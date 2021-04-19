В какие дни страшно садиться за руль

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 19 по 25 апреля.
Во вторник и среду сохраняется удачный фон, время благоволит учёбе вождению. В среду, однако, может всплыть замена какой-то детали в машине.
8-9 лунные сутки.Слово дня — успех. Ничто не остановит на пути к намеченной цели. Даже если метеорит внезапно упадет на Землю, мы придумаем, как...
9-10 лунные сутки. Пристегните ремни, сегодня нас может снести ураган эмоций. Не устоят даже те, кто всегда отличался безупречной выдержкой и...
Переход Марса в знак Рака в пятницу благоприятствует эмоционально насыщенным отношениям, но также несет обиды и вспышки гнева со стороны склонных...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...
Ингрессия Солнца и Меркурия в знак Тельца в понедельник принесет стабилизацию в бизнесе, даст возможность вести дела с прагматизмом и терпением,...