе. В эксперименте важно понять допустимую грань.

Скорпион

Сегодня Скорпионам необходим баланс между яркостью и сдержанностью, а также спонтанностью и осторожностью. Все авансы и предложения (карьерные, финансовые, личные) стоит рассматривать, но не на все стоит сразу отвечать. Экспресс-контакт уместен, если вы уверены в собеседнике - в прочих случаях вас ждет сюрприз и подвох. Не следует недооценивать обаятельных, говорливых и харизматичных конкурентов.

Стрелец

Сегодня Стрельцов манят далекие горизонты, мечты о славе, удаче или ценных открытиях. Но сейчас не лучшее время для реализации важных планов. Ни вдохновение, ни точный расчет не помогут, если нет материальной поддержки и страховки от сюрприза. Число попыток и доступных альтернатив ограничено. Может подвести друг, здоровье или сервис. Нежелательны поездки и перелеты с детьми и питомцами на борту.

Козерог

Козероги сегодня склонны придирчиво принимать новое и «смотреть в зубы дареному коню». Им стоит смягчить свои фильтры, иначе есть риск недооценить новый полезный ресурс, пропустить уникальный шанс в делах или творчестве, не разглядеть возможного друга, отвергнуть любовь или искренний дар. Родители-Козероги могут излишне строго оценить успехи своих детей, ограничить их любопытство или игривость.

Водолей

Внимания Водолеев требует их статус в группе, семье или важном союзе, например, брачном. В доме или коллективе может появиться «звездная персона»: хозяин, общий любимец, гость, друг, источник информации. Для родителей это может быть ребенок. Ключевая задача - сохранение уважения, дистанции либо личного пространства. Предстоит заново обсудить внутренние дела (дружеские, семейные, корпоративные).

Рыбы

Сегодня мимо Рыб не пройдут сенсационные новости. Многим Рыбам предстоит обсудить их лично или ознакомиться с подробностями в Сети. Встречи и беседы этого дня будут иметь значение и врежутся в память благодаря ярким деталям. В близком окружении или среди примелькавшегося персонала может появиться привлекательная личность: новый коллега, попутчик, собеседник, врач или персона, связанная с детьми.