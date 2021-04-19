Три самых жестоких знака зодиака среди женщин

Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, представительницы которых могут отличаться особенной жестокостью.
Жизнерадостные представительницы знака Овен за короткое время могут превратиться в деспотов и тиранов. Эти женщины циничны, вспыльчивы и упрямы. Они могут выйти из себя из-за любой мелочи. Нарушение планов может привести их в ярость. Вспышки гнева могут случиться у Овнов, если они взваливают на свои плечи чересчур много обязанностей. В этой ситуации мужчине стоит предложить им альтернативу и постараться сгладить острые углы.
Женственные и нежные представительницы созвездия Рака кажутся таковыми лишь на первый взгляд. Они могут вспыхнуть подобно спичке от любого неверного слова. Эти женщины отличаются мстительностью и обидчивостью, хотя и никогда не решатся на коварную месть. Справиться с их непростым нравом сможет лишь по-настоящему любящий мужчина.
Женщины-Скорпионы могут притягивать и отталкивать одновременно. Они хорошо чувствуют слабые места людей и способны задеть своего оппонента за живое. Они ни за что не успокоятся, пока не отомстят своему обидчику. Поэтому решившим пойти против представительниц этого знака зодиака нужно смириться с тем, что наживут себе непримиримого врага.
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