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В какие дни страшно садиться за руль

19 апреля 2021ГороскопыРамблер

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 19 по 25 апреля.

В какие дни страшно садиться за руль
Фото: Depositphotos
Понедельник будет относительно спокойным для вождения день, он подходит для перевозок грузов, поездок по семейным делам.

Во вторник и среду сохраняется удачный фон, время благоволит учёбе вождению. В среду, однако, может всплыть замена какой-то детали в машине.

Четверг и пятница удачны для дел, связанных с местом парковки, гаражом, наведения порядка внутри салона авто.
Суббота имеет вероятность бесполезной поездки, уточните заранее маршрут и цель поездки. Воскресенье — отличный день для автолюбителей, в первой половине которого есть, однако, тенденция превышать скорость.
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